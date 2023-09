Radoslav je cijeli honorar poklonio u humanitarne svrhe: 'Nisam tu zbog novca nego da napravim show'

Radoslav Biskupović, farmer ovogodišnje sezone showa "Ljubav je na selu" odlučio je kompletni honorar proslijediti u humanitarne svrhe. Kako je kazao za RTL.hr, u emisiju nije došao zaraditi nego napraviti show. Istaknuo je da ne prati negativne komentare o sebi nego mu obitelj i prijatelji govore o tome.

- Kažu: 'Rado, ti nisi čovjek kojemu treba novac, znamo što si napravio, ali ljudi te vrijeđaju po tim stranicama. Tvrde da si otišao u emisiju zbog novca'. Nije meni do novca, počastio sam ekipu tijekom snimanja. Svi koji su kod mene bili u etno selu dobili su jesti i piti. Sve sam to dao dobrog srca. Nikad neću žaliti zbog toga. Meni je gušt drugima poklanjati, rekao je farmer.

Radoslav je kod sebe na imanje u Šestanovcu pozvao Antoniju koja je bila kandidatkinja Ivana Detkovića jer se bori s težim oblikom astme pa su joj liječnici savjetovali da provede neko vrijeme na moru.

- Imam dosta prijatelja doktora, oni su se svi uvjerili da je to tako i ja sam se s dogovorio s Antonijom pa je došla k meni jer ja živim tik uz more. Bila je tu deset dana. Ujutro je šetala uz more i taj morski zrak je lijek za astmu. Bila je kod moje doktorice i ona je Antoniji preporučila što treba raditi. Imala je određenu terapiju, a na mom imanju je spavala, jela i pila, ispričao je, dodavši da joj je nakon toga bilo bolje. Komentirao je i kandidatkinje koje je izabrao da dođu kod njega na imanje, ali i one koje je izbacio. Kazao je da se u Rivu razočarao prvi dan kad je došla jer je odmah pokazala svoje drugo lice. Za gospođu Gordanu kaže da je inteligentna, ali je prvi dan znao da će pokazati svoju drugu stranu. S rekorderkom showa Ines Petrić odmah je kliknuo.

- Nju znam od ranije i čim smo se vidjeli na upoznavanju odmah sam odlučio da ću nju voditi na imanje, pa makar došle tri misice. U razgovoru s njom sam saznao da se smirila, da više ne ide po noćnim klubovima i onda mi je to bilo drago. Stvarno se cura promijenila, ne 100 posto nego 300 posto, rekao je i dodao da je odmah primio kad je poželjela prijeći kod njega na farmu.

Radoslav je rado prihvatio i Suzanu kod sebe. "Oko nečega se porječkala s Antom sat, dva prije izbacivanja i ja to nisam znao. Prihvatio sam je iz jednog razloga. Osim mojih ljubavi prema humanitarnom radu i radu u ugostiteljstvu, najveća moja ljubav je Hajduk, a ona navija za njega. Ima više Hajdukovih dresova od mene, zna sve pjesme o Hajduku. To je za mene veliki, veliki, najveći plus kod Suzane. Hajduk nas je spojio, ispričao je farmer.

Kaže da je prvu večer vidio Suzanu u Hajdukovoj majici i to mu se svidjelo. Prihvatio ju je na imanje, iako je otišla od Ante s kojim se najviše zbližio.

- Nikad u svom životu protiv nekog Ante nisam rekao ružnu riječ, a ima ih grešnika. Ante je iz moje općine Šestanovac. Bili smo tijekom odrastanja najbliže jedno drugome. Ante je povezan rodbinski i s glumcem Vedranom Mlikotom, tako da se mi svi iz tog kraja dobro poznajemo. Nikad nisam protiv nekog Ante ružno govorio, ispričao je Radoslav. Nije mislio da će mu farmer zamjeriti što prima Suzanu na svoje imanje.

- Možda mi je taj tren zamjerio, ali ja sam poslije s njime razgovarao i doživljava me kao starijeg brata. Svaki dan me zove i stalno smo u kontaktu, zaključio je.

