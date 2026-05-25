Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako su se ona i Petar skrivali nakon showa i koliko su u vezi

Show "Gospodin Savršeni" spojio je Anastasiju Kaleb i Petra Rašića i njihova ljubavna priča nastavila se i nakon završetka showa, a publiku i dalje zanima kako se razvija njihov odnos. Anastasia je na svom Instagram profilu pozvala pratitelje da joj postave pitanja, a najviše pitanja odnosilo se na njezinu romansu s Petrom. Jedno od pitanja glasilo je i koliko je njoj i Petru bilo teško skrivati vezu nakon showa. "Vrijeme tijekom emitiranja proveli smo u Zagrebu i naravno da smo bili dosta ograničeni jer nismo smjeli zajedno izlaziti u javnost, ali meni osobno ni to nije toliko smetalo jer mi je sama činjenica da sam imala priliku proživjeti cijelo to razdoblje emitiranja zajedno s njim stvarno puno značila. Jednostavno smo poštovali pravila i čekali kraj.", odgovorila je Anastasia. Njezine pratitelje zanimalo je i koja joj je omiljena zajednička uspomena s Petrom nakon završetka showa.

"Imamo baš puno lijepih uspomena, ali izdvojila bih trenutak kad je show završio i kad smo skužili da sutra nema više kamera ni snimanja, nego samo nas dvoje i stvaran život. Tad nam je nekako prvi put došlo do glave da ovo za nas nije bio samo show nego nešto stvarno i iskreno.", napisala je u odgovoru. U jednom od odgovora napisala je i kako su ona i Petar zajedno sedam mjeseci i kako je bila u posjetu njegovom rodnom Kragujevcu gdje je upoznala njegove bližnje. Na pitanje kako im je u vezi i koliko se Petar promijenio nakon "Gospodina Savršenog", Anastasia kaže:

"Stvarno nam je prelijepo zajedno, super funkcioniramo i baš sam sretna što ga imam. Nekako uz sve što smo prošli još više cijenim to što danas imamo. Ne bih rekla da se promijenio, više bih rekla da sad imam priliku upoznati neke njegove strane i osobine koje se jednostavno pokažu kad si s osobom koju voliš. Isto kao i ja njemu." Izdvojila je i koje su joj Petrove osobine omiljene. "Njegova brižnost i način na koji voli. Jednostavno, muškarac kakvog sam oduvijek zamišljala pored sebe", napisala je Anastasia.