Pronađena stara videosnimka slavnog pjevača dok je bio dijete. Biste li ga prepoznali?

U Sjedinjenim Državama pronađena je arhivska snimka stara pola stoljeća pjevača Princea kada je imao samo 11 godina na kojoj budući glazbeni genij izražava potporu štrajku učitelja u svojem rodnom Minneapolisu.

Scena se odigrala 1970., ispred štrajkaša. Novinar lokalne televizijske postaje pitao je učenike što misle o štrajku. Jedan od njih bio je nitko drugi doli buduća svjetska legenda, Prince Rogers Nelson.

Novinar ga je pitao podržava li većina djece štrajk na što je Prince odgovorio "Yeah", dodajući:

"Mislim da bi oni (nastavnici) trebali malo više zarađivati jer rade, prekovremeno rade za nas i sve to", rekao je smiješeći se.

Kako bi se uvjerili da je to doista pop legenda, lokalna postaja, ogranak CBS-a, usporedila je dječaka s fotografijama mladog Princea, pitala jednog od njegovih tadašnjih prijatelja i čak povjesničarku glazbe. I zaista je to on, jedan od najvećih glazbenika 1980-ih i 1990-ih, poznat po hitovima kao što su "Cream" i "Kiss". Prince je umro 2016. u dobi od 57 godina od predoziranja, u svojoj rezidenciji Paisley Parku, nedaleko od Minneapolisa.

