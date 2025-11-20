Prva analiza Hitlerove DNK ikada baca novo svejtlo na najproučavaniju osobu u povijesti

Novi važan dvodijelni dokumentarac u produkciji londonske produkcijske kuće Blink Films, koji stiže na program Viasat History, predstavlja rezultate znanstvenog istraživanja DNK Adolfa Hitlera te, zahvaljujući najsuvremenijoj genetskoj analizi, nudi novi pogled na njegovo podrijetlo, biologiju i mentalno zdravlje.

U središtu istraživanja rijedak je fizički uzorak – okrvavljeni komad tkanine uzet iz Hitlerova skloništa u Berlinu na kraju Drugoga svjetskog rata. Pomoću naprednih tehnika izdvajanja i potvrđivanja DNK, tim predvođen genetičarkom prof. Turi King i povjesničarem dr. Alexom J. Kayem potvrdio je izvor DNK te je proveo istraživanje bez presedana u ono što nam Hitlerovi geni govore o njegovom podrijetlu i potencijalnim biološkim utjecajima.

Njihova otkrića o kojima upravo pišu svjetski mediji predstavljaju novi pogled na Hitlerovo nasljeđe i nude uvjerljive dokaze koji opovrgavaju tvrdnje o njegovom židovskom podrijetlu i identificiraju genetske markere povezane s Kallmannovim sindromom – poremećajem koji utječe na spolni razvoj – kao i povišene poligenske rezultate povezane s neurodivergentnim osobinama.

Govoreći o važnosti i odgovornosti istraživanja, prof. Turi King objasnila je:

„Odluka je bila vrlo teška. Ali to bi se sigurno jednom učinilo, a željeli smo biti sigurni da će se učiniti na vrlo odmjeren i utemeljen način. Također, ovo ga ni na koji način ne postavlja na neku vrstu pijedestala.”

Spajajući znanstvena ispitivanja s povijesnim kontekstom, ovaj dvodijelni dokumentarac obrađuje pitanje Hitlerovog podrijetla i istražuje na koji način moderna genetika može baciti svjetlo na neurološke i bihevioralne pojave kao što su ADHD i autizam.

Velika vjerojatnost da je Hitler bolovao od nekog oblika Kallmannova sindroma

Jedno od otkrića do kojeg je ekipa znanstvenika došla tijekom analize Hitlerove DNK jest promjena u genu zvanom PROK2, koji je povezan s razvojem spolnih organa. Varijante tog gena potvrđeni su uzroci Kallmannova sindroma i urođenog hipogonadotropnog hipogonadizma (CHH): često je karakteriziran nižim razinama testosterona od normalnih i često povezan s kriptorhizmom (nespuštenim testisom) te može rezultirati mikro-penisom. Ova DNK analiza prvi put potvrđuje povijesne tvrdnje da je Hitler patio od kriptorhizma na desnoj strani.

Dr. Alex J. Kay komentira: „Nitko nikada nije uspio objasniti zašto se Hitler tijekom cijelog života osjećao tako neugodno u blizini žena ili zašto vjerojatno nikada nije stupao u intimne odnose sa ženama. Ali sada, kada znamo da je imao Kallmannov sindrom, to bi mogao biti odgovor koji smo tražili.”

Vrlo visoki rezultati za autizam, shizofreniju, bipolarni poremećaj; visok rezultat za ADHD

Daljnja istraživanja omogućila su timu da utvrdi Hitlerove poligenske rezultate na području neurološkog razvoja i psihijatrijskih poremećaja. Nalazio se među 1 % osoba s najvišim rezultatom za autizam, među 1 % s najvišim rezultatom za shizofreniju i među 1 % s najvišim rezultatom za bipolarni poremećaj: njegov rezultat na najvišoj je granici poligenskih rezultata za svako od navedenih stanja. Iako nisu dijagnostički, ovi rezultati upućuju na povećanu genetsku predispoziciju za svako od tih stanja.

Vrlo visok poligenski rezultat za autizam upućuje na povećanu vjerojatnost razvoja autizma, a dokumentarac istražuje različita Hitlerova ponašanja koja su sukladna s dijagnozom autizma, uključujući opsesivnu osobnost i posvećivanje pozornosti detaljima.

Prof. Sir Simon Baron-Cohen u emisiji ovako komentira nalaze: „Ne možemo njegovo ponašanje svesti na ove dijagnoze. Autizam je hendikep i razlika. Hendikep u smislu da se autistični ljudi muče s društvenim odnosima i komunikacijom. Imaju problema s prvom vrstom empatije. Velika većina tih pojedinaca ne čini ništa loše. To moramo imati na umu kako se ne bi izgubila ravnoteža. Vrlo bi lako bilo da netko pogleda ove rezultate i upita se je li cijelo Hitlerovo ponašanje imalo veze s autizmom? Mislim da bi to bio pogrešan zaključak. Opasno je svoditi sve na genetiku kada postoji toliko mnogo drugih čimbenika koji bi mogli igrati ulogu. Znamo da geni ne djeluju izolirano, nego u svojemu okruženju.”

Hitlerovo navodno podrijetlo

Dugo se nagađalo da je Hitlerova baka, Maria Schickelgruber, jedno vrijeme radila u židovskom kućanstvu i zatrudnjela s glavom obitelji. Za svojega života, Hitler je poduzimao korake kako bi opovrgnuo te glasine objavljivanjem službene verzije svojeg obiteljskog stabla, koja je jasno pokazala da nije židovskog podrijetla. No, glasine su nastavile kružiti nesmanjenom žestinom. Analiza DNK opovrgava taj mit pokazujući da se podaci o Y kromosomu podudaraju s DNK jednog Hitlerovog rođaka po muškoj liniji. Da je bio židovskog podrijetla, ta podudarnost ne bi postojala.

Serija Hitlerov DNK: Strategija diktatora kombinira povijesna istraživanja s najsuvremenijom genskom znanošću kako bi pružila nove uvide u to kako se biologija, okoliš i ideologija isprepliću kod jedne od najproučavanijih osoba u modernoj povijesti. Izbjegavajući nagađanja, serija predstavlja odmjeren i na dokazima utemeljen prikaz onoga što se može i onoga što ne može doznati o Hitleru putem genetskih istraživanja.

Prvi dio predstavlja forenzički proces koji stoji iza provjere DNK i smješta ga u povijesni kontekst Hitlerovih posljednjih dana. Drugi dio analizira genetske nalaze i njihove implikacije za naše šire razumijevanje ljudskog ponašanja i povijesne odgovornosti.

Hitlerov DNK: Strategija diktatora emitira se u dva dijela 1. i 2. prosinca u 20:00h, ekskluzivno za gledatelje u srednjoj i istočnoj Europi na programu Viasat History.