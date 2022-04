Sjećate ga se? U Zabranjenom pušenju otpjevao je neke od najvećih hitova, a danas ga ne viđamo često

Glazbenik, skladatelj i glumac Nenad Janković (59), koji je poznatiji kao Nele Karajlić, bio je prvi pjevač legendarnog benda Zabranjeno pušenje. Iako nije često u javnosti, sada je napravio iznimku i pojavio se na 50. obljetnici kultnog filma "Valter brani Sarajevo" koja je ovaj tjedan obilježena u Beogradu. Naime, upravo je taj film inspirirao prvi studijski album Zabranjenog pušenja "Das ist Walter", koji je objavljen u lipnju 1984. godine.

Foto: Mateja Stanisavljevic 06, April, 2022, Belgrade - The cult film "Walter Defends Sarajevo" premiered 50 years ago in Sarajevo's Skenderija and still holds the record for the number of viewers of a film produced in the former Yugoslavia. the significance of this film, its success especially in China, about Bata Zivojinovic, anecdotes from the shooting and other interesting things related to this cult achievement. Nele Karajlic. Photo: Mateja Stanisavljevic/ATAImages 06, april, 2022, Beograd - Kultni film "Valter brani Sarajevo" premijerno je prikazan pre 50 godina u sarajevskoj Skenderiji i jos uvek drzi rekord po broju gledalaca jednog filma proizvedenog na podrucju bivse Jugoslavije i tim povodom u restoranu Walter u trznom centru Galerija okupili su oni koji su najpozvaniji da govore o znacaju ovog filma, njegovom uspehu posebno u Kini, o Bati Zivojinovicu, anegdotama sa snimanja i drugim zanimljivostima vezanim za ovo kultno ostvarenje. Photo: Mateja Stanisavljevic/ATAImages Photo: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL

Nele je otpjevao neke od najvećih hitova Zabranjenog pušenja poput "Zenica Blues", "Guzonjin sin", "Hadžija ili bos" i "Balada o Pišnji i Žugi". Za vrijeme uspona hit benda pokrenuo je i legendarnu emisiju "Top lista nadrealista".

Podsjetimo, bend je napustio 1992. godine kad se iz Sarajeva preselio u Beograd, a na mjestu pjevača zamijenio ga je kolega iz benda Damir Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon, s kojim je napisao i skladao većinu pjesama.

Nakon odlaska iz Zabranjenog pušenja, Karajlić je osnovao novu grupu - The No Smoking Orchestra.

VIDEO Ivana Kindl progovorila o svojoj borbi s bolesti, sprema se na operaciju: "Bolovi su se s vremena na vrijeme pojačavali"