Marko Kutlić: 'Nisam mogao odbiti Rusovu pjesmu jer me pogodila svaka riječ'

"Ljudi, eto me doma! Hvala, Zagrebe, što ste me dočekali ovako lijepo i što ste dali priliku jednom uličnom sviraču da zapjeva na ovoj pozornici", poručio je glazbenik Marko Kutlić nakon što je u petak s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene" pobijedio na 73. Zagrebačkom festivalu, najdugovječnijem i najcjenjenijem glazbenom festivalu u Hrvata.

Pjesmu "Uzmi i drugi dio mene" napisao je Miroslav Rus, kojem je Marko i posvetio svoju pobjedu. Na festivalu je nastupio u čast svojoj baki Anici. Povezanost s bakom objasnio je na društvenim mrežama tik uoči nastupa. "Skuhao sam sebi i svojoj Anici kavu na njezin dan, baš onako kako nam ju je ona kuhala svaki dan. Bila je pravi storyteller. Srčana, borbena, odana i neumorna u služenju drugima. Svojim me životom i mudrošću obogatila za cijeli život, a najviše sam uživao u razgovorima s njom, upravo ovako, uz kavu. Ovaj put sam ja skuhao. Otišla je baš na Svjetski dan glasa... Ona koja me najviše voljela slušati", napisao je uz fotografiju kave te bakin crtež. Emotivni Marko nakon pobjede strpljivo je odgovarao na novinarska pitanja, a nama je otkrio i tko su bili njegovi favoriti.

"Meni je favorit bila i pjesma 'Bezuvjetno' grupe Fluentes. Uostalom, oni su i dobili nagradu hrvatskih radijskih postaja. Odlični su mi bili i Milošev i Lu Jakelić, Đana Smajo... Ma svi su imali dobre pjesme. Sretan sam, počašćen i zahvalan. Velika je odgovornost stati na pozornicu Zagrebačkog festivala, ipak je to, kako je rekao gospodin Mario Mihaljević, nakon San Rema najdugovječniji festival u Europi. Hvala Miroslavu Rusu, koji je napisao pjesmu. Nisam očekivao ovo, nikad ne očekujem, jedina moja želja je da dođem pred ljude i pjevam", rekao nam je Marko i otkrio kako je došlo do suradnje s jednim od naših najboljih autora.

"Zapravo je sve izgledalo jako zanimljivo. Moj je brat nedavno dobio kćerkicu pa sam bio kod nje, malo joj praviti društvo. U tom trenutku nazvao me Rus i rekao: 'Imam nekoliko pjesama koje bih volio da čuješ.' Rekao sam mu: 'Znaš da radim autorski, kantautorski materijal. Već imam sve u planu.' No on je inzistirao: 'Ovu pjesmu moraš čuti.' Odgovorio sam: 'Ajde, dobro, doći ću, ali inače ne radim tuđe pjesme i to me ne zanima.' Pustio mi je tri pjesme, a prva je bila 'Uzmi drugi dio mene'. Jednostavno, kad te svaka riječ pogodi, to ne možeš odbiti. Zato hvala Miroslavu Rusu. Drago mi je da sam se uz Tošu Proeskog, Željka Bebeka, Tonyja Cetinskog, Crvenu jabuku, ITD Band i ja našao u njegovoj riznici dobrih pjesama", rekao nam je Marko i otkrio hoće li i nastaviti suradnju s Miroslavom Rusom.

"Rus ima još nekoliko pjesama koje mi je spomenuo, ali njih zasad nisam čuo, poslušao sam samo ove dvije. Ova koju mi je pustio zaista me 'vratila u stvarnost'. Sve su to jako lijepe pjesme, ali za ovu godinu odlučio sam privesti kraju, odnosno završiti svoj kantautorski materijal, uz poneke suradnje s dugogodišnjim suradnicima s kojima sam već radio.

Tako da ću ovu godinu ipak zaokružiti samostalno. Planiram i nastupe na nekim jadranskim festivalima, poput Festivala dalmatinske šansone u Šibeniku. Svakako ću puno nastupati", dodao je glazbenik koji je na nedavnom koncertu u Tvornici predstavio i nekoliko novih pjesama, među ostalim, i jednu na engleskom jeziku. Kazao nam je da je puno naučio svirajući na ulici. "Pišem kad god se dogodi neka situacija ili trenutak koji u meni probudi inspiraciju. Sve to što osjećam zapravo izlazi kroz pjesme, a crpim iz vlastitih iskustava. Uglavnom pišem o onome što sam proživio, kao i u većini svojih pjesama", kazao je kantautor. Zanimljivo je da je Marko na Zagrebačkom festivalu pobijedio i prije šest godina, s pjesmom "Samo nek' ona sretna je". Od tada se puno toga promijenilo u njegovu životu. Nastupao je na ulicama europskih gradova, a nakon što se lani vratio u Hrvatsku, imao je nastup na ovogodišnjoj Dori i održao zapažen koncert u Tvornici kulture.

"Jedino mi je kosa malo narasla. Šalim se, nije samo to. Puno toga se promijenilo, a ono najvažnije je da sam nekako sjeo sam sa sobom. Mirniji sam jer znam što želim. Možda još više znam što ne želim. Volim istraživati i to ću nastaviti raditi, a veselim se svemu što me čeka na tom putu. Ono čemu se najviše radujem upravo su live koncerti i nastupi, prilika da stanem pred ljude, jer tada sve dobiva svoj puni smisao, kao što je bilo u Tvornici kulture u Zagrebu. To je bio početak turneje 'Moram dalje'. Nastavlja se u većim gradovima diljem Hrvatske, a možda je proširimo i regionalno", zaključio je pobjednik ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala.