Radila je kao konobarica u striptiz baru, a u trenutku kada je dobila veliku priliku bila je svjesna da joj nitko neće vjerovati u priču

Nakon šest godina izbivanja s velikog platna, Renee Zellweger vraća se u velikom stilu: u ulozi slavne, smotane, ali simpatične Britanke u filmu "Luda za njim" (Mad About the Boy), četvrtom naslovu u franšizi o Bridget Jones, koji će od 13. veljače zaigrati u hrvatskim i svjetskim kinima. Njezin filmski lik jedan od najpopularnijih u britanskoj književnosti koji je kreirala novinarka i spisateljica Helen Fielding, no odluka da ju tumači Amerikanka Renee Zellweger isprva je izazvala kontroverze. Međutim, njezina izvedba osvojila je i kritičare i publiku, uz pohvale za humor i emotivnu autentičnost, dok se pijančevanje Bridget na božićnoj zabavi uz pjesmu "Without You" smatra jednom od najboljih scena u povijesti filmskih komedija.

Zahvaljujući ovoj ulozi, Zellweger je zaradila status globalne zvijezde, a njezina spremnost na potpunu transformaciju, koju će kasnije demonstrirati u brojnim uspješnim filmskim projektima, učinit će je jednom od najsvestranijih i najomiljenijih glumica. Također, tijekom karijere duge 33 godine pokazala je nevjerojatnu raskoš talenta koji seže od romantičnih komedija i drama do mjuzikala i biografskih filmova, što će joj donijeti i brojne prestižne nagrade, uključujući dva Oscara te četiri Zlatna globusa, a 2007. godine dospjela je na listu najplaćenijih glumica svijeta.

Rođena 25. travnja 1969. kao Renee Kathleen Zellweger u Teksasu, glumica je odrastala uz oca, Švicarca Emila Ericha Zellwegera, inženjera strojarstva i elektrotehnike koji je radio u industriji prerade nafte, te majke, Norvežanke Kjellfird Irene, medicinske sestre koja je u Ameriku doselila kao guvernanta u norveškoj obitelji u Teksasu. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja bila je cheerleaderica, gimnastičarka, ali i članica debatnog tima, trenirala je nogomet, a bila je uspješna i u pisanju, kao i znanosti. Stoga i ne čudi da je odmah nakon srednje škole upisala fakultet u Austinu te je diplomirala engleski jezik i književnost, a upravo tijekom fakulteta počela je odlaziti na satove glume.

No trenutak koji je obilježio njezino odrastanje bio je onaj kada je njezin otac dobio otkaz, zbog čega više nije mogao plaćati školovanje svojoj kćeri. Kako bi skupila novac za studij, počela je raditi kao konobarica u striptiz baru, gdje je od nekog muškarca, svaki put kad bi došao, dobila napojnicu od 100 dolara. Kako je rekla, radio je to jer ju je žalio, gledajući na nju kao na siromašnu studenticu.

"Naučila sam puno. Naučila sam da ne smijem olako suditi ljude i da stvari nisu onakve kakve se čine, nije sve crno ili bijelo", rekla je svojedobno o tom razdoblju iz mladosti, dodajući kako je uvijek znala da je to samo posao zahvaljujući kojem se mogla školovati. Bez obzira na okolnosti iz prošlosti, kasnije tijekom karijere nikada nije pristala skinuti odjeću ili kompromitirati sebe i svoja uvjerenja za neku ulogu.

Tijekom fakulteta angažirana je za dvije rečenice u filmu "My Boyfriend's Back", a prva reklama koju je snimila nakon fakulteta bila joj je ona za govedinu. Nakon nekoliko uloga u nezavisnim i niskobudžetnim filmovima stigla je i ona prva glavna. Bilo je to 1994., kada je s Matthewom McConaugheyjem snimila hororac "Teksaški masakr motornom pilom". Njezina uloga itekako je primijećena, a mnogi su je zbog njezinog vriska proglasili nasljednicom Jamie Lee Curtis.

A onda je stigla i uloga života. Za strelovit uspon njezine karijere zaslužan je Tom Cruise, koji ju je osobno izabrao za ulogu Dorothy Boyd, svoje filmske partnerice u blockbusteru "Jerry Maguire" u kojem je tumačio naslovnu ulogu. "Ona je idealan izbor za srce čovječnosti u našem filmu", obrazložio je svoj izbor Tom Cruise, tada na vrhuncu slave.

Ovaj je film Renee Zellweger je izbacio u središte pozornosti. Sa samo nekoliko filmskih uloga u svom životopisu, njoj je povjerena glavna ženska uloga samohrane majku koja se zaljubi u svog šefa sportskog agenta. Njezina replika "You had me at hello" postala je jedan od najpoznatijih filmskih citata.

Prisjećajući se trenutka u kojem je dobila priliku koja se ne propušta, rekla je: "Ostala sam bez kovanica kojima bih mogla osušiti odjeću u sušilici, zbog čega sam svoju mokru odjeću morala odnijeti kući i pobacati je da se suši po dnevnom boravku. Idućeg jutra zazvonio mi je telefon i osoba s druge strane ponudila mi je film s Tomom Cruiseom. Počela sam se smijati jer sam promatrala sebe i svu tu mokru odjeću oko sebe, svjesna da mi nitko neće vjerovati kad to budem pričala."

Film je zaradio nevjerojatnih 240 milijuna dolara, a Renne je ovom ulogom stigla na listu najtraženijih glumaca. Onda je došla ona koja ju je lansirala u orbitu, uloga u filmu "Dnevnik Bridget Jones". Premda su redatelji isprva u toj ulozi željeli vidjeti Kate Winslet ili Helenu Bonham Carter, Renee je odradila svoju zadaću. Najprije je nakupila višak kilograma, čak dvadeset, u sebe trpajući brzu hranu poput pizza, hamburgera i krumpirića s majonezom i kečapom, a potom otputovala u London na tri mjeseca raditi u izdavačkoj kući kako bi savršeno izbrusila engleski naglasak. I nije pogriješila.

Najprije je osvojila ulogu, potom i gledatelje diljem svijeta koji više nikoga, osim nje, nisu mogli zamisliti u ulozi smotane usidjelice Bridget. Ušutjeli su i kritičari i svi oni koji su se oštro protivili da Teksašanka zaigra britansku heroinu, štoviše, nakon ekranizacije prve knjige svi su joj unisono odali priznanje kao zaista vrhunskoj glumici koja može glumiti sve i to jako uvjerljivo.

Iste 2001. nagrađena je za svoju novu ulogu u crnoj komediji "Sestra Betty". Proglašenje za najbolju glumicu na dodjeli nagrada Zlatni globus dočekala je u toaletu kamo je odjurila da u posljednji trenutak popravi šminku, a voditelje svečanosti dovela u neugodnu situaciju da je moraju čekati. Kako se pokazalo, najbolju komičarku na svijetu vrijedilo je čekati.

Uslijedila je uloga u mjuziklu "Chicago" za koju je drastično smršavjela i istrenirala se u vrhunsku plesačicu. Film redatelja Roba Marshalla adaptiran je prema popularnom brodvejskom mjuziklu te je Renée Zellweger donio međunarodno priznanje. Iako nije imala iskustva u pjevanju ili plesu prije ovog filma, Zellweger je oduševila publiku i kritičare svojim izvedbama, uključujući nezaboravne brojeve poput "All That Jazz" i "Roxie". Ova uloga donijela joj je još jedan Zlatni globus za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji, SAG nagradu za najbolju glumicu u glavnoj ulozi i nominaciju za Oscara. Film je osvojio šest Oscara, uključujući I onaj za najbolji film te je postao jedan od najuspješnijih mjuzikala svih vremena.

Njezin prvi prestižni zlatni kipić donijet će joj uloga u sljedećem filmu, "Studengora", u kategoriji za najbolju sporednu glumicu, te treći Zlatni globus i BAFTA nagradu. Potom se vraća ulozi koja ju je vinula u zvijezde, u nastavku priče o Bridget Jones nazvanom "Na rubu pameti" 2004. godine. Renee Zellweger ponovno skuplja lovorike za svoju izvedbu i sposobnost da udahne život omiljenom književnom liku, dakako, i zbog uspješnosti transformacije jer je za nastavak filma o Bridget Jones opet bila spremna udebljati se, tako što je svaki dan jela šest pizza, slatkiša koliko je mogla i svim jelima dodavala maslac od kikirikija. Uz kaloričnu prehranu je i potpuno prestala vježbati. Iako je "Bridget Jones: Na rubu pameti", redateljice Beeban Kidron, bio komercijalno uspješan nastavak, kritike su bile podijeljene u usporedbi s prvim filmom.

Slijedi uloga u hvaljenom filmu "Cinderella Man" u kojem je igrala s Russellom Croweom, kao i nekoliko manje uspješnih naslova, što ju je 2010. natjeralo na privremeno povlačenje s velikog platna, kao i iz javnosti, koje će potrajati čak šest godina. U tom razdoblju odmora bavila se pisanjem glazbe, studijem međunarodnog prava, družila se sa svojim psima, ali i započela poslovno partnerstvo koje je rezultiralo pokretanjem produkcijske tvrtke.

No, obožavatelji će joj itekako zamjeriti što se u to vrijeme podvrgla brojnim estetski zahvatima koji su je doveli do neprepoznatljivosti, premda sama nije željela priznati da se "zaigrala", tvrdeći da je novi izgled rezultat njezinog novog načina života. Tek je kasnije rekla da je do te odluke doveo stres koji je osjećala zbog posla, proživljavajući "sindrom varalice". Prisjećajući se tog vremena, rekla je: "Prestala sam snimati jer je sve to za mene postalo više iscrpljujuće nego što sam osjećala kao neku nagradu. Mislim da ne možete biti dobri i kreativni ako niste zahvalni na prilici da sudjelujete."

Na velika platna vratila se kako bi reprizirala ulogu Bridget Jones u filmu "Drugo stanje Bridget Jones" (Bridget Jones's Baby) 2016. godine. Treći nastavak popularnog filmskog serijala donosi priču o Bridget u njezinim četrdesetima, koja se suočava s neplaniranom trudnoćom i nesigurnošću oko identiteta oca djeteta, dok je ona i dalje duhovita, šarmantna i simpatično nespretna, a njezin život je kaotičan kao i uvijek. Unatoč izostanku Hugha Granta, film je bio hit u kinima i dokazao da je lik Bridget Jones i dalje zanimljiv publici diljem svijeta te je Renee Zellweger "zabetonirao" status jedne od najomiljenijih glumica u romantičnim komedijama.

A onda je tri godine kasnije stigla ponuda da portretira legendarnu Judy Garland, što je rezultiralo njezinim drugim osvojenim Oscarom. Zanimljivo je da se isprva ponovno nije smatrala pravom osobom da utjelovi Garland, osobito jer je redatelj Rupert Goold inzistirao na njezinom pjevanju uživo. Profesionalka kakva jest, odmah nakon potpisanog ugovora počela je odlaziti na satove pjevanja, a potom i koreografije i kostimografije, pokušavajući upiti i projicirati prepoznatljivo držanje holivudske legende. Kao rezultat, oduševila je publiku i kritičare autentičnošću te izvođenjem pjesama, posebno među publikom koja cijeni emotivne glazbene interpretacije po čemu je Judy Garland bila poznata. Film je bio kritički, ali i komercijalno uspješan.

Potom je snimila nekoliko filmova i opet nestala s velikih ekrana kako bi se posvetila televizijskim serijama - Netflixovoj triler miniseriji "What/If" (2019.) i NBC-jevoj kriminalističkoj miniseriji "The Thing About Pam" iz 2022. godine. Ovdje igra 63-godišnju Pam Hupp koja trenutačno služi doživotnu zatvorsku kaznu zbog okrutnog ubojstva. Riječ je o stvarnoj osobi koja je hicima iz vatrenog oružja usmrtila svog susjeda, invalida Louisa Gumpenbergera, čovjeka koji je od posljedica teške prometne nesreće bolovao od mentalnih i tjelesnih poremećaja. Za ulogu se Renee Zellweger - i opet - potpuno tjelesno transformirala: udebljala se dvadesetak kilograma, crte lica gotovo do neprepoznatljivosti promijenila filerima, te koristila prostetička pomagala kako bi promijenila način hoda i tjelesne kretnje.

Kada je riječ o njezinom privatnom životu, tijekom karijere bila je u vezi s nekoliko svojih poznatih i uspješnih kolega. Neko vrijeme živjela je s Jimom Carreyjem, a proslavljenog američkog komičara upoznala je na setu filma "Ja, ja & Irena". Umalo su stigli i do oltara: Carrey ju je zaprosio zaručničkim prstenom čija se vrijednost procjenjivala na dvjesto tisuća dolara, no razišli su se iduće 2000. godine, a Zellweger je prsten zadržala. Potom su je povezivali s Georgeom Clooneyjem, a onda je u njezin život ušetao pjevač White Stripesa Jack White.

No tek je 2005. pristala "stati na ludi kamen" i šokirala javnost udajom za country pjevača Kennyja Chesneyja na Karibima. Baš kao što se brzo vjenčala, još se brže razvela, pa su samo četiri mjeseca kasnije potpisali dokumente za razvod. Danas je u vezi s televizijskim voditeljem, deset godina mlađim i razvedenim Antom Ansteadom, koju više ne krije.

"Ljubav u pedesetoj bila mi je najljepši dar koji sam mogla zamisliti. Došao je neočekivano, u trenutku kad ljubav više nisam ni tražila, a donijela mi ga je igra slučaja i moja pokojna prijateljica Nanci Ryder, agentica za odnose s javnošću. Ne mogu vjerovati kakav je splet nevjerojatnih okolnosti bio potreban da se to dogodi", izjavila je Rene Zellweger.

Kao što nikada nije krila, ali ni zaboravila odakle potječe, a unatoč nevjerojatnoj slavi, ostala je stajati čvrsto na zemlji. Vidljivo je to iz brojnih sličica iz albuma njezina života, poput one iz 2016. kada je posjetila svoju staru školu i ponovno se susrela s učiteljima, ali i učenicima s kojima je išla u razred. Bila je i faktor iznenađenja na zabavi povodom odlaska u mirovinu njezinog učitelja iz petog razreda i školskog knjižničara Rona Mattsona, zbog čega je zatražila pauzu na snimanju filma "Drugo stanje Bridget Jones". "Nitko nije znao da dolazim! Bilo je to pravo iznenađenje", rekla je Renee koja je krila svoj dolazak kako ne bi ukrala pozornost namijenjenu omiljenom knjižničaru.

