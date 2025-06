Reakcije na nove brutalne izjave Blankinog Rubena o drugim ženama se ne stišavaju! 'Neka ga otkači'

Nedavno su naša umirovljena atletičarka Blanka Vlašić i belgijski novinar Ruben Van Gucht dospjeli u središte medijske pažnje zbog njegovog priznanja da prakticiraju otvoreni brak. Ubrzo nakon toga je belgijska spisateljica Charlotte Van Looy počela na svom Instagramu objavljivati zajedničke fotografije s Rubenom, nakon čega je otkrila da su već šest godina u vezi. "Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?", upitao ju je jedan pratitelj, na što je spisateljica odgovorila: "Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine - doista znam."

Ruben je prije nekoliko dana nakon brojnih medijskih napisa ponovno komentirao cijelu situaciju. "Trenutak kad ću promijeniti svoj život zbog toga što bi novinari mogli napisati senzacionalistički članak? To se neće dogoditi. Senzacionalističko novinarstvo protiv mene samog? To je za mene uvijek dobivena borba. Nikad se neću pomaknuti ni centimetar zbog toga", rekao je u intervjuu za magazin Nina, piše Voetbal24, prenose domaći mediji.

"Mogu sutra pisati o meni što god žele, ali sljedeći put kad odem u restoran ili negdje drugdje neću razmišljati: ne bih li trebao nešto privatno unajmiti, jer bi inače mogli napisati ovo ili ono? To odbijam, to ću uvijek odbijati", poručio je tamošnji sportski novinar.

"Gadno je to kad cijeli život žrtvuješ za slavu i medije, ni ne primijetiš da ti život prolazi, i još uz to naletiš na probisvijeta, nije njoj lako", "Po ovome, Blankin muž i nije nešto pametan. Dobro za nju da ga otkači", "Neka živi kako tko hoće, no ako je brak sklopljen u crkvi po katoličkom obredu, a to je sakrament, onda bi ga koliko toliko trebalo živjeti po crkvenom nauku. Crkveni brak nije samo ceremonija pred popom", "Najviše mi se dojmio Blankin otac kad je izjavio da ga Blankin život ne interesira" - "A što je trebao reći, sve što nju muči... Sigurno joj je rekao sve što misli, ali javno to ne komentira", "Užas na što je Blanka spala", "Otvoren brak je ako u dogovoru oboje imaju partnere sa strane i onda se vraćaju kući svojoj ženi ili mužu. Koliko mi se čini, jedino taj lik ima žene sa strane, a Blanka samo njega. Gdje je tu otvoreni brak? I ne vjerujem da je ona prije vjenčanja na to pristala", samo su neki od komentara ispod članka.

Podsjetimo, domaćim medijima i gradskim kuloarima proteklih tjedana kružile su i glasine kako je Blanka Vlašić skinula prsten i odlučila okončati svoj otvoreni brak. Posljednjih više od pola godine mediji su doslovce ludjeli za pričom o njihovu otvorenom odnosu i tome kako si je njezin suprug, s kim je u crkvi Sv. Lovre na splitskom Žnjanu izgovorila sudbonosno "da", dao za pravo javno govoriti i priznati kako prakticira takav odnos. Blanka se nikada nije oglasila o svom nekonvencionalnom i otvorenom odnosu, a dok su drugi govorili u njezino ime. Njezin otac prvi se put oglasio i komentirao odnos nje i Rubena, a i Ruben se za belgijske medije sam "hvalio" kako se Blanka navodno nije požalila što su u takvom odnosu.

Proslavljenog trenera, Joška Vlašića kontaktirali smo 16. lipnja, kako bi nam rekao je li istina da se njegova kći rastala od Rubena Van Guchta. – To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima – komentirao je glasine o razvodu Blankin otac, proslavljeni trener Joško Vlašić za Večernji list.

Osim toga, čitatelj Večernjeg lista snimio je umirovljenu atletičarku, 41-godišnju Blanku Vlašić, u predivnom i neodoljivom trenutku s njezinim dvoipolgodišnjim sinčićem Mondom. – Blanku često viđam, a sada sam je zatekao u društvu sina. Poznata je kao ranoranilac pa je već oko 8 i 30 bila u šetnji sa psom i sinom po kvartu. Ovdje na Žnjanu imamo i mesnicu, pa je otišla tamo nešto kupiti, prošetati psa, a i sina – ispričao nam je vjerni čitatelj koji je samo s Večernjim listom podijelio predivne fotografije majke i sina. Fotografije pogledajte OVDJE.