Romano Bolković najavio novog gosta, našeg genetičara i forenzičara

Gosti idućeg izdanja emisije "1 na 1" voditelja i urednika Romana Bolkovića u srijdeu 9. veljače od 20.05 na HRT 1 su Dragan Primorac i Ari Mittleman, politički strateg koji radi na poveznici politike, kreiranja politike i medija u Washingtonu

Prof. dr. sc. Dragan Primorac je pedijatar, subspecijalist medicinske genetike i forenzičar. Prvi je nositelj titule “Global Penn State Ambassador” u povijesti tog Sveučilišta osnovanog 1855. godine. Predsjednik i osnivač “International Society of Applied Biological Science”, jednog od najuglednijih međunarodnog znanstvenih organizacija iz područja kliničke i forenzičke genetike u čijem radu sudjeluje i petero dobitnika Nobelove nagrade. Pod njegovim vodstvom i u suradnji s američkom Mayo Clinic u Hrvatskoj pune 22 godine organizira znanstvene skupovima kojima je prisustvovalo više od 5600 znanstvenika iz 76 država te 700 pozvanih predavača među kojima i sedam Nobelovaca. Suosnivač je Medicinskog fakulteta Medical School Regiomed u Bavarskoj koje u suradnji sa Sveučilištem u Splitu izvode integrirani Studij medicine te Sveučilišnog odjela za forenzičke znanosti, Sveučilišta u Splitu. U listopadu 2020. godine zbog golemog doprinosa razvoju forenzičkih znanosti proglašen je počasnim pročelnikom Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Odlukom Senata Sveučilišta „National Forensic Science University“ iz Indije, prof.dr. Draganu Primorcu je za posebne zasluge u razvoju forenzičkih znanosti, kao prvom Europljaninu dodijeljeno počasno zvanje profesor emeritus.

Osnivač je i predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina, službene bolnice Hrvatskog Olimpijskog odbora i Hrvatske nogometne reprezentacije te Hrvatskog društva za humanu genetiku, Hrvatskog društva za personaliziranu medicinu i Hrvatskog klastera konkurentnosti personalizirane medicine. Redoviti je profesor je na Penn State University, University of New Haven, kineskom Xi’an Jiaotong University, College of Medicine and Forensics te Medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu, Osijeku i Rijeci.

Ukupno je objavio oko 200 znanstvenih radova, kongresnih priopćenja i poglavlja u knjigama, a do sada njegovi radovi su citirani 6600 puta (Google Scholar). Dobitnik je tri ordena i više od 20 međunarodnih i domaćih nagrada. O njegovom radu i rezultatima su pisali New York Times, USA Today, Chicago Tribune, Hartfor Courant, Connecticut Post, Hospital News, News Times, Kleine Zeitung Haaretz, Die Presse, The Wall Street International Magazine, itd. Juniorski je taekwondo prvak bivše države. Odlukom predsjednika Europske taekwondo federacije Sakisa Pragalosa 2019. godine uručen mu je počasni 7. Dan crni pojas World Taekwondo Europe organizacije. U američku Taekwondo Kuću slave (Hall of Fame) primljen je 2015. godine. U listopadu 2020. izabran je za člana Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.

Od prosinca 2003. godine do srpnja 2009. obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a prema istraživanjima američkog International Republican Institute (IRI) iz 2007. godine građani Republike Hrvatske su ga proglasili najuspješnijim ministrom u Vladi Republike Hrvatske.

S Draganom Primorcem razgovaramo o tome odakle on u knjizi Arija Mittelmana "Pravednička staza, Priče o herojstvu, ljudskosti i nadi“ i otkud veza s Izraelom, o prijateljstvu s Peresom, kako teče suradnja s najvećom američkom zdravstvenom institucijom University of Pittsburgh Medical Center, o dolazsku tri dobitnika Nobelove nagrade u RH, o radu na tri knjige o farmakogenomici, forenzici i medicinskoj genetici i načinu njihova nastanka, o Medicinskom fakultetu u Bavarskoj, osmrtima povezanim s nuspojavama lijekova, o otme kako je postao prvi Europljanin koji je dobio zvanje profesor emeritus Sveučilišta „National Forensic Science University“ u Indiji, o liječenju hrskavice i osteoartritisa, o genetičkom sustavu koji analizira više od 200 gena s ciljem prevencije iznenadne srčane smrti te o životu bez COVID-19.

