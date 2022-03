Vlatka Pokos: 'Teza da nisam željela raditi u vrijeme mojih ljubavnih veza je jednostavno gnjusna laž'

Vlatka Pokos prošle je nedjelje prva ispala iz showa "Ples sa zvijezdama" a nakon toga naišla je na osude gledatelja, pogotovo nakon što je rekla Maji Šuput kako će joj uzeti posao voditeljice. Nakon toga u njenu je obranu stala i Milana Vlaović, koja je zaključila da Vlatku hrvatska javnost bez razloga mrzi te sve to nazvala "hrvatskim jalom".

- Komentatori na društvenim mrežama nisu prava slika hrvatskog društva, pa čak ni televizijske publike pa me njihovi bijedni, anonimni, nepismeni komentari ne mogu povrijediti. Uostalom, živim u Kanadi i sa svojih deset vrijednih prstića u posljednjih sam nekoliko godina zaradila puno novca za hrvatske pojmove. To mi daje slobodu da živim kako želim i da napravim malo dulji izlet u Hrvatsku i sudjelujem u svom najdražem televizijskom showu. Primitivci na Balkanu bi najradije eutanazirali sve žene nakon 30. godine, a posebno ih iritiraju prkosne i jake žene poput mene. Da, evo, bezočno se hvalim - ja sam jaka žena! - kazala je Vlatka za Story.hr.

Dodala je i kako ona redovito komentira ponašanje javnih osoba, a nju se kritizira zbog privatnog života.

- Teza da nisam željela raditi u vrijeme mojih ljubavnih veza je jednostavno gnjusna laž. Uvijek sam željela raditi i uvijek sam radila, pa i tijekom bivšeg braka. To, nažalost, nije bilo na televiziji, ali odrađivala sam brojne gaže diljem Hrvatske i Bosne. I kako objasniti činjenicu da devet godina nakon mog razvoda nisam uspjela pronaći nikakav posao u Hrvatskoj? Neki su mi otvoreno rekli, poput Martine Bienenfeld i Miroslava Rusa, kako je najbolje da spakiram kofere i odem jer u Zagrebu i Hrvatskoj nema mjesta. Hvala im na tome! - kazala je Pokos i dodala kako smatra da su ljudi ljubomorni na nju.

- Ponosna sam što sam još prirodno lijepa sa svoje 52 godine. Ponosna sam što nijednom muškarcu i primitivnom društvu nisam dopustila da me unište, ni psihički ni fizički. Ponosna sam što sam završila dva fakulteta u zrelim godinama i što mi ne trebaju tone šminke, ekstenzija i umetaka kao većini današnjih 'ljepotica'. vPonosna sam na svoje bore smijalice, one su moj život i ja ih volim. Ponosna sam na svoje tijelo, a još više na vedar duh i optimizam. I svjesna sam da to izaziva toksičnu zavist. Osjećam je cijeli život" - rekla je Pokos.

