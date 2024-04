'U Masai plemenu crna žena košta 15 krava, a bijela 30': Meri Goldašić o putovanju koje ju je promijenilo

Povod za naša putovanja najčešće ne postoji. Kad odlučimo negdje otputovati, to je uvijek avanturistički, s namjerom da upoznamo destinaciju, ljude, kulturu i običaje. Najčešće ni ne istražujemo previše, upravo zato što uživamo u iznenađenjima koja će nam ta destinacija pružiti. Upravo je zato Zanzibar ostavio snažne dojmove na nas. Djecu uvijek vodimo na putovanja, osim u rijetkim trenucima kad procijenimo da je vrijeme da uzmemo par dana za sebe i malo održimo romansu, tad pobjegnemo negdje sami, na vikend odmor. Naši dječaci su tako naviknuti na dinamiku putovanja, pa nam gotovo sve prolazi glatko. Dapače, u trenucima kad smo suprug i ja umorni, pa odlučimo uzeti dan bez izleta i istraživanja, da se malo izležavamo na plaži, dečkima vrlo brzo postane dosadno. Zato nam je, složit će se svi roditelji, nakon obiteljskog odmora potreban još jedan odmor - govori Meri Goldašić, poznata domaća influencerica, a domaćoj javnosti najpoznatija po sudjelovanju u popularnom kulinarskom showu "MasterChef".

Simpatična Dalmatinka otkrila nam je koliko su dugo ona i suprug Jure planirali ovo nezaboravno putovanje sa sinovima Aleksandrom i Riom. - Putovanja rijetko planiramo, zbog prirode posla kojim se bavimo. Suprug se bavi ugradnjom solarnih panela, pa nikad ne znamo kakav će nam raspored biti nekoliko mjeseci unaprijed. Zato ga ja obično dovodim pred gotov čin, kao što sam mu i ovaj put, u utorak ujutro, rekla da u petak letimo u Zanzibar i da se brzo snađe. On je čovjek koji voli svoj posao i predan mu je sto posto, pa mi nema druge opcije, nego ga šokirati. Tako nam uvijek ispadne najbolje - iskreno nam priča Meri koja na društvenoj mreži Instagram broji više od šezdeset tisuća obožavatelja.

A zašto baš Zanzibar, objasnila nam je u nastavku. - Tanzanija je, uz Japan, dijelila prvo mjesto na listi zemalja koje želim posjetiti. Kad pomislim na putovanje i destinacije koje želim upoznati, to su uvijek mjesta sa suprotnim načinom života, kulturom i običajima od ovih na koje smo naviknuli. Na putovanju želim posve drugačiju svakodnevicu, nova iskustva i učenja. Naravno, na mojoj "bucket listi" putovanja se nalazi još afričkih zemalja, no Tanzanija je bila idealan spoj, s obzirom na to da smo odsjeli na otoku, Zanzibaru, a posjetili i kopneni dio Tanzanije, nacionalni park Mikumi. Zanzibar, u Tanzaniji, jedan je veliki izlazak iz komfor zone, u svakom pogledu, pogotovo ako putujete na budžetu i odsjedate u hotelima koji nisu luksuzni. Čula sam podijeljena iskustva o Zanzibaru, no htjela sam sama izgraditi svoje mišljenje i donijeti vlastiti zaključak - kaže jedna od omiljenih natjecateljica prošlogodišnje sezone "MasterChefa" te dodaje:

- Zanzibar mi je bio primamljiv u prvom redu zbog safarija. U Mikumi, nacionalni park, krećemo sa Zanzibara, u ranim jutarnjim satima, avionom do "Mainlanda", kako lokalci kažu, odnosno na kopno, u Tanzaniju. Avion je bio malen, svega 12 putnika je stalo, a pilot upravlja njim direktno ispred nas, nema odvojenu kabinu. Let traje 90 minuta i divimo se tom zelenilu i savani. Slijećemo na pistu koja nema asfalt, začuđujuće glatko te se odmah, svega 30 metara od parkiranog aviona, prebacujemo u džip, u kojem se vozimo pet sati, kroz krivudave i grbave ceste savane, vjetrić ti olakšava vrućine, gledaš životinje poput lavova, geparda, žirafa, slonova, zebri, majmuna, u njihovom prirodnom staništu, a pritom ih ne ometaš, već u tišini zastaneš neposredno pored njih i diviš se njihovoj ljepoti. To je zaista prizor koji te ostavlja bez daha, vrijedan svakog centa. Doživljaj iz savane se ne može usporediti s prizorima koje ćeš vidjeti u Zoološkom vrtu, gdje životinje nisu slobodne - opisuje Meri te nam otkriva i koliko dugo je trajao let od Zagreba do egzotične destinacije Zanzibara te kako su njihovi mališani podnijeli let i putovanje.

- Od Zagreba do Zanzibara putovali smo cijelu noć. Presjedali smo u Dubaiju te smo tamo imali layover od četiri sata, koja smo iskoristili za večeru, šetnju po aerodromu i odmor. U Dubaiju na aerodromu imate i opciju Sleep'n'Fly, odnosno najam kapsule za spavanje, koju smo pokušali unajmiti, da malo odspavamo, no sve su jedinice bile već bukirane, pa smo lovili udobna mjesta po čekaonicama aerodroma. Za Lounge pristup morali bismo izdvojiti 400 eura u jednom smjeru, što nam je bilo zaista previše. Djeca su taj layover iskoristila za igru, a na letovima su spavali, jer smo im objasnili da će tako imati više vremena za kupanje na plaži kad stignemo u Zanzibar. Stariji sin, Aleksandar, sad ima osam godina, a mlađi sin, Rio, ima tri godine, tako da se s njima uvijek možemo dogovoriti sve. Moram ih pohvaliti da su tijekom cijelog putovanja, svih dvanaest dana, bili djeca za poželjeti i kretali su se dinamikom cijele grupe odraslih ljudi, na izletima i svim aktivnostima, bez problema.

Mislim da je sve stvar organizacije i navike djece. Naši su, s obzirom na to da smo živjeli u Danskoj i Švedskoj, naviknuli na putovanja, a činjenica da ih svugdje i inače vodimo, znatno nam je olakšala ovako daleki put. Roditeljima koji planiraju tako dug put s djecom, prvi put, savjetujem da ponesu dosta rekvizita, igračke, društvene igre i grickalice. Na našem letu smo također imali opciju nadoplate za film i igrice na ekranu ispred sjedala, za četiri dolara, pa smo im na manjem dijelu leta i to nadoplatili - iskreno nam prepričava te u nastavku opisuje devet čarobnih dana na ovoj inspirativnoj destinaciji.

Foto: Privatna arhiva

VEZANI ČLANCI:

- Svaki nam je dan bio ispunjen, zbog obilazaka i izleta, pa smo tako posjetili sljedeća mjesta: Prvi dan: Paje, mjesto gdje smo odsjeli za tri noćenja, a u kojem ćete svjedočiti najdramatičnijih promjenama, plime i oseke. Drugi dan: Odlazak brodom na lokaciju poznatu po morskim zvijezdama, vidjeli smo kultni The Rock, restoran koji je postao simbol Zanzibara, gdje nismo jeli, jer nas je vodič savjetovao da radije ručamo u restoranu preko puta, s kojeg imamo pogled na The Rock, bolju hranu, a čak i do trideset posto jeftiniju. Nakon The Rocka, posjetili smo Kae Beach, koji je poznat po svojim partyjima.

Treći dan: Jedan od mojih najdražih izleta, koji ću pamtiti do kraja života, a to je seoska tura i posjet školi i vrtiću. Na svojim društvenim mrežama podijelila sam video o tom izletu, jer se taj vrtlog osjećaja teško može opisati riječima. No, osim tuge koju osjetiš u trenutku kad vidiš neimaštinu, ono što mi se svidjelo, jest činjenica da na ovakvim izletima, možeš direktno djelovati i pomoći donacijom novca, školskog pribora ili igračaka i slatkiša. Dobra je ideja, ako putuješ s djecom, da s njima, kod kuće, prođeš kroz one pretrpane kutije s igračkama i odabereš nekoliko koje će tvoje dijete pokloniti drugoj djeci. Takvi su trenuci upravo razlog zašto bi svima savjetovala da otputuju sa svojom djecom na Zanzibar, tu se rađa empatija. Djeca su za nas pripremila razne pjesmice, koje su nam s veseljem otpjevali. Mislim da je jako bitno i poštivati njihov način življenja i, koliko god je teško, pokušati ostati sabran, jer većina djece nije ni svjesno da im nedostaju materijalne stvari koje su nama dostupne. Oni su jednostavno sretni i ispunjeni svime što već imaju.

Foto: Privatna arhiva

Četvrti dan: Check put iz Pajea i polazak za Kendwu, a usput i obilazak povijesnog, predivnog i kulturom bogatog grada Stone Towna, tužnog središta i muzeja trgovine robovima, obilazak farme začina. Muzej robova je ostavio snažan dojam na sve koji su imali priliku posjetiti ga. Svjesni da ne znamo dovoljno, a trebali bismo, pomno smo slušali našeg lokalnog vodiča, koji nam je približio sve bitne događaje, s obzirom na to da je upravo Zanzibar bio u ne tako dalekoj prošlosti središte trgovine robovima istočne Afrike.

Peti dan: Mikumi safari, o kojem sam govorila, a ujedno i izlet koji je ostavio najljepše dojmove na našu djecu i nas. Šesti dan: Nungwi Zoo, gdje smo hranili i igrali se s majmunima, nojem i malim antilopama. Nakon toga, posjetili smo akvarij s kornjačama, prirodan, izgledom nalik bazenu unutar špilje, gdje plivate s velikim kornjačama.

Foto: Privatna arhiva

Sedmi dan: Obilazak Masai plemena i njihovog sela. Prekretnica putovanja, dogodila se upravo ovdje, kad smo imali priliku čuti o njihovim običajima. Neki su zaista zanimljivi, a neki su nas šokirali. Ne mogu reći da nisam znala ranije, da se žene obrezuju, jer im nije dopušteno da uživaju u odnosu, već služe isključivo za razmnožavanje. Ili apsurdan način rješavanja svih bračnih nesuglasica batinama, stupanja mladih žena u dogovorene brakove s najviše 15 godina starosti, poligamija koja nema određenu granicu, već koliko krava imaš, toliko žena možeš njima kupiti. Vodič iz Masai plemena objasnio nam je da jedna "crna" žena košta 15 krava ili jedan ubijeni lav, a "bijela" žena će koštati čak 30 krava. Lava će ubiti, ako nema krave, a time muškarac želi dokazati da je dovoljno snažan. Trenutno je u Tanzaniji zakonom zabranjeno ubijati lavove, osim ako su prijetnja stoki, stoga ćete često čuti i takve izgovore.

Foto: Privatna arhiva

Osim dan: Blue Safari, odlazak brodom na pješčani otok, koji u potpunosti nestaje kad nastupi plima. Predivno iskustvo ronjenja koraljnim grebenima, gdje imate priliku vidjeti ribe nalik onima iz crtića "Potraga za Nemom". Na otočiću jedemo najukusnije i najslađe voće, a nakon toga se vozimo na veći otok, gdje večeramo ukusnu, svježe pripremljenu ribu. Deveti dan: Mnemba otok i plivanje s dupinima. Mi smo ovaj izlet preskočili, no naša je grupa imala priliku voziti se i roniti s dupinima. Lijepo iskustvo, no u stvarnosti to izgleda tako da dvadesetak brodova juri dupine, pomalo i tužno.

Meri nam opisuje Tanzance kao divne domaćine, koji nemaju mnogo, ali su spremni dati sve što imaju drugome. - Naravno, u svakom žitu ima kukolja, pa ćeš tu i tamo naletjeti na nelagodno iskustvo, gdje osjećaš da te gledaju kao hodajući snop novaca, no razumjet ćeš njihove razloge i pristojno odbiti uslugu koju ti nude. Glazbu ćeš čuti na svakom koraku, a ono što je nas očaralo jest činjenica da i u gluho doba noći na cestama ima ljudi. Otok zaista živi punim plućima - opisuje, a s obzirom na to da je vrsna kuharica opisala nam je i gastronomsku ponudu ove afričke zemlje.

Foto: Privatna arhiva

- Dugo nisam jela toliko ukusnu morsku hranu i voće. Tanzanci su majstori u pripremi ribe i školjaka. Plodova mora ima u izobilju pa ćeš tako u lokalnim restoranima pojesti jastoga za oko osam eura, a u resortu ćeš ga platiti i do 20 eura. Voćne plate služe gotovo svugdje, i toliko su te voćke slatke, da smo se nakon deset dana tek sjetili da nitko nije ni imao potrebu za slatkim prilikom boravka na Zanzibaru. Njihovi su začini specifični i drugačiji od naših, vole ljuto i u većinu jela stavljaju listove curryja. Jako je ukusno, no nakon nekog vremena ipak mi je nedostajao onaj okus maslinovog ulja, češnjaka i peršina - ispričala je te za kraj otkrila koje će biti njihovo sljedeće putovanje. - Daleki Japan. Privlači nas zbog potpuno različite, a zanimljive kulture i jedva čekam upiti sve njihove običaje, dinamiku i ljepotu.

VIDEO: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv