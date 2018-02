Pula postaje novi Dubrovnik: Šesta sezona popularne serije snimana je u Istri

Pula je postala novi Dubrovnik! Barem kada se snimanja filmova i serija tiče. Prošla je godina bila prilično živahna, snimao se, primjerice, horror s Costasom Mandylorom u glavnoj ulozi, ali i šesta sezona popularne britanske akcijske serije Strike Back na čijem smo setu imali privilegiju biti. Serija će se na Cinemaxu premijerno prikazati 3. veljače u 20 sati. Nove epizode ići će subotom u istom terminu.

Strike Back temeljen je na istoimenom romanu nekadašnjeg pripadnika elitne postrojbe SAS Chrisa Ryana, „Protuudar“, a prati doživljaje Odjela 20, elitne protuterorističke jedinice koja diljem svijeta zaustavlja potencijalne prijetnje, često iza neprijateljskih linija. U novoj sezoni vidjet ćemo kako se odbačeni i raspušteni program Odjela ponovno obnavlja kako bi se ušlo u trag zloglasnom teroristu koji je na brutalan način pobjegao iz zatvora. Kao tajni vojni obavještajci na visokorizičnim operacijama, uskrsnuta jedinica kreće u ubojitu potjeru koja će razotkriti golemu mrežu međunarodnih kriminalnih aktivnosti. Dok tim putuje Bliskim istokom i Europom, otkrivaju smrtonosnu zavjeru koja bi se mogla pokazati prevelikim zalogajem za njih te zauvijek promijeniti lice suvremenog ratovanja. To je otprilike siže serije koja već šestu sezonu bilježi visoku gledanost na brojnim svjetskim tržištima.

Arena – filmska zvijezda

Na setu serije smještenom u pulskoj areni posjetio nas je i producent serije, Andy Harries.

– Iako sam kao producent bio uključen u najrazličitije projekte, Strike Back mi je još uvijek favorit. Kako i ne bi bio, omiljena je serija Billa Clintona, izjavio je kako obožava seriju! Pogotovo sam sretan što smo u Hrvatskoj pronašli univerzalnu lokaciju na kojoj nas je poslužilo i vrijeme – govori Harries čije će ime gledatelji prepoznati i na popularnoj i nagrađivanoj seriji The Crown, ali i po Kraljici, filmu o britanskoj kraljici Elizabeti II.

Svakako na Harriesove riječi treba dodati kako je serija ljetos snimana i u Rovinju i Rijeci, dobra je vijest da je ovako iskusan producent prepoznao naše Primorje i Istru kao adekvatnu lokaciju za svoju visokotiražnu seriju koja se još snimala i u Budimpešti. Ranije su sezone akcijske serije iznjedrile i neke današnje velike zvijezde poput, primjerice, Andrewa Lincolna, zvijezde Živih mrtvaca. Potvrdili su to i glavni glumci serije s kojima smo imali prilike razgovarati nakon napornog dana snimanja.

– Doista, kao da su lokacije drugi lik u seriji. U Budimpešti sam snimao već tri ili četiri puta prije, pa mi je sve poznato. Sjajan je grad, no bio sam ondje, tako da je dolazak u Hrvatsku pravo osvježenje. Sve su lokacije gdje smo snimali sjajne, Mrtvo more, primjerice, no ovdje smo imali prekrasno vrijeme, a neke od lokacija bile su nevjerojatne, poput Arene – kaže glavna zvijezda serije Warrren Brown.

Harries je spomenuo kako su glumci koji nose novu sezonu fizički iznimno sposobni, ali i vojnički trenirani. Potvrdili su to i sami glumci govoreći o rijetkom iskustvu, obuci u kampu jordanskih specijalnih postrojbi.

– Rekli su nam da će to biti posao kao i svaki drugi. I očekivao sam da će biti naporan, međutim, dizali smo se svako ujutro da bismo stigli u teretanu na sat vremena, pa onda na brazilski džiju-džicu, pa onda penjanje na uže, pa onda podvečer četiri ili pet sati s jordanskim specijalnim snagama vježbali pucanje ili učili voziti. Pucanje te nauči imati poštovanje prema oružju, stroju koji je opasan po život. Učili smo sve vojničko, kako se kretati s oružjem, tiho, u paru, dosta stvari koje ondje rade specijalne snage, vjerujem i u drugim zemljama svijeta. Bila je to povlastica – kaže Brown. Ne smijemo propustiti činjenicu kako je on dvostruki svjetski prvak u tajlandskom boksu. Brown tumači ulogu narednika Thomasa Maca McAllistera u balansiranoj glumačkoj ekipi.

Ljepši spol Strike Back daje svoj obol iznimno dinamičkim akcijskim scenama, kako smo se i mogli uvjeriti gledajući prve četiri epizode.

– Točno je da u ovoj sezoni pomalo dominiraju žene. Ima ih četiri u osnovnom timu, a vidjeli ste i obračun između dva ženska lika. Zanimljivo je biti u ulozi djevojaka koje rasturaju neprijatelja. Ali, lakše je kada je pucanje u pitanju, malo manje kada se radi o scenama gdje se radi o izravnom kontaktu. A onda, kod kuće je obitelj, pa se moram prebaciti iz borbenog moda u obiteljski, nije ni to lako – kaže zgodna australska glumica iranskog porijekla Alin Sumarwata koja u seriji tumači lik kaplarice Gracie Novin. Alin kaže da serija ima još jednu kvalitetu – zlikovci su oblikovani tako da ih zapravo ne mrzite, želite da i oni malo potraju, teško se na kraju odlučiti za koga navijate. – Ne, naši zlikovci doista nisu tipični. Glavna je negativka vrlo čvrsta žena, nepredvidljiva je, u kontroli je, drži sve ostale negativce. Ali, vidjet ćete da će i ostali glumci koji će se pojavljivati u seriji nisu daleko od takvog standarda. Trevor Eve u ulozi Morgana Ivesa, trgovca oružjem, donio je onu dozu crnog humora koja nam je trebala – govori Daniel MacPherson, australski glumac koji je u seriji narednik Samuel Wyatt, Amerikanac, nekadašnji pripadnik elitne postrojbe JSOC o kojem je, kaže, malo znao pa je uz vježbanje s oružjem kod kuće dosta i čitao o toj postrojbi, na čuđenje svojih ukućana. Jasno, u ovakvoj seriji može se očekivati “prekomjerna upotreba” oružja.

Sasvim novo iskustvo

– Osjećaj držanja oružja čini vas poniznim jer se radi o ubojitoj stvari, čak i kada je punjeno ćorcima. Rade živci jer ne želite pogriješiti s oružjem u ruci, želite napraviti sve kako treba da se svi osjećaju sigurnima. Sasvim je to novo iskustvo, no naviknete se na svakodnevni život s oružjem i na kraju opustite, govori Roxanne. – Osjećaj držanja oružja čini vas poniznim jer se radi o ubojitoj stvari čak i kada je punjeno ćorcima. Rade živci jer ne želite pogriješiti s oružjem u ruci, napraviti sve kako treba da se svi osjećaju sigurnima. Sasvim je to novo iskustvo, no naviknete se na svakodnevni život s oružjem i na kraju opustite – govori Roxanne McKee, britanska glumica. Roxanne je otkrila i još jedan sastojak za uspjeh u seriji. – Svakako, morate biti u toku s vremenom u današnje vrijeme ako želite napraviti seriju koja će se gledati. Tako se i mi u seriji borimo s bijelim supremacistima što je također neka poruka serije i njezine postave što se o tome misli. A publika je serije brojna pa se nadamo da će ta poruka nešto i promijeniti – kaže atraktivna Roxanne.

Junaci Strike Backa nadaju se da će se u seriji prepoznati još nešto. – Australac sam pa mi je i s te strane drago da sudjelujem jer mnogo je Australaca dalo svoj obol ratnim djelovanjima prošlih godina bez adekvatnog priznanja, govori Daniel. – Serijom želimo odati priznanje svim vojnicima i vojnikinjama koji ovaj posao rade za stvarno, u realnom životu. Šesta je sezona, što znači da serija ima svoju publiku pa je i pritisak bio malo veći – kaže nekadašnji prvak u tajlandskom boksu Warren Brown.