Prošlo je 10 godina od nastupa kada su joj kritizirali izgled, a sada se vraća na pozornicu

Što je bitnije, glas ili stas? Ova je kandidatkinja prije 10 godina na RTL-ovu showu "Hrvatska traži zvijezdu" pokazala da može zapaliti pozornicu i jednim i drugim.

Zdenka Olujić, hostesa na jahti, po struci frizerka, svoju je pjevačku karijeru nakon duže stanke odlučila nastaviti u još jednom pjevačkom showu, RTL-ovim "Zvijezdama – ljetni hit". Ova 33-godišnjakinja nakon dulje stanke odlučila je vratiti se na binu i pokazati što zna, no za ovaj show, priznaje, nije se dodatno pripremala.

"Već 10 godina nisam mikrofon uzela u ruke. Mnogo toga se promijenilo, ja sam se promijenila", otkrila je Zdenka. U show se, kaže, prijavila zbog sebe, ali je i priznala da to nije bila njezina ideja. Međutim, nije htjela otkriti tko je za to zaslužan. Smatra da je dovoljan razlog za prijavu taj što voli pjevati i želja da se vidi još jednom na pozornici. Hobi joj je ples, ali to je samo dio paketa i upozorila je da ne očekujemo plesne pokrete na pozornici jer pjevanje joj je ipak prva ljubav. Potvrdila je i da postoji mala doza nervoze.

"To je zapravo onaj adrenalin, ona trema koja je svaki put tu, koliko god bili na bini", rekla je. Od ovog natjecanja, istaknula je, nema očekivanja, ali se nada dobroj zabavi te lijepom iskustvu, a ne isključuje ni mogućnost za nešto više kad je riječ o njezinoj pjevačkoj karijeri. Zdenka je glazbeni talent naslijedila od svog oca, a u djetinjstvu je nastupila na glazbenom natjecanju "Prvi pljesak", gdje je osvojila treće mjesto. U HTZ-u se istaknula izvedbom Severinine pjesme "Tvoja prva djevojka" te je ugodno iznenadila žiri. Tadašnji žiri činili su Tony Cetinski, Anđa Marić i Goran Lisica Fox koji su bili poznati po nekim manje ugodnim komentarima prema natjecateljima. Tako su Zdenki često upućivali kritike vezane uz njezin izgled i sugerirali joj da bi bilo dobro da ima koji kilogram manje. Takvi komentari, objasnila je, ne pogađaju je i napomenula je da ne bi mijenjala svoje tadašnje postupke.

"Sve bih ostavila onako kako sam napravila. Da pričamo s osobom koja je bila prije 10 godina, možda bi me i pogodilo. Ovu osobu danas to ne pogađa uopće. Svatko to vidi onako kako vidi i mislim da nema smisla vraćati se u prošlost i razmatrati tko je što rekao", istaknula je Zdenka. Iskustvo s takvim žirijem samo je učvrstio njezin karakter, stoga od ovog žirija ne strahuje.

"Svatko ima svoj ukus i svoje mišljenje. Ja poštujem svačije mišljenje, naravno da mi je bitno, ali nije presudno", rekla je natjecateljica kojoj je najbitnije ipak njezino mišljenje. U showu će je bodriti njezina prijateljica Antonela, ali i rodbina uz sve bliske osobe u njezinu životu. Najveći uspjeh joj je rad na sebi te izgradnja u osobu kakva je danas.

Što je za nju presudno, stas ili glas, smatra da nije na njoj da o tome prosuđuje. Pojasnila je da joj je bitno pametno postupiti kada je to potrebno. "Netko misli da nije sve u energiji, a ja kažem da jest. Svakome je bitno ono što je njemu bitno", primijetila je Zdenka.

