Ruslana o Putinu: 'On neće stati sa svojim planom. On nije čovjek'

Ukrajinska pjevačica Ruslana Ližičko (48) javila se iz Ukrajine u za Dnevnik Nove TV te govorila o situaciji u svojoj zemlji. Istaknula je da je trenutno najgore u Mariupolju te da nemaju zaliha hrane ni vode.

- Već dvadesetak dana ljudi nemaju hrane, vode ni struje. Svaki dan gubimo tisuće i tisuće ljudi - kazala je. Istaknula je i da su njezini sunarodnjaci odlučni u borbi za neovisnost te upozorila da Putin neće stati.

- Ako osvoji bilo koji teritorij, on neće stati sa svojim planom. Groznim planom. Zabrinuta sam za baltičke zemlje. Zabrinuta sam i za Poljsku, također. Mislim da su svi, cijela Europa, u opasnosti. To je problem", upozorila je. Za Putina nema poruku i ne može shvatiti zašto ubija Ukrajince.

- Za mene on ne postoji, on nije čovjek. On je grozan čovjek. Osobno mu se ne mogu obraćati – kazala je ukrajinska pjevačica.

Podsjetimo, Ruslana je najpoznatija po svojoj pobjedi na Eurosongu 2004. godine s pjesmom 'Wild dances'. U svojoj je zemlji politički aktivna, a Forbes ju je 2013. godine uvrstio u top 10 najutjecajnijih žena na svijetu.

