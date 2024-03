Meri Goldašić: 'Nisam htjela reći mužu da imam dijete iz prvog braka, a onda me iznenadio reakcijom'

Bivša natjecateljica showa "Masterchef" Meri Goldašić izrazito je popularna na društvenim mrežama gdje govori o različitim temama iz privatnog života. Meri je tako podijelila fotografije na kojima je pokazala svoju fizičku transformaciju, a nakon toga je s obitelji otputovala na Zanzibar. Ovoga puta, Goldašić je govorila o svojoj vezi, odnosno ispričala je kako je počela ljubavna priča nje i supruga Jure te kako se on odnosi prema njezinom sinu iz prethodnog braka.

- Priča ide ovako, mi kad smo se upoznali, ja sam glumila nedostižnu, nisam mu htjela reći ni svoje ime. To je bilo nakon mog razvoda i ja nisam htjela imat nikakvog frajera - započela je Meri u svom TikTok videu u kojem je objasnila kako je svom sadašnjem partneru priznala da ima sina iz prethodnog braka.

- Ja se zaljubila i moram ja njemu reći da imam dijete. Taj dio sam preskočila jer nisam mislila da će se on uopće zadržati u mom životu kako to obično biva. I ja njemu kažem da imam sina, a on stane i kaže mi: 'Ja imam nećaka kojeg jako, jako volim'. To mi je bila prelijepa reakcija - ispričala je Meri, pa dodala da suprug jednako pažnje daje njihovom zajedničkom sinu i njenom iz prijašnjeg braka.

- Do dana današnjeg, taj čovjek nikad nije radio razliku između Aleksandra, mog prvog sina, i Ria, našeg sina. Mi kad pričamo o imovini, nasljedstvu, on ono što je njegovo dijeli na Akija i Ria. Kad vam kažem da je čovjek najbolji otac na svijetu ja vam to kažem bez imalo uljepšavanja i malo sam vam još i rekla - iskreno je rekla.

Podsjetimo, Meri je s putovanja na Zanzibar dijelila brojne fotografije, kao što je i podijelila jednu u kupaćem kostimu. - Bolje da ljulja nego da žulja - napisala je uz fotografiju na kojoj sjedi na ljuljački. Prije toga, objavila je fotografiju na kojoj grli supruga Juru, a u prvom planu bila je njezina figura u kupaćem kostimu.

Meri se nedavno pohvalila svojom transformacijom. - Volim ovakve realne stvari. Realnu promjenu na pravom tijelu, a ne editiranja i uvlačenje trbuha - napisala je uz najnoviju objavu na svom Instagram profilu.

- Good job ženo. Samo nastavi i hvala ti što nas motiviraš uz realne stvari!!! - ohrabrila je samu sebe Meri pored snimke na kojoj prikazuje svoj izgled s 88 kg, pa kasnije sa 74 kg, iz teretane.

