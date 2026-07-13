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PODRŠKA S TRIBINA

FOTO Lijepa Bosanka 'zarobila' je srce pobjednika Wimbledona. Evo tko je ona

2026 Wimbledon - Laila Hasanovic
Foto: Dubreuil Corinne/ABACA/ABACA
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VL
Autor
Vecernji.hr
13.07.2026.
u 13:14

Dok je talijanski tenisač Jannik Sinner branio naslov na Wimbledonu, sve su oči bile uprte u tribine i njegovu najveću podršku, dansku manekenku bosanskih korijena, Lailu Hasanović

Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je titulu pobjednika Wimbledona u finalu protiv Alexandera Zvereva. No, uz njegovu sportsku dominaciju, medijske stupce puni i njegova veza s Lailom Hasanović. Prelijepa manekenka i poduzetnica bila je njegova najglasnija navijačica tijekom cijelog turnira, a kamere su često bilježile njezine reakcije. Njihova veza, potvrđena krajem prošle godine nakon što joj je Sinner javno zahvalio na podršci tijekom turnira u Beču, postala je jedna od glavnih tema u svijetu sporta i showbusinessa.

Laila Hasanović rođena je 2000. godine u Kopenhagenu, no njezina obitelj vuče korijene iz Srebrenice. Iako je odrasla u Danskoj, ističe svoje porijeklo. Svoju uspješnu karijeru gradila je kao uspješna manekenka i influenserica, a vrata modne industrije dodatno joj je otvorio ulazak u finale izbora za Miss Universe Danske 2019. godine. Uz to, studirala je novinarstvo u SAD-u te je pokrenula i vlastiti kozmetički brend. Na društvenim mrežama prati je više od pola milijuna ljudi.

Prije veze sa Sinnerom, Laila je bila u dugogodišnjoj vezi s vozačem Formule 1 Mickom Schumacherom, sinom Michaela Schumachera. Njihov prekid u proljeće 2025. godine privukao je veliku pažnju javnosti, a nedugo nakon toga počele su glasine o romansi s talijanskim tenisačem, što je on kasnije i potvrdio.

Schumacherov sin prekinuo s ljepoticom iz BiH! Na aplikaciji za upoznavanje već traži novu djevojku
2026 Wimbledon - Laila Hasanovic
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Iako je odrasla u Skandinaviji, jednom je prilikom na zanimljiv način komentirala svoj izgled. „Ako mene pitate, ne izgledam kao da sam iz Bosne. Mislim da izgledam kao da sam iz Skandinavije, ali nemam skandinavske krvi u sebi. Smiješno je jer uopće ne ličim na svoje roditelje”, izjavila je.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Laila Hasanović Jannik Sinner showbiz

Komentara 4

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Avatar Castro
Castro
13:43 13.07.2026.

Ova zna Business ...masala

Avatar Sand
Sand
13:38 13.07.2026.

Bosanka ih dobro lovi

OT
otrovnijezik
14:01 13.07.2026.

Bosanka? Znači ima Bosanaca.

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