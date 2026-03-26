Stanković otkrio da mu je iduća gošća naša poznata glumica, razgovarat će o velikom društvenom problemu

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim mrežama najavio je kako će mu gošća u novoj emisiji biti glumica Nataša Janjić Medančić. "U povodu nove kazališne predstave "Prima facie" u kojoj upozorava na problem seksualnog nasilja nad ženama gošća emisije Nedjeljom u 2 je glumica Nataša Janjić Medančić", stoji u objavi.

"Nagrađivani svjetski tekst Suzie Miller napeti je odvjetnički triler pun preokreta, oštrih dijaloga i emocionalnih lomova te jedna od najizvođenijih i najuzbudljivijih suvremenih kazališnih predstava posljednjih godina. Predstava koja te drži na rubu sjedala od prve do zadnje minute. U središtu priče je briljantna, ambiciozna odvjetnica Tessa koja suvereno vlada sudnicom — sve dok se pravila igre ne okrenu protiv nje. Karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Ona zna kako sustav funkcionira. I zna u njemu pobjeđivati.

Ali kada se osobno iskustvo sudari s pravilima tog istog sustava, sve u što je vjerovala počinje se raspadati. Ono što počinje kao dinamična sudska drama, pretvara se u osobnu bitku koja razotkriva pukotine sustava i postavlja neugodna, ali nužna pitanja. U snažnoj i potresnoj monodrami Suzie Miller – i sama bivša odvjetnica – otvara pitanje koje se tiče svih nas: može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?

U izvedbi Nataše Janjić Medančić predstava dobiva dodatnu snagu i magnetizam. Njezina transformacija na sceni je fascinantna – od samouvjerene, duhovite i britke profesionalke do žene suočene s vlastitim slomom. Dinamična, intenzivna i emotivno razoružavajuća, njezina izvedba publiku vodi kroz smijeh, šok i tišinu u kojoj zastaje knedla u grlu. Prima Facie nije samo predstava – to je iskustvo koje vas neće ostaviti ravnodušnima", stoji u najavi predstave, koja od prošlog tjedna igra u Teatru Exit u Zagrebu.