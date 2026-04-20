Svjetska glazbena diva: 'Toplina hrvatske publike i prirodne ljepote stvaraju nezaboravno iskustvo'

Sarah Brightman, svjetska glazbena diva i jedna od najuspješnijih sopranistica u povijesti, ove se godine vraća hrvatskoj publici sa svojim novim božićnim spektaklom "A Winter Symphony". Zagrebački koncert, koji će se održati 22. studenoga 2026. u Areni Zagreb, bit će jedan od svega šest ekskluzivnih nastupa na njezinoj europskoj turneji, u organizaciji Star produkcije, uz Večernji list kao ekskluzivnog medijskog partnera. Sarah Brightman već desetljećima oduševljava publiku diljem svijeta - prodala je više od 30 milijuna albuma i svojim je jedinstvenim spojem klasike, popa i kazališne ekspresije stvorila glazbeni žanr poznat kao classical crossover. Od kultne uloge Christine Daaé u "Phantomu iz opere", do planetarnog hita "Time to Say Goodbye" s Andreom Bocellijem, njezina karijera isprepliće eleganciju, emociju i suvremenu produkcijsku raskoš. Sa spektaklom "A Winter Symphony", Sarah publici donosi blagdanski ugođaj ispunjen simfonijskom glazbom, raskošnom scenografijom i vizualnim dojmovima koji pretvaraju pozornicu u čarobnu zimsku bajku. U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list, Sarah otkriva što zagrebačka publika može očekivati, prisjeća se svojih najvažnijih trenutaka na svjetskim pozornicama i govori o inspiraciji koja je i danas pokreće na svakom nastupu.

Ove zime ponovno se vraćate u ovaj dio Europe s turnejom "A Winter Symphony". Što publika u Zagrebu može očekivati od ovog čarobnog blagdanskog programa? "A Winter Symphony" zamišljen je kao duboko sezonsko iskustvo. Program odražava prijelaz iz jeseni u zimu, uz emotivnu punoću tog razdoblja, osjećaj introspekcije, slavlja i obnove koji prate blagdane i dolazak nove godine. Repertoar spaja širok spektar glazbe - od klasičnih skladbi do suvremenih i svečanih tema – vodeći publiku kroz razna raspoloženja sezone. Uz simfonijski orkestar i veliki zbor, produkciju dodatno obogaćuju pažljivo osmišljena rasvjeta i scenografija koje stvaraju uranjajuću i čarobnu atmosferu. U program sam uključila i mnoge svoje poznate pjesme, posebno aranžirane da se skladno uklapaju u zimsku priču.

Kakve uspomene ili dojmove nosite iz dosadašnjih nastupa i posjeta našoj zemlji? Hrvatska je na mene uvijek ostavila dubok dojam. Toplina publike, zajedno s bogatstvom kulturne baštine i prirodne ljepote, stvara stvarno nezaboravno iskustvo. Nastupati ovdje uvijek mi je zadovoljstvo, a posebno cijenim iskrenu povezanost koju hrvatska publika unosi u glazbu.

Vaši su koncerti poznati po vizualnoj ljepoti jednako kao i po glazbi. Kakvu scenografiju i atmosferu možemo očekivati od "A Winter Symphony"? Vizualni koncept predstave inspiriran je idejom snježne kugle – intimnog, a opet čarobnog svijeta. Pozornica je oblikovana u slojevima, gotovo poput uzlaznih terasa, s orkestrom koji okružuje prostor i mnom u središtu, što stvara osjećaj uzvišenosti i fokusa. Rasvjeta ima ključnu ulogu u izgradnji te atmosfere, naglašavajući iluziju svečanog, snolikog okruženja. Iako je produkcija raskošna po obujmu, zadržava osjećaj bliskosti i osobnog kontakta s publikom.

Karijeru ste započeli u plesnoj skupini Hot Gossip, a zatim prešli u glazbeni teatar s predstavama poput "Mačke" i "Fantom u operi. Kad se osvrnete unatrag, koji trenutak smatrate presudnim za vaše samostalno umjetničko putovanje? Moj put oblikovalo je više prekretnica, a ne samo jedan ključni trenutak. Svaka faza prirodno je vodila prema sljedećoj, tvoreći niz isprepletenih poglavlja. Svako iskustvo bilo je važno u stvaranju temelja za ono što je uslijedilo i oblikovalo me za daljnje korake.

Uloga Christine Daaé u "Fantomu u operi" promijenila je povijest glazbenog teatra. Kako vas je to iskustvo oblikovalo kao umjetnicu i osobu? Tada sam još bila vrlo mlada umjetnica - to je bilo razdoblje velikog osobnog i profesionalnog rasta. Sudjelovanje u tako iznimnoj produkciji bila je nevjerojatna prilika i osjećam se privilegirano što sam mogla pridonijeti njezinu uspjehu. Glazba je djelomično pisana upravo za moj glas, što je rijedak i poseban dar.

Vi ste zapravo pionirka crossovera između klasične i pop glazbe 1990-ih. Jeste li u to vrijeme osjećali da riskirate ili je to bilo sasvim prirodno? Bilo je posve prirodno. Budući da sam od ranih godina djelovala u različitim glazbenim žanrovima, njihovo spajanje dogodilo se organski. Nije to bila promišljena odluka, već spontano sjedinjenje mojih glazbenih utjecaja na autentičan način.

Kad se osvrnete na legendarni duet "Time to Say Goodbye" s Andreom Bocellijem - jeste li očekivali da će pjesma postati bezvremenski svjetski hit? Kako pamtite suradnju s Bocellijem? Od prvog trenutka kad sam čula tu skladbu, imala sam snažan osjećaj da u sebi nosi potencijal za veliki uspjeh. Odmah sam osjetila da će savršeno funkcionirati kao duet s Andreom - naši su se glasovi prirodno nadopunjavali. Pogledavši unatrag, nevjerojatno je kako se sve spojilo. Uspjeh pjesme rezultat je naše ustrajnosti i predanosti. Bilo je to izvanredno razdoblje - uzbudljivo, ali i intenzivno; mješavina pritiska i goleme radosti.

Mnogi se i danas sjećaju vaše dojmljive izvedbe "Amigos para siempre" na otvaranju Olimpijskih igara u Barceloni 1992. s Joséom Carrerasom. Po čemu pamtite taj duet? Najživlje pamtim koliko je cijela situacija bila izvanredna, pa čak i pomalo kaotična iza kulisa. Stadion je bio dovršen tek nekoliko sati prije događaja, pa je vladala prava organizacijska groznica. José i ja neočekivano smo završili na vrhu dugog stubišta, umjesto na početnoj točki. Pogledao me i rekao: "Moramo se spustiti!" - i gotovo trčeći stigli smo na pozornicu. Kad smo počeli pjevati, bili smo prilično zadihani, ali izvedba je u konačnici ispala savršeno. Taj trenutak savršeno opisuje nepredvidljivost i čar živih nastupa.

Vaš glas nadilazi žanrove i jezike. Pristupate li pjevanju na različitim jezicima - talijanskom, španjolskom, engleskom - na različite načine? Da, svaki jezik ima svoj karakter i tehničke zahtjeve. Često radim u sklopu latinskih jezika koji dijele slične elemente, dok ruski, primjerice, zahtijeva posve drugačiji pristup. Čak i unutar poznatih jezika izgovor i fraziranje mogu znatno utjecati na vokalnu tehniku, pa je svaki izvedbeni jezik posebno iskustvo.

Nastupali ste na dvjema Olimpijskim igrama - u Barceloni 1992. i Pekingu 2008. Što je razlikovalo ta iskustva? Barcelonske igre dogodile su se ranije u mojoj karijeri i bile su klasičnog, svečanog stila. Peking je, suprotno tome, bio golema produkcija - trenutak u kojem je Kina svijetu pokazala svoj umjetnički i kulturni potencijal. Cijelo iskustvo bilo je potpuno drugačije, raskošno i nezaboravno. Mogla bih napisati knjigu o tim trenucima!

Često ste naglašavali da je vaš rad način života. Kako održavate ravnotežu između zahtjevne turneje i privatnog prostora?Svjesno nastojim da moj privatni život ostane miran i stabilan. Iako posao zauzima velik dio mojih misli, spokojno i jednostavno kućno okruženje omogućuje mi odmor i vraćanje ravnoteže između nastupa.

U jednom ste trenutku trenirali za put u svemir - neuobičajen san za pjevačicu. Što vas je privuklo toj ideji i kako je to promijenilo vaš pogled na život i umjetnost? Odrastanje u vrijeme kada je čovjek prvi put kročio na Mjesec ostavilo je dubok utjecaj na mene. Ta spoznaja da je moguće ostvariti nešto tako izvanredno inspirirala me i potaknula vjeru da se uz predanost i ustrajnost mogu ostvariti nevjerojatne stvari.

Kad se osvrnete na različita poglavlja svog života - ranu slavu, godine u kazalištu, svjetske turneje, koja vas osobna lekcija najviše prati? Da treba cijeniti svaki trenutak. Karijera ovog tipa prolazi vrlo brzo, i važno je ostati prisutan, svjestan i zahvalan za svako iskustvo jer se okolnosti mogu promijeniti neočekivano.

Često govorite o odricanjima koja prate dar poput vašeg. Kad biste mogli razgovarati sa svojom mlađom verzijom, što biste joj danas poručili? Rekla bih joj da se ne opterećuje prošlim odlukama. U svakom razdoblju života odluke donosimo iz opravdanih razloga, i važno je vjerovati tom procesu, bez žaljenja zbog onoga što je bilo.

Vaš je dom zapravo tamo gdje su pozornica i glazba. Kad ne radite, kako izgleda miran, savršen dan u životu Sarah Brightman? Savršen dan bio bi jednostavan i tih - vrijeme za odmor, promišljanje i uživanje u mirnim trenucima koji su rijetki tijekom turneja.

Kao UNESCO-va veleposlanica dobre volje promičete umjetničko obrazovanje i očuvanje kulturne baštine. Kako se ta uloga odražava na vašu glazbu i humanitarni rad? Moje djelovanje u UNESCO-u odražava dugogodišnje poštovanje prema svjetskoj kulturi. Putujući svijetom, svjedočila sam koliko se brzo mijenja. Ta mi je uloga dodatno naglasila važnost očuvanja kulturne ostavštine kako bi buduće generacije mogle doživjeti i cijeniti ono što mi danas imamo.

Nakon desetljeća na sceni, što vas i danas inspirira prije svakog nastupa - što održava čaroliju živom? Najveća inspiracija mi je publika. Sama činjenica da ljudi putuju i dolaze na koncert kako bi podijelili taj trenutak - to je iznimno dirljivo. Njihova prisutnost najveća je motivacija; iz toga prirodno proizlazi sve ostalo.

I naposljetku, koju biste poruku željeli uputiti hrvatskoj publici uoči koncerta u Zagrebu ovog studenog? Bit će mi veliko zadovoljstvo ponovno vidjeti sve. Iskreno volim svoju publiku i nikad ne uzimam zdravo za gotovo vrijeme koje mi posvete. Svaki koncert za mene je poput svečanosti koju pažljivo pripremam - a najveća je radost kad je možemo zajedno doživjeti.