Različita mišljenja: Kada Maji nešto nije smiješno, onda znam da to ima potencijala

U pretposljednjoj audicijskoj emisiji Supertalenta gledatelji su upoznali nove kandidate koji su svojim talentom impresionirali žiri i plasirali se u sljedeći krug natjecanja, kao i one čiji nastup nije bio dovoljno uvjerljiv da zasluži prolaz dalje.

Definitivno uvjerljiv bio je nastup plesača iz Bihaća, Edija i Adne koji su žiri oduševili svojom koreografijom. „Uvijek sam jako sretna kada Supertalent može poslužiti kao platforma za prezentaciju višegodišnjeg truda, rada, znoja, odricanja i svega onoga što svaki plesni umjetnik prolazi kroz život, a tako često bude skriven u nekom kutu plesne dvorane bez prilike da pokaže koliko je plesna umjetnost predivan kanal za izraziti umjetnost, za ispričati priču. U svakom slučaju, prostora za nadogradnju u koreografskom segmentu pričanja priče ima, ali vas dvoje ste mi predivni i baš sam uživala gledati vas“ oduševljena je bila Martina, a Janko je komentirao:

Foto: Nova TV

„Apsolutno ste pokazali iskrenu emociju i ovi dramski momenti koji su postojali su bili pravi, točni, neforsirani, ne glumatanje, već ste ih osjećali i time smo ih i mi dobili. U ovoj sezoni smo vidjeli neke nastupe prije vas, vidjet ćemo i poslije vas, ali ovo će sigurno ostati jedan od najboljih nastupa ove sezone.“ Osim ovog plesnog dua, žiri je oduševio i trio pod imenom No shame koji su nastupili s pobjedničkom koreografijom s festivala iz Novog Sada. „Ja ću samo reći da samopouzdanje s daškom prepotencije je uvijek dobrodošlo ako ima pokriće. Vi imate to pokriće tako da nemam što komentirati ples, dovoljno ste snažni“ poručio im je Davor, a Maja je istaknula plesačicu Gloriju.

„Jako si dominanta u ovoj duo/trio kategoriji. Imaš tu jednu mušku energiju koju ja silno volim kada je posao u pitanju. Teško da ja sad vama mogu reći nešto pametnije što već niste čuli, bili ste zaista sjajni“, kazala je. Twirlingom se predstavio Benjamin Iličić i osim žirija, oduševio i publiku. „Ovo koliko ti visoko baciš taj svoj štap, okreneš se, napraviš premet, namigneš mi, napraviš dva koraka i onda ga još uloviš, meni to izgleda ako naučna fantastika, tako da to što ti radiš je ludilo“ poručila mu je Maja, Janko je kazao da nikada nije vidio takvu finoću pokreta, a Davor je zaključio:

Foto: Nova TV

„Napraviti dvostruki ili trostruki spin i fokus sa spina maknuti na štap i uloviti, dovoljno govori o tvojoj stručnosti, o tvojoj vještini.“ Četiri da od žirija, ali i divljenje dobio je Tihomir Dragutinović koji se predstavio s talentom brzog pamćenja. Nakon što je pogledao karte iz špila, s izrazitom preciznošću je ponovio jednu za drugom, a nakon toga svatko od žirija kazao je nekoliko riječi koje je potom Tihomir ponovio točnim redoslijedom. „Ovo mi je super objašnjenje koje ste dali kako pamtite. Htio bih vas vidjeti opet“ izjavio je Janko, a s njim se složio i ostatak žirija. Iako se pribojavao da neće uspjeti pjesmu 'Nocturno' Olivera Dragojevića otpjevati dobro zbog problema s alergijom i mutacijom, interpretacija Martina Kosovca jako se svidjela žiriju.

„Ovo je bilo duplo dobro nego što misliš da je bilo dobro i duplo dobro nego što većina nas i publike misli da je bilo dobro, a ti znaš zašto. Ti si jedan sjajan pjevač, sjajan mladi interpret i definitivno imaš vokalnu tehniku, tu uopće nema spora. Imaš osjećaj za glazbu, za frazu, za interpretaciju, a ti si trenutno imao borbu sam sa sobom i s tim jednim prirodnim, a pomalo i nesretnim stanjem kojega svi prolazimo i dječaci i djevojčice, samo što se kod dječaka to puno jače čuje i nezgodnije, ali i to će brzo proći. Svaka čast!“ poručila mu je Martina. Maju je Martin uspio raznježiti, Janko mu je rekao da on mora biti pjevač u životu, a Davor je komentirao: „Ja sam se malo nećkao i pribojavao u jednom trenutku dok nije došao onaj dio u kojem si pustio glas i onda sam znao da bez obzira je li to mutiranje, alergija ili nešto drugo, ne da ćeš biti veliki pjevač, već si to i sada!“

Svojim višeglasnim pjevanjem žiri je oduševila i vokalna skupina Torretta iz Rijeke koja se predstavila pjesmom 'City of Stars' iz mjuzikla La la land. „Meni je sjajno to višeglasno pjevanje i kada se to lijepo rasporedi i kada svaka pjeva to što treba pjevati, to je onda zaista jedna prekrasna lepeza glasova.“ kazala je Maja, a Martina je komentirala: „Najbolji dio pjesme je bio odozada peti, šesti takt kada je klavir bio tacet i kada se čulo samo vas acapella.“ Atmosferu brazilskog karnevala u studio Supertalenta donio je Sarajevo drum orchestra. „Obožavam ritam sambe jer je zarazan, nije agresivan i nije nametljiv. Gospodo iz Sarajeva, sjajni ste, zarazne ritmove imate, želim vas opet vidjeti“, komentirala je Martina, a Davor je zaželio da sljedećeg puta dovedu i plesačicu koju su najavili.

Tri da i jedan poticajni ne od Martine dobio je Bend glazbene škole Bonar nastupivši s pjesmom 'A Natural Woman' Arethe Franklin. „Bravo ekipa! Izabrali ste si tešku pjesmu, pjesmu koju inače pjevaju životno iskusniji ljudi. Vi ste životno jako mladi. Moram iskreno priznati, falilo mi je back vokala, ali ok, to je vaša vizija, vaša interpretacija. Ja sam zadovoljna.“ komentirala je Martina, a Janko se nadovezao: „Sve je štimalo i jako sam zadovoljan! Genijalno vas je ovako vidjeti, super mi je dečko s naočalama.“

Foto: Nova TV

Glazbenik Damir Filipančić predstavio se country pjesmom koja nije pretjerano oduševila žiri, ali njegovom vokalu nisu imali ništa za prigovoriti. „Nemam što reći. Vi ste u tom okviru kojega ste zadali, sve popunili“, kazao je Janko, a Davor, koji mu je jedini na glasanju rekao ne, je komentirao: „Damire, lijepo je to bilo. Meni osobno ovaj nastup u Supertalentu paše kao da ste došli u zimskoj jakni na nudističku plažu. Toplo vama, ali vas malo čudno ljudi gledaju. Inače je jako lijepo.“ Stand up komičar Leon Kondres stand upom bavi se oko godinu i pol, a svojim nastupom uspio je podijeliti žiri. Dok su Martina, Maja i Davor vidjeli u njemu potencijal te mu dali da, Maja je već sredinom nastupa stisnula iks. „Nisi bez potencijala, zbilja nisi, mene si upio par puta nasmijati, vjerojatno na one fore koje nikom drugom nisu smiješne, tako da osjećam tu jednu poveznicu s tobom. Da li je cijeli nastup bio wow, nije cijeli. Da li bi te možda u nekoj noćnoj mori htjela opet vidjeti, možda“ komentirala je Martina, a Davor je kazao:

„Inteligentan humor je kao i ljepota, u očima promatrača, tako da neka je fora nekome super, nekome super glupa i dobar mi je indikator Maja. Kada njoj nešto nije smiješno ili je turbo glupo, onda znam da to ima potencijala. Ja sam te spreman podržati. Mlad si, imaš bistrinu, malo probaj pogledati samo što masa više hoće, jer treba biti masovnijih fora da bi to bilo.“ Nakon što je prošle godine neslavno završio svoj nastup, a Maja mu je poručila da je to bilo „nešto najgore ikad“, komičar Filip Ratković ove godine se vratio na Supertalent, ali kao mađioničar. Dok su mu Janko i Davor dali da, Maja i Martina nisu bile blagonaklone.

Martina mu je stisnula iks, a Maja je komentirala: „Ako ništa drugo, publika je zadovoljna, pola žirija je zadovoljno, pa sada ćemo vidjeti kada krene ocjenjivanje, ili ćeš ti dogodine stvarno doći sa trećim trikom pa ćeš odnijeti golden buzzer, ili se stvarno više nikad nemoj prijaviti.“ Davor je kazao kako je tanka granica između ludosti i briljantnosti, a Janko mu je poručio: „Prošle godine je bilo na rubu da prođeš, ove godine si napredovao, još je bilo gluplje, ali to si htio. Nas je to zabavilo i zapravo u toj jednoj nadrealnoj zezanciji u kojoj ideš, sve si bolji i ja te želim vidjeti opet.“ Kako je sam kazao, nakon nastupa na showu Story Supernova prije 16 godina, Marin Kačanić iz Zadra ponovno je došao javnosti pokazati svoj talent. Zapjevao je Gibonnijevu pjesmu 'Divlji cvit', no dobio je četiri iksa. „Kako kaže stih u pjesmi, tko vas je tira da dođete?“ poručila mu je Maja.