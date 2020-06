Redatelj je zahvaljujućim svojim predizbornim spotovima hit na mrežama: 'Ja sam dvorska luda'

Na predstojećim izborima za Sabor okupilo se raznoliko društvo, a među njima i puno poznatih ljudi koji se dosad nisu bavili politikom. Jedan od takvih je i dr. Mario Kovač, kazališni redatelj, glazbenik, DJ i kvizaš. Mario je nositelj liste Možemo! u 11. izbornoj jedinici, onoj za dijasporu. Premda se ne nada ulasku u Sabor, Kovač je na društvenim mrežama postao pravi hit zahvaljujući duhovitim videima na kojima poziva glasače da glasaju za njega kroz reference iz pop-kulture. Mario je tako postao Kum, Zagor, Rocky, ratnik podzemlja, a posljednji spot u kojem na Facebooku parodira “Čavoglave” pregledan je više od 20 tisuća puta. Sva videa snimala je Marijeva devetogodišnja kći Ena.

– Ovo i nije klasični politički angažman. Još od prošlih izbora pristalica sam platforme Možemo! jer je najbliža mojim shvaćanjima, a to je podrška ekologiji. Nemam političkih ambicija, ali kad su mi predložili da napravimo listu za 11. izbornu jedinicu, iz koje izabrani služe kao žetončići HDZ-u, i kada sam shvatio da će se na toj listi naći i drugi umjetnici poput Ricarda Luquea, Vedrane Klepice i Milana Božića, pristao sam. Jedini uvjet bio je da ne moram dolaziti na političke skupove, nego da kampanju vodim na sebi svojstven način, a to je niskobudžetna zezancija – kazao je Mario i dodao da je veliki razlog što se priključio i to što se posljednjih godina puno njegovih prijatelja odselilo iz Hrvatske.

– Sebe doživljavam kao svojevrsnu dvorsku ludu, a dvorska luda je jedina koja je kralju smjela reći istinu, a štitio ju je nevidljivi plašt zezancije. Zato sam i uzeo humor kao osnovnu značajku nazovi-kampanje koju radim – kaže Kovač koji svoje spotove radi spontano, bez prevelike pripreme.

– Odem u dječju sobu i vidim što imamo od kostima i igračaka, i onda Ena i ja smislimo priču. Ja glumim, a ona snima. Više to shvaćam kao igru. Još ćemo pustiti i videa na temu Ratova zvijezda, Petka13. i drugih filmova, a danas izlazi i video s Borem Leejem. Nemam nikakav PR tim iza sebe kao druge stranke. Nekad mi je smiješno kad vidim da neke saborske stranke za svoja videa imaju jedva nekoliko stotina pregleda, a ja više od 20 tisuća. Sviđa mi se ta demokratičnost društvenih mreža, jer ljudi sami odlučuju što će gledati i dijeliti – priča redatelj koji je dobio puno poruka za svoja videa. Među njima je najviše poruka podrške, a našlo se i onih kojima to smeta jer se Mario šali s nekim stvarima.

– Naša je politika puna humora. Evo recimo general Glasnović, moj konkurent u 11. izbornoj jedinici, mrtav je ozbiljan kad priča o jugozomboidima. Da sam ja koristio taj termin, svima bi to bilo smiješno – priča Mario koji se ne nada ulasku u Sabor. – Iskreno, ne mogu se zamisliti tamo. Radim u kazalištu i kao DJ i volim svoj posao. Mislim da ne bi bilo tako kad bih bio sabornik. Nije to moj svijet. No, moj je životni moto – kad dođem do mosta, onda ću zaključiti kako ga prijeći – zaključio je Kovač.