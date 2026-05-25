Najbolja odluka je to što Nova nije posegnula za 'vanjskim pojačanjem', nego su novo lice pronašli unutar vlastite kuće

Dnevnik // Nova TV – četiri ruže

Nakon poprilično neočekivanog odlaska Petra Pereže s mjesta voditelja Dnevnika, treba priznati kako je Nova TV dosta dobro i brzo reagirala te na njegovo mjesto postavila Stipu Sladoljeva, svog dugogodišnjeg sportskog novinara, reportera i urednika, kojeg gledatelji već jako dobro poznaju. Iako se danima spekuliralo tko bi na to mjesto mogao doći, vjerojatno je najbolja odluka to što Nova nije posegnula za "vanjskim pojačanjem", nego su novo lice pronašli unutar vlastite kuće. Upravo je taj kontinuitet u programu istaknula i direktorica Informativnog programa Nove TV Ksenija Kardum, koja je poručila kako je Sladoljev zapravo jedno od lica koje gradi Dnevnik već više od 20 godina. "Imam 47 godina, a u sportskom novinarstvu sam 24 godine. Taman malo više od pola života! Simbolika za kretanje u nešto novo? Možda baš tako", rekao je pak Sladoljev, čiji je interni "transfer" zapravo baš dobro iskomuniciran. Na društvenim mrežama objavljene su "misteriozne najave" prije njegova prvog pojavljivanja na voditeljskoj stolici gdje ga je dočekala Romina Knežić, a na temelju prvog zajedničkog vođenja Dnevnika može se zaključiti kako će kao voditeljski par jako dobro funkcionirati. A i gledateljima je sigurno simpatično to što za stolom sada sjedi čovjek kojeg su godinama gledali uz sport, velike utakmice i prijenose, samo u malo drukčijoj ulozi.

Ljubav // HTV 1 – tri ruže

Govoreći o novitetima, možemo samo poželjeti da je svake godine neka velika obljetnica HRT-a pa da gledatelji zauzvrat dobiju ovoliko novog i zanimljivog sadržaja! Jedan od projekata koji se izdvojio posljednjih tjedana jest serijal "Ljubav", intimni dokumentarni format koji kroz razgovore s različitim ljudima pokušava odgovoriti na možda najjednostavnije, ali i najteže pitanje - što je zapravo ljubav? Kao što i u najavi stoji, koncept je vrlo jednostavan: jedna osoba, jedna fotelja i jednostavan razgovor. Sugovornici otvoreno govore o odnosima, gubitku, bliskosti, strahu, roditeljima i osjećajima koje često ne znamo izgovoriti ni najbližima te otvaraju pitanje treba li ljubav otvoreno izražavati ili se podrazumijeva i koje sve vrste ljubavi postoje. Među gostima su se našli književnik i radijski urednik Ivica Prtenjača, umjetnica Antonia Rusković Radonić, koncertna majstorica i violinistica Mirjam Pustički Kunjko te likovni umjetnik Ivica Malčić. A posebno je dobro pogođeno što se ljubav ne svodi samo na partnerske odnose, nego puno šire govori o potrebi za pripadanjem, bliskošću i razumijevanjem, pa su se mnogi u tim pričama mogli lako prepoznati.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće

Cornelia Gray // Pickbox – dvije ruže

Pickbox se pak posljednjih mjeseci dosta dobro profilirao kad su u pitanju manje razvikane, ali kvalitetne serije, a među novijim naslovima se izdvaja "Cornelia Gray". Riječ je o špijunskom trileru u čijem je središtu priče bivša agentica CIA-e koja se nakon dvadeset godina mora vratiti u svijet iz kojeg je pobjegla, nakon što počnu curiti osjetljive informacije koje ugrožavaju sigurnosni sustav. Na prvu već dobro poznati scenarij, ali serija zaista nije ni predvidljiva ni dosadna, a veliki plus je Patricia Clarkson u glavnoj ulozi, pri čemu radnja dosta dobro balansira između osobnih priča i šire političke slike.

Radioaktivna opasnost // Netflix – tri ruže

I Netflix je ovih dana nanizao neke nove hit naslove, a pritom se najviše ističe "The Crash", dokumentarac koji je brzo postao jedan od najgledanijih na platformi. Donosi priču o tinejdžerici koja se automobilom zabija u zgradu, pri čemu pogibaju njezin dečko i njegov prijatelj, a postavlja se pitanje je li riječ o nesreći ili planiranom ubojstvu. I dok je sasvim jasno zašto je toliko "klikan", treba istaknuti kako je mnogima ispod radara prošla mini-serija "Radioaktivna opasnost", a radi se o jednoj od zanimljivijih i potresnijih priča temeljenima na istinitom događaju. Serija je inspirirana stvarnom radiološkom katastrofom koja se dogodila u brazilskom gradu Goiâniji 1987. godine, nakon što je radioaktivni uređaj za radioterapiju ostavljen u napuštenoj klinici. Zanimljivo je upravo to što katastrofa nije počela eksplozijom ili velikim incidentom, nego običnim ljudskim nemarom. Dvojica skupljača starog željeza rastavila su uređaj ne znajući što se nalazi unutra, a svjetleći plavi prah ubrzo se počeo širiti među obiteljima, djecom i susjedima koji nisu imali pojma da dodiruju smrtonosni radioaktivni materijal. Slučaj nikada nije postao poznat poput, recimo, Černobila, a obilježio je stotine pojedinaca i obitelji. Sama serija jako dobro balansira između znanstvenog i ljudskog aspekta priče, a gluma i razvoj radnje su odlični. Svaka preporuka!