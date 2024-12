Razvodi koji su šokirali u ovoj godini! Njoj nije trebalo dugo da se ponovno uda, a on je priznao da ga je žena varala

Ova 2024. godina ostat će zapamćena kao godina u kojoj su se dogodili neki iznenađujući ljubavni brodolomi, odnosno razvodi na domaćoj i stranoj sceni. Početak godine bio je poprilično miran kada su u pitanju razvodi, no sredinom, odnosno krajem lipnja, sve je šokirala vijest o razvodu poduzetnika i inovatora Mate Rimca i njegove supruge Katarine Lovrić. Nakon tri godine braka, svatko je krenuo svojim putem, a mediji su se tada, usprkos nedostatku informacija o razlozima razlaza ovog dvojca, prisjećali njihova početka i zajedničkih javnih pojavljivanja.

Marta Longin iz Rimac Automobila izjavila je kako ne komentiraju privatni život svojih zaposlenika te nije htjela komentirati navode koje potvrđuju pojedine osobe bliske Rimcu. Katarina, kao i Mate, podrijetlom je iz Livna u Bosni i Hercegovini, studirala je marketing na jednom privatnom zagrebačkom fakultetu, a suprugu je bila velika podrška u svim projektima te su zajedno radili u njegovoj tvrtki koja niže samo genijalne projekte i velike uspjehe. Naime, ovaj bračni par izrekao je sudbonosno "da" u svibnju 2021. godine, kada su pred tridesetak uzvanika izmijenili bračne zavjete u Villi Dalmacija u Splitu. Dva mjeseca kasnije organizirano je i crkveno vjenčanje u Livnu. Tema vjenčanja bila je priroda, a uređenje dvorane za svadbeno slavlje bilo je u znaku te teme, pa je staklenu dvoranu krasilo 150 bala sijena. Prema mladenkinoj želji, goste su tada zabavljali Bajaga i Zabranjeno pušenje.

Za vjenčanje u Splitu Katarina je nosila haljinu s potpisom modnog dvojca eNVy room, dok je za svadbu u Livnu novu vjenčanicu otišla potražiti u Milano. Njihovo svibanjsko vjenčanje prošlo je bez tradicionalnih običaja poput bacanja buketa, a na meniju nije bilo janjetine jer je Mate već godinama vegetarijanac. Na proslavu u Livnu mladenci su stigli u žutoj Neveri. "Samo uživajte večeras, samo opušteno, samo lagano. Ovo nije svadba, ovo je party," poručio je uzvanicima Mate kada ih je dočekivao, a njegova supruga je dodala kako ima sreće što Mate voli pričati te je svima samo rekla: "Nemojte nam ništa zamjeriti." Prema Katarininoj želji, na vjenčanju im je zapjevao Momčilo Bajagić Bajaga, a uz njegovu pjesmu "Bademi i so" otplesali su prvi ples.

Haris Džinović

10.07.2014., Restoran Ragusa 2, Prijeko, Dubrovnik - Haris Dzinovic i Melina Galic na veceri sa svojim prijateljima u ugostiteljskom objektu Ive Rudenjaka uoci svog vjencanja.r"nPhoto: Grgo Jelavic/PIXSELL Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Nekoliko mjeseci prije Mate Rimca, folk pjevač, 73-godišnji Haris Džinović, nakon vrtoglavih 20 godina braka razveo se od sada već bivše supruge Meline Galić. U ožujku, po izlasku iz sudnice, progovorio je o bivšoj supruzi te istaknuo da se Melina družila sa ženama sumnjivog morala. „Bila je skroz O. K. jedno razdoblje, ali onda joj se nešto dogodilo. Neki kvrc u glavi. Puno druženja sa ženama upitne prošlosti i morala. Ukazao sam joj na sve to, a ona je rekla da to nije tako. Rijetko koja žena priznaje svoju krivnju i ispričava se, priznaje svoju pogrešku. Nikada se nije ispričala“ napomenuo je pjevač Haris Džinović, a spomenute žene relativno je poznavao.

Medijima je priznao da se osjeća odlično te da ne vjeruje ženama. „Kriv sam što sam se oslonio na tuđu svijest,“ rekao je Haris te otkrio da mu je žao što je imao previše povjerenja u Melinu. Dodao je da ona najviše voli novac te da je sama izjavila kako je materijalist, kao i da više nisu u kontaktu. Nakon izlaska iz vile na Senjaku, bivša supruga Harisa Džinovića odsjela je u hotelu. Na dan kada je objavljena vijest o razvodu, Melina je odsjela u hotelu, a sutradan je otišla u teretanu, nakon čega ju je posjetila prijateljica, voditeljica Jovana Joksimović, javlja Blic.

Pjevač je potom otkrio da se njihov brak raspao još prošle godine, no ove godine donesen je i sudski epilog. „Ona je mene ostavila, a ne ja nju. Ona zna razloge. Možda mi je bilo teško prije godinu, godinu i pol, jer mi se obitelj raspadala. Svi smo tu živjeli, samo se gospođa svojom voljom iselila. Pomirenje? Ne, mislim, ovako prepoloviti kruh pa ga opet sastaviti... Kako će to biti?“ kazao je Haris za tamošnje medije.

Melina i Haris svoju ljubavnu vezu započeli su 2002. godine dok je ona bila studentica. Kako je pjevač ranije pričao, ovaj sada već bivši par upoznao se u Sarajevu, potpuno spontano, a njihov odnos krenuo je iz avanture. Vjenčali su se 12 godina kasnije, u ljeto 2014., na luksuznoj jahti usidrenoj blizu Dubrovnika. Inicijativa za razmjenu bračnih zavjeta došla je od Melinine kume Slavice Ecclestone, hrvatske manekenke i bivše supruge nekadašnjeg šefa Formule 1, Bernieja Ecclestonea. Vijest o razvodu supružnika, koji su godinama slovili kao jedan od najskladnijih parova, odjeknula je kao bomba. Podsjetimo, Džinović je odlučno prekinuo šutnju vezanu uz svoj razvod od Meline, a kako tvrdi, razlog tome je upravo Melinina nevjera. „Ona zna razlog. Ona je napustila mene, nisam ja nju... Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji dozna,“ rekao je Haris i dodao: „Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar. Ja bih to malo demantirao. Fino, ako se tebi ne sviđa biti sa mnom, neću ni ja biti s tobom,“ izjavio je Džinović za In magazin.

„Melina je godinu i pol dana s tim muškarcem. Zna se po gradu tko je, ali nitko ne želi širiti priču iz nekih razloga. Njihova kći Đina prilično je upućena u događanja i detalje iz mamina života. Koliko znam, ona zna za maminu vezu,“ ispričao je jedan izvor za Telegraf.

Indira Levak

Foto: Instagram

„Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati svoje živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati,“ napisala je na društvenoj mreži Instagram popularna pjevačica Indira Levak i tako šokirala obožavatelje krajem srpnja ove godine.

Indira je uvijek naglašavala da je u supruga Miroslava zaljubljena kao i prvog dana, a posvećivala mu je romantične objave na Instagramu. Pjevačici i poduzetnici to je bio drugi brak. Njihova veza počela je kao prijateljstvo nakon što su se prije gotovo 12 godina upoznali u teretani. U bračnu luku uplovili su 2014. godine na imanju vinarije Coner nedaleko Bjelovara, a intimnoj ceremoniji prisustvovali su članovi njihovih obitelji i bliski prijatelji. Indira je nosila dugu čipkastu vjenčanicu modne kuće Sposa, dok je Miroslav nosio klasično crno odijelo u kombinaciji s bijelom košuljom.

Osim toga, Večernji list stupio je u kontakt s drugom stranom te kontaktirao njezina bivšeg supruga Miroslava Levaka. „Dobar dan, hvala vam na pozivu, ali ne bih ništa želio komentirati. Nećemo više davati nikakve izjave na tu temu,“ kratko je i vrlo uljudno odgovorio Miroslav na upit o razvodu od popularne pjevačice Indire Levak. Ovaj bivši bračni par dokazao je nakon razvoda kako je moguće ostati u dobrim odnosima, pa su zajedno motorom otišli na put po Europi. „Avantura zove me! Put za Monako,“ napisala je Indira uz fotografije na kojima zajedno poziraju, spremni na daleki put motorom.



Petra Dugandžić

20.06.2012., Zagreb - Predstavljanje knjige Tatine curice Jelene Popovic Volaric u galeriji Velvet. Petra Dugandzic sa suprugom Sasom Vrankovicem.rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



Televizijska i kazališna glumica Petra Dugandžić u veljači se razvela nakon 12 godina braka od ugostitelja Saše Vrankovića. "Saša i ja jednostavno smo osjetili da nas životni putevi vode u različitim smjerovima. Nema tu presudnog događaja, traume i nije se dogodilo naglo. Ostali smo u prijateljskom odnosu i uvijek ćemo biti tu jedno za drugo," izjavila je za časopis Story.

Bivši supružnici upoznali su se 2011. u jednom zagrebačkom klubu. Nekoliko mjeseci kasnije Saša je kleknuo pred Petru, a sudbonosno "da" izrekli su u travnju 2012. Zavjete su obnovili četiri godine kasnije u crkvi sv. Eufemije u Rovinju.

Petri nije dugo trebalo da ponovno pronađe svoju ljubav i zaplovi u novu, mirnu luku, ovaj put sasvim neočekivano – s nogometašem nigerijskog podrijetla Makom Nobleom. Petra i Mako upoznali su se prilikom jednog njezina posjeta Africi. "Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu. Bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom – u Africi, koja me cijeli život jako privlačila," prisjetila se glumica za Story. Njezina ponovna udaja definitivno je bila top tema domaćih medija ove godine.

Jennifer Lopez

Foto: Reuters/Pixsell



Razvod koji nas je ovog ljeta šokirao definitivno je onaj slavne pjevačice Jennifer Lopez i glumca Bena Afflecka. Nakon dvije godine braka postalo je jasno da slavni glumac i pjevačica neće opstati zajedno. Nedavno je stigla i službena potvrda – J.Lo je na sudu u Los Angelesu predala papire za razvod.

Pjevačica je dala intervju za Interview Magazine, u kojem se osvrnula na proteklo ljeto i priznala kako je bilo teško. Iako ni u jednoj rečenici nije spomenula Bena Afflecka, dalo se naslutiti da je mislila na njega i njihov razvod.

Glasnogovornici glumaca nisu odgovorili na zahtjeve za komentar nakon što su Jennifer i Ben podnijeli papire za razvod, ali Jenniferini prijatelji prokomentirali su kako se osjeća i ponaša nakon tog čina. Za People su ispričali da je to bila "bolna spoznaja" za pjevačicu, no da mora nastaviti dalje. "Jako je razočarana i tužna, ali Ben nije dao nikakve znakove da želi nastaviti njihov brak. Nije bio posvećen niti zainteresiran da poprave što nije valjalo u braku. Došlo je do točke kad je shvatila da se mora pobrinuti za sebe," rekao je jedan od prijatelja.

Ako se prisjetimo, ovaj slavni par vjenčao se u Las Vegasu u srpnju 2022. godine, a mjesec dana kasnije imali su i veliku ceremoniju. Affleck i Lopez, glamurozni par popularno prozvan "Bennifer", ponovno su se spojili nakon gotovo 20 godina. Zaručili su se u travnju 2022. godine, a potom izrekli sudbonosno "da".

U javnost je procurilo sve više informacija o samom vjenčanju, a neke od njih objavljene su i na društvenim mrežama. "Nosila sam haljinu koju imam već jako puno godina. Čuvala sam je i čuvala i konačno sam je odjenula na dan svog vjenčanja," otkrila je Jennifer u videozapisu koji je objavio njezin stilist i frizer Chris Appleton. "Osjećaj je nevjerojatan, jako sam uzbuđena," dodala je Lopez tada, odjevena u elegantnu, ali jednostavnu bijelu haljinu.

