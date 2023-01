S poremećajima u prehrani borile su se i poznate Hrvatice, ali i Lady Gaga i Taylor Swift

Internetom opet kruži isječak iz dokumentarca Taylor Swift, koji je prije tri godine izašao pod nazivom 'Miss Americana'. U njemu pjevačica govori o tome kako se bori s poremećajem u prehrani. Nakon toga javila se i glumica i glazbenica Lady Gaga koju je Taylor oduševila iskrenošću.

Swift u videu govori o tome kako je poremećaj razvila postupno dok je bila tinejdžerica.

- Puno sam sretnija... Nije me briga ako netko kaže da sam se udebljala, to je samo nešto što mi čini život boljim - izjavila je 33-godišnjakinja tada.

Rekla je da u to vrijeme nije jela, te da je puno vježbala, a sve to kako bi se ukopila u standard ljepote. No, shvatila je da to nije moguće.

- Uvijek postoji neki standard ljepote koji ne ispunjavate. Ako ste dovoljno mršavi, onda nemate stražnjicu, ali ako niste, onda vam trbuh nije dovoljno ravan. Sve je to jeb*** nemoguće - rekla je, a na to se nadovezala i Lady Gaga koja se borila s anoreksijom i bulimijom.

- Stvarno je hrabro sve što si rekla - izjavila je pjevačica.

Tijekom srednje škole sam stalno povraćala. Stvarno je teško, ali moraš s nekim razgovarati o tome. Kilaža je i dalje borba. Svaka moja naslovnica časopisa – učine me savršenom, ali to nije stvarni život. Reći ću ovo djevojkama: ratovi s dijetama moraju prestati. Svi prestanite. Jer na kraju dana, to utječe na djecu vaše dobi. I od toga je djevojkama muka,

Podsjetimo, početkom 2020. godine objavljena je informacija kako se broj tinejdžera i djece primljenih u bolnicu zbog poremećaja u prehrani alarmantno povećao u zadnjih desetak godina. Stručnjaci su tada upozorili kako se tinejdžeri povode za primjerima slavnih osoba koje često na svojim društvenim mrežama propagiraju što mršaviji izgled što u velikom slučajeva rezultira poremećajem u prehrani. Naše poznate osobe odlučile su pak društvene mreže iskoristiti kako bi kroz vlastite primjere ispričale kako su se borile s poremećajem u prehrani i kako bi kroz svoj primjer pokazale drugima kako je to tihi ubojica koji narušava i fizičko i mentalno zdravlje. Tihim ubojicom ga je baš nazvala i glumica Petra Svrtan koja je u to vrijeme prvi put progovorila o svojoj borbi s poremećajem u prehrani.

- Poremećaj prehrane ima tisuću lica. Ponekad nam je jedina slamka spasa, jedini prijatelj kojem se možemo obratiti kad nam je teško, jedini kontrolni mehanizam koji razvijemo na površini kad je ono ispod površine premračno, pretjeskobno, prejezivo i on je jedini tu kad se izoliramo od svih i želimo samo zaklopiti oči, zaspati i nadati se da će nam on pomoći da sve bude u redu kad otvorimo oči. No, on je zapravo tihi ubojica. Ubojica duha, veselja, životne energije, on satire naš eros, čuva neku zamišljenu savršenu sliku o nama koju smo izgradili i uklesali u kamen da bi nas branila od života, a u ekstremnijim slučajevima može nas i doslovno ubiti. Polagano me uništavao, postali smo jedno, narušio mi je zdravlje, mentalno i fizičko, sama sam sebe htjela uništiti i nakon dugogodišnje borbe uspjela sam mu pobjeći. Uspjela sam ga odvojiti od svoje biti. Za to je potrebno puno hrabrosti, suočavanja s demonima, kopanja po vlastitom mraku, napornog i bolnog rada na sebi, no sve se isplatilo. Želim posvetiti ovaj post svima oboljelima od poremećaja prehrane, onima koji znaju da ga imaju, samo još nisu ništa poduzeli, kao i onima koji još ne znaju. Želim da znate da niste sami. Želim se posvetiti borbi za sve vas i pružiti vam podršku, dati svojem Instagram profilu malo više smisla. Mentalno zdravlje je najvažnije, čuvajte se jer je ovo vrijeme još k tome posebno zaj***", - poručila je Petra.

Naša proslavljena violončelistica Ana Rucner bila je prva osoba iz javnog života koja je kod nas progovorila o problemu bulimije i anoreksije i opisala je svoju borbu s poremećajem u prehrani. Sve je počelo u osmom razredu osnovne škole kada je Ana zbog jednog komentara pomislila da je debela i pitala je prijateljicu zna li neku dijetu s kojom brzo može smršavjeti. Ne treba ti dijeta jer postoji lakši način skidanja kilograma - sve što pojedeš, povratiš', tako mi je savjetovala. Tada još nisam znala da je to poremećaj koji se zove bulimija, za mene je to bila efikasna dijeta. Nas nekoliko djevojaka održavale smo liniju povraćanjem. To je trajalo od kraja osnovne pa sve do trećeg razreda gimnazije, kad je kod mene, srećom, završilo - ispričala je prije 11 godina Ana. Njezini roditelji su za ovaj problem saznali kada ju je brat jednog dana zatekao dok je povraćala. Uz podršku obitelji i liječnika Ana je uspjela prebroditi ovaj problem, vratila je samopouzdanje i počela opet normalno jesti. Blogerica i influencerica Ella Dvornik s javnosti je također podijelila svoju borbu s poremećajem u prehrani i željela je svojim iskustvom skrenuti pozornost na ovu problematiku i objasniti kroz kakav pakao prolaze osobe koje se suočavaju s ovim problemom.

- Kao što znate i ja sam nekoć imala poremećaje u prehrani. Znam koja je to psihička borba. To se ne može opisati riječima. Nitko to ne razumije, i tko nije doživio neće ni shvatiti, ali to je ozbiljan problem. Mnogi ljudi postanu žrtve zbog manjka vjere i samopouzdanja, a to potiče i anksioznost i depresiju. Dok neki to smatraju željom da budu mršavi ili fit - ovaj problem je puno dublji. Vjerujte mi da oni koji imaju ove poremećaje su izuzetno inteligentni, samostalni ljudi koji će radije nauditi sebi nego drugima. To su ljudi puni dobrote i veselja, ali puni demona i očekivanja. Nešto što se prikralo kao nevina dijeta, postane horor. Znam, živjela sam taj horor. I možete reći da sam si ga sama stvorila, i jesam, ali samo kao odvod za probleme koje sam imala u sebi. To je grozan život, koji utječe više na ljude oko vas nego na vas same. Koliko vas god boli, ljude oko vas boli puno više. Možemo pomoći tim ljudima. Žrtve nisu samo mladi, upoznala sam bake i djedove koji to proživljavaju. Oni to ne zaslužuju. Vi to ne zaslužujete. Mi to ne zaslužujemo. Pomozimo im da se zavole opet u punom sjaju. Država nikad nije imala ustanovu za pomoć, a tisuće umiru godišnje. Imaju prostor ali ga treba urediti da se mogu savjetovati ljudi s ovakvim vrstama problemima, ako možete samo kunu dati, i to je korak naprijed - napisala je prije dvije godine Ella.

Voditeljica i blogerica Paula Sikirić vodila je istu borbu kao Ella, Ana i Petra. Ispričala je javno kako je povraćala sve što bi pojela, a nakon što bi pojela jednu krafnu činilo bi joj se da se udebljala i da joj noge samo bujaju. Vrtjela se u istom krugu, jela je pa povraća i tako redom i zatvorila se u sebe i prestala se družiti s prijateljima i obitelji i tek joj je odlazak na psihoterapiju pomogao. - Kada sam počela ići redovito na terapije, nije to neki veliki šok. Moramo se riješiti tih stigmi koje dolaze s dijagnozom, koja generalno nije dijagnoza. Ti nisi bolestan, to su stvari tj. psihička stanja koja ima svaki drugi čovjek. Hoće li biti više ili manje izražene ovisi o nama, tj. o našem karakteru. Učim voljeti samu sebe i što je najbitnije, učim pronalaziti vlastiti mir. - ispričala je Paula. Simona Mijoković borbu s bulimijom vodila je od svoje 14 godine. - Doslovno sam se prežderavala, a zatim povraćala i tako sam živjela 13 godina…Bog je ušao u taj ponor pakla i izvukao me. Bila sam izgubljena ovčica i on je došao po mene - ispričala je Simona jednom prigodom. Dok se kod nas tek nekoliko zadnjih godina otvoreno priča o ovoj temi u Hollywoodu su poznati davno počeli podizati svijest o problemima koje stvara poremećaj u prehrani. Glumica Thandie Newton rekla je kako je za nju anoreksija bila strašna.

- Osim ružnih sjećanja na tu bolest imam i ožiljke na rukama koje sam dobila kada sam umjetno izazivala povraćanje nakon jela. Hvala Bogu, sad je gotovo - izjavila je u jednom u intervju. Lady Gaga s bulimijom se susrela u srednjoj školi, a kada se počela baviti pjevanjem shvatila je koliko joj ovaj poremećaj utječe na glasnice. - Sad mi je puno lakše govoriti o tome jer to više ne radim. Povraćala sam tijekom cijele srednje škole. Bulimija mi je upropaštavala glas i morala sam prestati. Kiselina je jako loša za glasnice. Vi koji ne pjevate možda i nemate takav izlaz iz problema prije negoli bude prekasno. To je jako opasno - upozorila je Gaga. Keira Knightley oduvijek je jako mršava i iako su mnogi sumnjali da se i ona bori s poremećajem u prehrani, glumica to nije nikada priznala, ali ova tematika joj je jako poznata. - O anoreksiji znam iz prve ruke budući da su od nje bolovale moja baka i prabaka. Za mene to nije uzaludna borba, nešto što bi se olako shvatilo - rekla je.

