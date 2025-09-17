Prvi KIDS FEST stiže u Zagreb – festival igre, znanja i obiteljskog zajedništva

Od 26. do 28. rujna 2025., Zagreb postaje središnje mjesto okupljanja djece i roditelja na prvom izdanju KIDS FESTA, powered by bebe.hr. KIDS FEST je sveobuhvatni festival koji spaja igru, edukaciju, suvremene trendove i obiteljske vrijednosti u jedinstvenom događanju posvećenom najmlađima.

Festival obuhvaća sajamske izlagače, edukativne panele, radionice za djecu, gastro ponudu i druga zabavna iznenađenja za obitelj. Održava se u prostoru Stil Eventa, na adresi Avenija Dubrovnik 15, paviljon 13. Za posjetitelje je otvoren u petak i subotu od 10 do 18 sati te u nedjelju od 10 do 16 sati. Osim toga, u nedjelju u 11 sati posjetitelje očekuje nastup Ellen Vanjorek, mlade glazbene i Tok Tok zvijezde. Ulaz je besplatan, a svi, od djece i roditelja, baka i djedova do odgojitelja i učitelja, pozvani su da sudjeluju u ovom radosnom obiteljskom događaju.

Renomirani izlagači i poznata imena

KIDS FEST okuplja niz renomiranih izlagača iz područja dječje opreme, njege, edukacije i zabave, među kojima su: Mali zakladi, Odgoj s glazbom, 4sobe, Bebabox, BEBICA, bebe.hr, Chili Tours, Dream Point, Ethereal, Eucerin, Knitting Moments, Listam, Maras, Mommys & Bebolinas, Novalac, Salvus, Unidental, Zabavko, ZOO Grada Zagreba i mnogi drugi. Posjetitelji će imati prilike zaviriti i u obiteljsko vozilo brenda Toyota.

Stručni dio programa uključuje panele i predavanja. Poliklinika Sinteza donosi edukativni panel o temama trudnoće i poroda, zatim Novalac sve o dječjoj dohrani, A1 o dječjoj sigurnosti na internetu i Toyota o sigurnosti djece u prometu. Influencerica Matea Vanjorek će u razgovoru jedan na jedan govoriti bez filtera o roditeljstvu u digitalnom dobu.

Interaktivne radionice za mališane

Posebnu pažnju privlače tematske radionice koje organizira ZOO Grada Zagreba, a koje će biti posebno zanimljive najmlađima. Tema radionica su oprašivači, odnosno kukci poput leptira, pčela i bumbara. Djeca će izrađivati hranilice koje mogu ponijeti kući, kao i šarena ticala kukaca od recikliranih materijala, spajajući tako edukaciju, kreativnost i ekološku osviještenost. Najmlađe očekuju i dramske, likovne i hip hop radionice u organizaciji 4sobe pod kreativnim vodstvom Darije Lorenci Flatz, poznate hrvatske filmske i kazališne glumice.

Posjetitelji mogu očekivati bogatu gastronomsku i slastičarsku ponudu te kvalitetnu i raznoliku hranu i piće prilagođene svim generacijama. Festival je osmišljen kao prostor u kojem obitelji mogu provesti cijeli dan – bez žurbe, u okruženju koje potiče igru, istraživanje i međusobno povezivanje.

Pozvana su sva djeca, roditelji, odgojitelji, bake i djedovi te svi oni koji dijete u sebi još uvijek s radošću njeguju, da postanu dio prvog KIDS FESTA.

Ulaz je slobodan, a smijeh je obavezan za sve! Više informacija dostupno je na službenim stranicama KIDS FESTA i na našem službenom profilu na Instagramu.