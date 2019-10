Robert De Niro dugo vremena o svom ocu nije znao ovo

U knjizi "Robert De Niro, Sr:Paintings, Drawings and Writings: 1942-1993." koja izlazi sljedećeg mjeseca otkrivamo nepoznate detalje o ocu oskarovca Robert De Nira.

Knjiga o životu De Nira starijeg bavi se njegovim umjetničkim postignućima, tema je i njegova borba da zaradi dovoljno novaca, pišu i o njegovim psihičkim problemima te o njegovoj homoseksualnosti i njegova seksualna orijentacija je bila razlog zbog kojeg se rastao od Robertove majke dok je glumac još bio jako mali.

Knjiga se temelji na bilješkama koje je Roberts stariji pisao a koje su pronađene nakon njegove smrti 1993. godine, a ovaj slikar ih je pisao punih 10 godina. De Niro je bio poznato ime u umjetničkim krugovima 40-ih i 50-ih godina, a neki isječci iz knjige već su sada objavljeni u medijima.

De Niro je tako pisao kako osjeća krivnju zbog svoje homoseksualnosti i ako Bog ne želi da bude homoseksualac spreman je pronaći ženu koju će voljeti. Opisivao je u bilješkama svoje najveće strahove i pisao o svojim emocijama i psihičkim problemima. Glumcu je teško čitati bilješke svog oca jer kako kaže s njim nikada nije pričao o njegovim strahovima, ali osvrnuo se na seksualnu orijentaciju svog oca.

- Nisam bio svjestan da mi je tata homoseksualac, mama mi je to tek puno kasnije priznala. Imao sam određeno mišljenje o tome, ali sam razumio to - kaže. Cijenio je umjetnički rad svog oca, ali nikada jedan drugome nisu to rekli na glas.