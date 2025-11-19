Razvodi se Meri Goldašić! Evo što nam je rekla o tome

Popularna influencerica Meri Goldašić, koju je javnost upoznala kao natjecateljicu popularnog showa MasterChef, a zavoljela zbog humora i autentičnosti, za Večernji list potvrdila je da se razvodi od supruga Jure. Goldašić nije željela detaljnije komentirati situaciju: - Ispričavam se ali ne bih komentirala više i davala izjave, hvala vam - rekla je.

U međuvremenu influencerica se oglasila na svom Instagram storyju: - Dragi moji, želim vam reći nešto što je već neko vrijeme dio našeg privatnog života. Kao što su neki od vas naslutili, Jurica i ja nismo zajedno već neko vrijeme. Nije bilo neke velike stvari, nego puno malih trenutaka koji su nas vodili u različitim smjerovima. I oboje smo dugo pokušavali, razgovarali, tražili načine da ostanemo zajedno. I to je u redu, jer sve lijepo što smo imali, imalo je smisla. Zahvalna sam za godine koje smo dijelili, za lekcije, za ljubav koja nas je povezala i najvažnije, za našu djecu, koja ostaju naša najbitnija, najveća sreća - zaključila je Goldašić.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Meri je u travnju prošle godine dala intervju za Večernji list te opisala devet čarobnih dana koje je sa suprugom Jurom te sinovima Aleksandrom i Riom provela na istočnoafričkom otoku Zanzibaru. – Povod za naša putovanja najčešće ne postoji. Kad odlučimo negdje otputovati, to je uvijek avanturistički, s namjerom da upoznamo destinaciju, ljude, kulturu i običaje. Najčešće i ne istražujemo previše, upravo zato što uživamo u iznenađenjima koja će nam ta destinacija pružiti. Upravo je zato Zanzibar ostavio snažne dojmove na nas. Djecu uvijek vodimo na putovanja, osim u rijetkim trenucima kad procijenimo da je vrijeme da uzmemo par dana za sebe i malo održimo romansu, tad pobjegnemo negdje sami, na vikend-odmor. Naši dječaci su tako naviknuti na dinamiku putovanja, pa nam gotovo sve prolazi glatko. Dapače, u trenucima kad smo suprug i ja umorni, pa odlučimo uzeti dan bez izleta i istraživanja, da se malo izležavamo na plaži, dečkima vrlo brzo postane dosadno. Zato nam je, složit će se svi roditelji, nakon obiteljskog odmora potreban još jedan odmor – kazala je Meri.

Prethodno je u TikTok videu ispričala kako je počela ljubavna priča nje i supruga Jure te kako se on odnosi prema njezinu sinu iz prethodnog braka. - Priča ide ovako. Mi, kad smo se upoznali, ja sam glumila nedostižnu, nisam mu htjela reći ni svoje ime. To je bilo nakon mog razvoda i ja nisam htjela imat nikakvog frajera – započela je Meri u svom TikTok videu u kojem je objasnila kako je svom sadašnjem partneru priznala da ima sina iz prethodnog braka.

– Ja se zaljubila i moram njemu reći da imam dijete. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržati u mom životu, kako to obično biva. I ja njemu kažem da imam sina, a on stane i kaže mi: ''Ja imam nećaka kojeg jako, jako volim.'' To mi je bila prelijepa reakcija – ispričala je Meri, pa dodala da suprug jednako pažnje daje njihovu zajedničkom sinu i njenom iz prijašnjeg braka.

– Do dana današnjeg taj čovjek nikad nije radio razliku između Aleksandra, mog prvog sina, i Ria, našeg sina. Mi, kad pričamo o imovini, nasljedstvu, on ono što je njegovo dijeli na Akija i Ria. Kad vam kažem da je čovjek najbolji otac na svijetu ja vam to kažem bez imalo uljepšavanja i malo sam vam još i rekla – iskreno je rekla.