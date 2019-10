Gledatelji zgroženi: "Degutantno, pogotovo u mjesecu žena oboljelih od raka dojke"

Susan Sykes iz Massachusettsa na pozornici Supertalenta predstavila se neviđenim talentom. Ova 59-godišnjakinja, poznatija pod umjetničkim imenom Busty Heart, golemim poprsjem lomila je sve pred sobom, njezin nastup podignuo je puno prašine.

No neke gledatelje ovog reality showa nije uspjela oduševiti. Naime, mnogi smatraju da je ovo što je pokazala bilo neprimjereno.

Foto: Nova TV

Drvene daske, lubenice, limenke... Ništa od toga ne predstavlja problem za Susan i njezine grudi, a to će večeras i dokazati. Busty Heart svojim se talentom upisala i u Guinnessovu knjigu rekorda, a svoj talent pokazuje već više od dva desetljeća na raznim talent-showovima.

"Ovo se nije smjelo pustiti, pogotovo u listopadu, mjesecu oboljelih i liječenih žena od raka dojke! Ako ovoj ženi nikada nije nitko dao do znanja da voli svoje tijelo, mogao je to učiniti ovaj žiri, ako ništa drugo, prekidanjem nastupa! A, nisu....osim Martine, kojoj je vjerojatno sve ovo prošlo kroz glavu i uputila poziv ženama na mamografiju!" komentirala je jedna gledateljica.

Naime, Martina joj je gotovo odmah stisnula X te komentirala kako joj je muka. S najstrožom članicom žirija složila se još jedna komentatorica.

"Ovo je fakat degutantno. Baba od 60 godina s obješenim sisama razbija stvari. Svima koji su bili tamo trebali su dati vrećice za povraćanje" napisala je dok je jedna gledateljica samo kratko napisala: "Fuj."

Neki, malo slobodniji gledatelji, Busty su usporedili s Kristinom Mandarinom.

"Kristina Mandarina za 20 godina" stoji u komentaru.

Busty trenutačno nosi košaricu veličine H, a do nje je došla nakon devet operacija koje je imala u proteklih 14 godina. Svaka dojka trenutno joj teži čak devet kilograma, no njihova težina ne predstavlja joj problem već odjeća koju teško pronalazi. Ona lomi drvene daske, lubenice, limenke... Ništa od toga ne predstavlja problem za Susan i njezine grudi, a to je večeras i dokazala. Busty Heart svojim se talentom upisala i u Guinnessovu knjigu rekorda, a svoj talent pokazuje već više od dva desetljeća na raznim talent-showovima.

– Imam jedan grudnjak u svojoj veličini, ali takvi modeli više nisu u prodaji. Zato ne nosim grudnjak. To je tajna. Grudnjak bi mi se urezao duboko u ramena, zato ga nikad ne nosim – pojasnila je Susan koja kaže kako je zbog gigantskog poprsja često imala komplekse tijekom srednjoškolskih dana.

Osim u showovima, u kojima je prava atrakcija, okušala se i u glumi. Uloge je ostvarila u filmovima kao što su "The Dictator" i "Departed", a sudjelovala je i u showu "Botched", realityju o neuspjelim estetskim operacijama.