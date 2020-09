Pokos stala u obranu Sauche: 'Hrvatska ostaje zatucana, seksistička i primitivna'

#toronto #yorkville #discrimination #ljiljanasaucha #croatiannationaltelevision #humanrights #womensrights #anticonstitutional Vec sam se ranije zeljela osvrnuti na temu otvorene i bezocne diskriminacije zena na HRT-u, gdje se zene mice s ekrana jer su eto, STARE. Njihovo iskustvo pismenost i uopce znanje, nemaju apsolutno nikakve vrijednosti u zemlji koja se pretendira nazivati europskom! Istovremeno, prosijedi, trbusasti i ostarjeli muskarci se nastavljaju sepuriti po ekranima, dakako u drustvu puno mladjih kolegica??!! To zorno pokazuje da se u Hrvatskoj zene dozivljava iskljucivo kroz seksualnost, mladost i ljepotu, nitko ne mari za druge, puno vaznije vrijednosti; osobito kad je u pitanju ozbiljno novinarstvo. Sramotno za nacionalnu televiziju kojoj je jedna od bitnih uloga, edukacija sirokog gledateljstva! Gospodji Sauchi bih najozbiljnije predlozila, ozbiljnu tuzbu, koju ce sigurno dobiti na sudu! I ne samo njoj, vec svim pametnim i profesionalnim zenama koje su uklonjene s ekrana jer su usle u nesto ozbiljniju zivotnu dob! Porucujem onima koji donose ovakve odluke da razmisle o gledateljima, koji su kad je u pitanju televizija, mahom stariji, emotivno i generacjjski vezani za svoje omiljene novinarke. Ovo nije pamflet protiv mladih lica, jer njih kroz koju godinu ceka ista sudbina. Na Zapadu su televizije pune zena u srednjim i vrlo ozbiljnim godinama, cak i 70-ima! Tretirani su s puno postovanja i ljubavi i mladje generacije od njih uce! Ali, ne u Hrvatskoj! Hrvatska ostaje zatucana, seksisticka i primitivna. Medju kanadskim Hrvatima je slicna situacija: neki ljudi su smatrali da bih ja trebala voditi lokalni prgram na hrvatskom jer je prilicno sramotno kako to izgleda i zvuci! Gospodin, koji je vlasnik licence i proizvodi program, a inace ima 85 godina, rekao je da sam ja stara i da zeli djevojke u dvadesetima! To sto ne govore hrvatski jezik i ne znaju se ponasati pred kamerama, nije toliko bitno. Inace, nisam bila pretjerano zainteresirana, jer su honorari vise nego bijedni i jadni. Televizijski posao medju Hrvatima ne kotira visoko bez obzira gdje zive.

A post shared by Vlatka Pokos/Toronto/Canada (@vlatkapokos) on Sep 22, 2020 at 5:49am PDT