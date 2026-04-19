Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZNATI GLUMAC

Bivši suprug Jennifer Aniston s novom partnericom dobio dijete u 55. godini: 'Tako smo zaljubljeni'

New York Premiere of 'Song Sung Blue' on December 11th 2025
Foto: NDZ/starmaxinc.com
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
19.04.2026.
u 19:30

Par je radosnu vijest objavio u subotu putem zajedničke objave na Instagramu koja je u kratkom roku raznježila njihove brojne pratitelje. Uz dirljivu crno-bijelu fotografiju na kojoj novorođenče spokojno spava na očevim prsima, dok ga Theroux nježno promatra, kratko su napisali: "Stigao je"

Holivudski glumac Justin Theroux, najpoznatiji po ulogama u seriji "Preostali" i filmu "Djevojka u vlaku", u 55. godini života prvi je put postao otac. Njegova 32-godišnja supruga, glumica Nicole Brydon Bloom, na svijet je donijela njihovo prvo dijete, sina kojemu su dali ime Liam. Par je radosnu vijest objavio u subotu putem zajedničke objave na Instagramu koja je u kratkom roku raznježila njihove brojne pratitelje. Uz dirljivu crno-bijelu fotografiju na kojoj novorođenče spokojno spava na očevim prsima, dok ga Theroux nježno promatra, kratko su napisali: "Stigao je. Tako smo zaljubljeni." Čestitke obožavatelja i slavnih prijatelja odmah su počele pristizati, a među prvima su se javili dizajner Tan France, glumica Sarah Shahi i voditelj Peter Alexander, izražavajući sreću zbog prinove u obitelji.

Iako svoju vezu uglavnom drže podalje od očiju javnosti, poznato je da je ljubavna priča para započela u veljači 2023. godine, kada su prvi put viđeni zajedno na jednom Netflixovom događaju. Romancu su potvrdili nekoliko mjeseci kasnije, u kolovozu, kada su ih fotografi uhvatili kako izmjenjuju poljupce tijekom spoja u New Yorku. Svoj debi na crvenom tepihu imali su na prestižnoj zabavi Vanity Faira nakon dodjele Oscara 2024. godine, gdje su se pojavili u elegantnim, usklađenim crnim kombinacijama i potvrdili da je njihova veza ozbiljna. Zaruke su uslijedile u kolovozu iste godine tijekom romantičnog putovanja u Italiju, gdje su prisustvovali Venecijanskom filmskom festivalu. Theroux je kasnije priznao da je bio nervozan prije prosidbe. "Naravno da sam bio nervozan. To je ipak pitanje, pa odgovor nije zajamčen. Ali bilo je predivno", ispričao je za The Times.

FOTO Jacques Houdek slavi 45. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine
New York Premiere of 'Song Sung Blue' on December 11th 2025
1/31

Sudbonosno "da" izrekli su u ožujku 2025. godine na intimnoj ceremoniji u luksuznom meksičkom hotelu Esencia u Xpu Há, istom mjestu koje su kasnije odabrali i za svoj "babymoon". Vjenčanje je bilo dio trodnevne proslave s obitelji i najbližim prijateljima, a mladenka je zablistala u predivnoj vjenčanici s potpisom Victorije Beckham. Vijest o trudnoći potvrdili su u prosincu 2025. godine, kada se Nicole pojavila na premijeri druge sezone serije "Fallout" u Los Angelesu. Glumica je ponosno pozirala u svjetlucavoj, pripijenoj haljini koja je istaknula njezin trudnički trbuh, dok je zaljubljeno držala za ruku svog supruga. Kasnije je u jednom intervjuu otkrila kako je Justinu priopćila sretnu vijest. "Napravila sam onu klasičnu stvar koju vidite u filmovima", ispričala je kroz smijeh, dodavši kako je njegova prva reakcija bila pitanje: "Kako?!". "Rekla sam mu: 'Pa, mogu ti objasniti korak po korak. Bio je to timski napor'", našalila se.

Glumica, koju publika poznaje po ulozi u popularnoj seriji "Paradise", priznala je da trudnoća nije bila u potpunosti planirana, ali da su oboje bili presretni i uzbuđeni zbog osnivanja obitelji. "Oduvijek sam željela biti majka. Obožavam djecu i uvijek sam se radovala ovom poglavlju u životu, a znam da je i Justin", izjavila je u intervjuu za The Hollywood Reporter u veljači ove godine. Par je tijekom trudnoće uživao u zajedničkim trenucima, od spomenutog putovanja u Meksiko do obiteljskih druženja na Floridi, a Nicole je svoj trudnički trbuh ponosno pokazivala i na crvenom tepihu dodjele nagrada Critics Choice Awards u siječnju. Uoči dolaska sina, organizirali su i intimnu proslavu darivanja djeteta u New Yorku, koja je, prema riječima izvora za časopis People, bila "savršena" i okupila je samo najbliže prijatelje.

Za Justina Therouxa ovo je prvi brak nakon razvoda od glumice Jennifer Aniston, s kojom je bio u braku od 2015. do 2018. godine. Bivši supružnici ostali su u vrlo dobrim odnosima, a Theroux je u nekoliko navrata istaknuo kako iznimno cijeni njihovo prijateljstvo. "Ne čujemo se svaki dan, ali nazovemo se. Koristimo FaceTime. Šaljemo si poruke", objasnio je u jednom intervjuu. Nakon što je Aniston u velikom intervjuu za časopis Allure 2022. godine otvoreno progovorila o svojoj bolnoj borbi s neplodnošću i pokušajima in vitro oplodnje, Theroux joj je javno pružio podršku komentarom na Instagramu, pokazavši time da među njima nema zle krvi. Čini se da je glumac nakon turbulentnog razdoblja napokon pronašao mir i obiteljsku sreću uz suprugu Nicole i novorođenog sina Liama, otvarajući najljepše poglavlje svog života.

Ključne riječi
showbiz Nicole Brydon Bloom Jennifer Aniston Justin Theroux

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!