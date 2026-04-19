POBJEDNIK ZAGREBFESTA

Marko Kutlić: 'Nisam mogao odbiti Rusovu pjesmu jer me pogodila svaka riječ'

Autor
Samir Milla
19.04.2026.
u 22:00

Hvala Miroslavu Rusu, koji je napisao pjesmu. Nisam očekivao ovo, nikad ne očekujem, jedina moja želja je da dođem pred ljude i pjevam", rekao nam je Marko i otkrio kako je došlo do suradnje s jednim od naših najboljih autora

"Ljudi, eto me doma! Hvala, Zagrebe, što ste me dočekali ovako lijepo i što ste dali priliku jednom uličnom sviraču da zapjeva na ovoj pozornici", poručio je glazbenik Marko Kutlić nakon što je u petak s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene" pobijedio na 73. Zagrebačkom festivalu, najdugovječnijem i najcjenjenijem glazbenom festivalu u Hrvata.

Pjesmu "Uzmi i drugi dio mene" napisao je Miroslav Rus, kojem je Marko i posvetio svoju pobjedu. Na festivalu je nastupio u čast svojoj baki Anici. Povezanost s bakom objasnio je na društvenim mrežama tik uoči nastupa. "Skuhao sam sebi i svojoj Anici kavu na njezin dan, baš onako kako nam ju je ona kuhala svaki dan. Bila je pravi storyteller. Srčana, borbena, odana i neumorna u služenju drugima. Svojim me životom i mudrošću obogatila za cijeli život, a najviše sam uživao u razgovorima s njom, upravo ovako, uz kavu. Ovaj put sam ja skuhao. Otišla je baš na Svjetski dan glasa... Ona koja me najviše voljela slušati", napisao je uz fotografiju kave te bakin crtež. Emotivni Marko nakon pobjede strpljivo je odgovarao na novinarska pitanja, a nama je otkrio i tko su bili njegovi favoriti.

"Meni je favorit bila i pjesma 'Bezuvjetno' grupe Fluentes. Uostalom, oni su i dobili nagradu hrvatskih radijskih postaja. Odlični su mi bili i Milošev i Lu Jakelić, Đana Smajo... Ma svi su imali dobre pjesme. Sretan sam, počašćen i zahvalan. Velika je odgovornost stati na pozornicu Zagrebačkog festivala, ipak je to, kako je rekao gospodin Mario Mihaljević, nakon San Rema najdugovječniji festival u Europi. Hvala Miroslavu Rusu, koji je napisao pjesmu. Nisam očekivao ovo, nikad ne očekujem, jedina moja želja je da dođem pred ljude i pjevam", rekao nam je Marko i otkrio kako je došlo do suradnje s jednim od naših najboljih autora.

"Zapravo je sve izgledalo jako zanimljivo. Moj je brat nedavno dobio kćerkicu pa sam bio kod nje, malo joj praviti društvo. U tom trenutku nazvao me Rus i rekao: 'Imam nekoliko pjesama koje bih volio da čuješ.' Rekao sam mu: 'Znaš da radim autorski, kantautorski materijal. Već imam sve u planu.' No on je inzistirao: 'Ovu pjesmu moraš čuti.' Odgovorio sam: 'Ajde, dobro, doći ću, ali inače ne radim tuđe pjesme i to me ne zanima.' Pustio mi je tri pjesme, a prva je bila 'Uzmi drugi dio mene'. Jednostavno, kad te svaka riječ pogodi, to ne možeš odbiti. Zato hvala Miroslavu Rusu. Drago mi je da sam se uz Tošu Proeskog, Željka Bebeka, Tonyja Cetinskog, Crvenu jabuku, ITD Band i ja našao u njegovoj riznici dobrih pjesama", rekao nam je Marko i otkrio hoće li i nastaviti suradnju s Miroslavom Rusom.

"Rus ima još nekoliko pjesama koje mi je spomenuo, ali njih zasad nisam čuo, poslušao sam samo ove dvije. Ova koju mi je pustio zaista me 'vratila u stvarnost'. Sve su to jako lijepe pjesme, ali za ovu godinu odlučio sam privesti kraju, odnosno završiti svoj kantautorski materijal, uz poneke suradnje s dugogodišnjim suradnicima s kojima sam već radio.

Tako da ću ovu godinu ipak zaokružiti samostalno. Planiram i nastupe na nekim jadranskim festivalima, poput Festivala dalmatinske šansone u Šibeniku. Svakako ću puno nastupati", dodao je glazbenik koji je na nedavnom koncertu u Tvornici predstavio i nekoliko novih pjesama, među ostalim, i jednu na engleskom jeziku. Kazao nam je da je puno naučio svirajući na ulici. "Pišem kad god se dogodi neka situacija ili trenutak koji u meni probudi inspiraciju. Sve to što osjećam zapravo izlazi kroz pjesme, a crpim iz vlastitih iskustava. Uglavnom pišem o onome što sam proživio, kao i u većini svojih pjesama", kazao je kantautor. Zanimljivo je da je Marko na Zagrebačkom festivalu pobijedio i prije šest godina, s pjesmom "Samo nek' ona sretna je". Od tada se puno toga promijenilo u njegovu životu. Nastupao je na ulicama europskih gradova, a nakon što se lani vratio u Hrvatsku, imao je nastup na ovogodišnjoj Dori i održao zapažen koncert u Tvornici kulture.

"Jedino mi je kosa malo narasla. Šalim se, nije samo to. Puno toga se promijenilo, a ono najvažnije je da sam nekako sjeo sam sa sobom. Mirniji sam jer znam što želim. Možda još više znam što ne želim. Volim istraživati i to ću nastaviti raditi, a veselim se svemu što me čeka na tom putu. Ono čemu se najviše radujem upravo su live koncerti i nastupi, prilika da stanem pred ljude, jer tada sve dobiva svoj puni smisao, kao što je bilo u Tvornici kulture u Zagrebu. To je bio početak turneje 'Moram dalje'. Nastavlja se u većim gradovima diljem Hrvatske, a možda je proširimo i regionalno", zaključio je pobjednik ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala. 

Marko Kutlić: 'Kad te svaka riječ pogodi, ne možeš odbiti!'
POPULARNI TENOR
POPULARNI TENOR

Đani Stipaničev: 'Mogli bi reći da sam ja svojevrsni preteča Jakova Jozinovića, a 4 Tenora postali su ozbiljan sastav'

Đani je i ove godine nastupio u Lisinskom s 4 Tenora, a posebnost ovogodišnjih koncerata bila je i u tome što su zamišljeni kao svojevrsna retrospektiva – presjek najuspješnijih trenutaka njihove karijere, ali i potvrda da se radi o projektu koji i dalje ima što ponuditi. Upravo zato ne čudi što interes publike ne jenjava, pa su na istom mjestu najavili i treći koncert 5. svibnja

nikog nije ostavila ravnodušnim

FOTO Neda Ukraden uputila emotivne riječi kćeri, a za to je imala poseban razlog: 'Moja sreća i najveće blago'

Uz zajedničku fotografiju snimljenu u predivnom ambijentu uz more, Neda nije skrivala emocije. "Rodila majka na današnji dan svoju ljepoticu, svoju sreću, blago svoje najveće! Sretan ti rođendan, mila moja Jeco! Da mi još duuuugo živiš zdrava i sretna sa svojom divnom djecom i mojim zetom Pecom. Želi ti tvoja majka Neda", poručila joj je mama Neda

Nadia Fares
ŠOK I NEVJERICA

Tragičan kraj slavne glumice: Svjedoci opisali jezive minute u bazenu, kći objavila poruku koja slama srce

Prema iskazima svjedoka, Nadia je trenirala u bazenu koristeći dasku i peraje kada je iznenada, bez ikakvog upozorenja, prestala plivati i nečujno potonula na dno. Prošlo je, procjenjuje se, između tri i četiri ključne minute prije nego što su ostali plivači shvatili što se događa. Odmah su skočili u pomoć, izvukli njezino beživotno tijelo iz vode i započeli s očajničkim pokušajima reanimacije do dolaska hitnih službi

Dora i Marko
DORUČAK NA DRUGOM

VIDEO Voditelji HRT-a briznuli u plač zbog poruke slušateljice: 'Ja ne mogu doći sebi'

Uglavnom, kaže, kaže Erika, da nam već neko vrijeme želi zahvaliti na jednoj stvari. Naime, kaže: "Radim kao medicinska sestra u jednoj obitelji i brinem o dečku koji je već duži niz godina u budnoj komi. U prijevodu: vegetativno stanje, ali nije spojen na aparate". Kaže: "Možda vidi i sigurno čuje. Ono što me raduje da reagira na vas, a posebno na Dorin smijeh. I općenito se smije na vaše gluposti. Kad dođem u smjenu, do deset sati nema priče, nego ste samo vi bitni. I zato hvala u njegovoj moje ime na tim za njega velikim radostima, kazala je Dora

