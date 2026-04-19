Sven Pocrnić kao Kaarija odnio još jednu pobjedu u showu: 'Bilo je fenomenalno i opet želim gledati ovo'

Sedma epizoda showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ donijela je neke od najspektakularnijih trenutaka osme sezone, a pobjedu je po drugi put odnio Sven Pocrnić koji je kao fenomenalni Käärijä briljirao u eksplozivnom duelu s Laurom Sučec koja je utjelovila Baby Lasagnu. Zajedno su donijeli pravi eurovizijski spektakl kroz medley pjesama ‘Rim Tim Tagi Dim’ i ‘Cha Cha Cha’, koji su zaokružili zajedničkom izvedbom pjesme ‘Eurodab’. „Ovu nagradu želim donirati bjelovarskoj udruzi za edukaciju i motivaciju ‘Budem’ i vjerujem i nadam se da će biti dobro iskorišteno“, poručio je Sven nakon pobjede, a zatim dodao: „Ovo što smo mi danas napravili, bodovi i ocjene su mi puno manje bitni, ali ova atmosfera i ova pozitiva koju smo stvorili u studiju, to je poanta našeg showa. Na tome sam neizmjerno zahvalan što sam imao priliku biti dio toga. Moram jako istaknuti Lauru jer bez nje to ne bi bilo to.“ Žiri nije skrivao oduševljenje njihovim nastupom. „Jako težak zadatak, vi ste meni djelovali kao jedna duša. Mislim da je ovo bila jedna od najspektakularnijih točaka koje smo imali prilike vidjeti“, kazao je Goran.

„Ovo nije bio nastup, ovo je bio takav spektakl, ljudi moji. Zajedno ste eksplodirali na pozornici, bilo je fenomenalno i opet želim gledati ovo“, nadovezala se Martina. „Na početku ove emisije zasjali ste kao dva najljepša dijamanta, svaka vam čast“, zaključio je Mario, a Enis je zaokružio dojmove riječima: „Ovo je toliko scenski, toliko uvjerljivo. Imali ste posebnu energiju koju ste uspjeli prenijeti na nas, svaka vam čast na ovom predivnom otvaranju emisije, divni ste bili.“

David Amaro ponovno je uskočio u žensku transformaciju i postao Jelena Rozga, donijevši na pozornicu hitove ‘Opijum’ i ‘Solo igračica’. „Dok te sad ovako gledam kao Jelenu Rozgu, ti zaista imaš figuru Jelene Rozge i jedne balerine. Tu se ljudi mogu lako poskliznuti jer je Jelena oličenje jedne nježnosti“, komentirao je Mario nakon nastupa.

U elegantnoj i emotivnoj atmosferi Lovro Juraga prizvao je duh Franka Sinatre izvedbama ‘Strangers in the Night’ i ‘My Way’, donijevši dozu bezvremenskog šarma i romantike. „Naježila sam se više puta tijekom tvog nastupa, bilo je wow. Mislim da će ljudi sve više iz emisije u emisiju primjećivati koliko dobro glumački pristupaš zadacima i koliko se cijeli daješ u sve to. Toliko si se približio njemu, blistao si na toj pozornici danas“, poručila mu je Martina.

David Balint podigao je atmosferu pravim latino spektaklom kao Ricky Martin uz pjesmu ‘Pegate’. „Ova pjesma ti je baš legla, Ricky Martine. Stvarno se vidjelo da uživaš u ulozi, leglo ti je i tijelom i dušom i glasom i stasom, svaka ti čast, sve si napravio kako treba“, rekao je Enis.

U potpuno drugačijem glazbenom izričaju okušala se Dora Trogrlić utjelovivši Tanju Savić s pjesmom ‘Poludela’. „Ti si došla u našu emisiju i gljiva ti je dala nešto što nije u tvom habitusu. Danas smo kod tebe čuli folk trilere koji nisu laki za pjevati, dobila si tu kafansku boju što ti nije prirodno. Meni je ova tvoja transformacija bila sjajna“, poručio joj je Mario.

Iva Ajduković unijela je vedrinu i emociju kao Jole s pjesmom ‘Nina’. „Svi znamo da je Jole kralj zabave i kralj svadbi. Mislim da smo danas kod tebe vidjeli jednog malo suptilnijeg Joleta, no bez obzira na to zadržala si njegove finese, jako lijepo“, kazala joj je Martina.

U završnici večeri Nora Ćurković uskočila je u ulogu frontmena Red Hot Chili Peppersa, Anthonyja Kiedisa, s pjesmom ‘Can’t Stop’. „Anthony je jedan od najprepoznatljivijih frontmena alternativnog rocka, ima tu jednu divlju stranu. Malo mi je falilo još njegove energije, ali bila si odlična“, komentirao je Mario. Kandidati su ponovno podigli ljestvicu i donijeli večer punu iznenađenja. Tko će sljedeći zasjati na pozornici i osvojiti simpatije žirija, doznajte već iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!