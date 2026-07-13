'Rekli su mi da više nikada neću hodati, kao da me vlastito tijelo izdalo': Naša pjevačica o borbi s bolešću

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić na TikToku je objavila motivacijski video u kojem se osvrnula na 15 godina borbe s multiplom sklerozom. Prisjetila se dana kada je čula dijagnozu. "Prije 15 godina čula sam riječi koje nitko ne želi čuti: multipla skleroza. Zvučalo je zastrašujuće. Osjećala sam se kao da me vlastito tijelo izdalo, ali ta dijagnoza postala je moj poziv na buđenje", priznala je.

Bolest ju je natjerala da promijeni pogled na život i sebe: "Bila sam prisiljena zatvoriti oči i pogledati u sebe. Tada sam otkrila da je svijet u meni puno veći od onoga izvan mene. Tada sam shvatila da ja nisam ovo tijelo. Ja sam svijest iznutra. Duša koja prolazi kroz ljudsko iskustvo", opisuje pjevačica. Posebno se osvrnula na prognozu liječnika. "Kada su mi rekli da više nikada neću hodati, rekla sam: 'Nema šanse.' Odbila sam dopustiti da me moja dijagnoza definira", istaknula je Marić.

Njezina se odlučnost pokazala jačom od crnih predviđanja, a 15 godina kasnije, Anđa ne samo da hoda, već svakodnevno svladava izazove. “Danas, 15 godina poslije, još uvijek hodam. I dalje se svaki dan penjem četiri kata. I dalje živim i uživam u životu”, poručila je. U svakodnevnom kretanju pomaže joj štap za hodanje, ali i zahvalnost: "Da, uz pomoć štapa. I uz puno zahvalnosti. Nikada se nemojte poistovjećivati sa svojom dijagnozom", poručuje pjevačica.

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Za kraj je poslala snažnu poruku za sve one koji vode borbu, bilo s bolešću ili drugim životnim izazovima. “Nikada se nemojte poistovjećivati sa svojom dijagnozom ili ograničenjima. Vaše tijelo nije neprijatelj. Ono je glasnik. I zapamtite, pretjerano razmišljanje je novo pušenje. I sve je privremeno. Sve se može promijeniti. Vi odlučujete što će postati vaš život", zaključila je Anđa Marić.