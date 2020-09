S mjesta ministrove savjetnice pred kamere! Beroševa suradnica zamijeniti će Sauchu

Od jeseni pridružit će nam se i nova kolegica Antonia Ćosić. Naša draga kolegica Ljiljana Saucha ustupa mjesto mlađim snagama i ovom prigodom bi se zaista htjela zahvaliti za sve ono što je dala vijestima iz kulture i našoj redakciji u kojoj ostaje još godinu dana - izjavila je urednica 'Vijesti iz kulture' Zrinka Turalija Kurtak gostujući u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' te objasnila da će dugogodišnju HRT-ovku zamijeniti bivša posebna savjetnica za odnose s javnošću ministra Beroša.

Naime, Ćosić je proteklih nekoliko mjeseci bila Beroševa desna ruka te je svakodnevno bila uključena u aktivnosti Nacionalnog stožera. Premda je hrvatskim gledateljima posve nepoznato lice jer nema veliko iskustvo pred TV kamerama, ova magistrica psihologije prije je vodila emisiju na Radiju Sljeme imena 'Etno, Fletno', a sada će se okušati i u ovom formatu.

Na njezinom LinkedIn profilu navedeno je da je bila TV voditeljica na TV Student od travnja 2014. do srpnja 2016. godine, kada je osnovala udrugu Naša priča te postala njezina tajnica i suosnivačica, a dok je studirala volontirala je na Hrabrom telefonu.

Podsjetimo, Saucha je putem svog privatnog profila obavijestila prijatelje na društvenim mrežama da je više neće moći gledati u ulozi voditeljice ''Vijesti iz kulture'', a iz objave koju je napisala dalo se naslutiti da je odluka o prekidu voditeljskog angažmana zatekla i nju samu.

"Kada sam u četvrtak 17. rujna odradila Vijesti iz kulture, nisam znala da će mi to biti zadnje ovakvo pojavljivanje na ekranu u 37 godina dugoj HTV karijeri. U petak sam doznala da Vijesti iz kulture više ne vodim jer žele mlade ljude na ekranu! Sve je to 'novo normalno' jer imam do mirovine još 14 mjeseci!", napisala je voditeljica koja je u redakciji kulture na HTV-u od 2011. godine.

Njezin status odmah se počeo širiti društvenim mrežama, a mnoge je upravo ovaj slučaj podsjetio na otkazivanje voditeljskog angažmana voditeljici ''Dobro jutro, Hrvatska'', Ljiljani Vinković nakon dolaska znatno mlađe Doris Pinčić Rogoznice.

Nakon svega se oglasila i Zrinka Turalija Kurak te potvrdila da će na Sauchino mjesto doći Antonia.