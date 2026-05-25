Nova epizoda 'Dosjea Jarak' donosi priču o čovjeku koji je naručio ubojstvo prvog hrvatskog ministra turizma

Prvi put otkako Andrija Jarak i Dario Todorović rade sa svojim timom 'Dosje Jarak', u emisiji govori pravomoćno osuđeni ubojica. Nakon televizijske premijere druge sezone 'Dosjea Jarak' platforma Voyo donosi šokantnu epizodu nazvanu 'Naručitelj' i prati trag zločina Šime Medanića. 'Naručitelj' - nova epizoda 'Dosjea Jarak' stigla je premijerno na platformu Voyo. Epizoda prati Šimu Medanića, kojem je presuđeno da je naručio dva ubojstva - ono prvog hrvatskog ministra turizma, ali i vlastite sestre. "Dosad smo se bavili ubojicama raznih profila, ali ovo je prvi put da smo napravili epizodu o još hladnokrvnijem od samih egzekutora, čovjeku koji perfidno naručuje ubojstva. Već je presuđeno da je naručio dva ubojstva - ono prvog hrvatskog ministra turizma, a nakon toga i da je platio ubojstvo vlastite sestre. Ne samo to, već je i plakao na njenom pogrebu dok se još nije znalo kako je tu smrt osmislio i platio baš on - Šime Medanić", otkriva Andrija Jarak o novoj epizodi. Nevjerojatno, ali za Medanića se vezalo i treće naručeno ubojstvo, i to ubojstvo ubojice njegove sestre, ali je zbog smrti ključnih aktera tužilaštvo ostalo bez važnih svjedoka.

Epizoda prati Medanićeve zločine, a prvi put u 'Dosjeu Jarak' govori i osoba koja je odslužila kaznu za počinjene zločine. Siniša Dvorski, odnosno Siniša Stracaboško, poznatiji pod nadimkom Rambo, odslužio je svoju kaznu, sjeo pred kamere 'Dosjea Jarak' i otkrio što zna. "Riječ je o čovjeku koji je postao svojevrsna zvijezda u Domovinskom ratu jer su njegove snimke kao pripadnike elitne postrojbe, nabildanog, bez majice i s automatskom puškom u rukama, ostale urezane u pamćenje mnogih. Međutim, čovjek je kasnije osuđen da je plaćeni ubojica koji je za novac likvidirao bivšeg ministra. Osuđeni ubojica koji je odslužio svoju kaznu sjeo je i izrekao tvrdnje koje će se sasvim sigurno prenositi po medijima jednom kad epizoda iziđe", priča Jarak.

Medanić trenutačno služi zatvorsku kaznu za tri naručena ubojstva, no iz zatvora se i dalje bori za ponovno pokretanje postupka. "Ako se dogodi da se pokrene postupak u kojem bi se suđenje vratilo na početak, a nije da nema određenih uvjeta za to, došli bi do iznimno zanimljive pravne situacije. Ili bi se pokazalo da godinama nedužan u zatvoru sjedi čovjek koji je osuđen za ubojstvo vlastite sestre ili bi se još jednom potvrdilo ono što je već jednom presuđeno - da je Šime Medanić hladnokrvni naručitelj ubojstva koji sad, godinama kasnije, iz zatvora pokušava utjecati na svjedoke i kupiti slobodu", zaključuje suautor true crime dokumentarnog serijala.

Nije bilo teško rekonstruirati zločin, kažu Jarak i Todorović, pronašli su dobre sugovornike, pročitali sve iskaze svjedoka i optuženih i složili dobru sliku onoga što se dogodilo. "Intrigantnije je to što sugovornici govore jer tvrde - sve ono što je dosad ustanovljeno, sve ono što je dokazano na sudu i mnogo toga što su svjedoci izgovorili je zapravo - laž. Vjerujem da će gledatelji pomno slušati i promatrati što i zbog kojeg razloga sugovornici govore baš to što govore, te imaju li nekih skrivenih motiva. Jako zanimljiv slučaj", zaključio je Jarak.