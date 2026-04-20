Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPETO NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Pokušali su probiti blokadu, a onda su Amerikanci 'upali' na brod. Pogledajte ove scene

Foto: Screenshot
1/3
Autori: Robert Jurišić, Hina
20.04.2026.
u 07:28

"Imamo potpuni nadzor nad njihovim brodom i provjeravamo što je na njemu!" napisao je predsjednik Trump na društvenim mrežama.

Sjedinjene Američke Države priopćile su u nedjelju da su zaplijenile iranski teretni brod koji je pokušao probiti njihovu blokadu, a Iran je rekao da će uzvratiti, što povećava mogućnost da primirje između dviju zemalja možda neće trajati puna dva dogovorena tjedna. Sada je objavljena i snimka upada na brod.

Američka vojska u nedjelju je izjavila da je otvorila vatru na teretni brod pod iranskom zastavom dok je plovio prema iranskoj luci Bandar Abas. "Imamo potpuni nadzor nad njihovim brodom i provjeravamo što je na njemu!" napisao je predsjednik Trump na društvenim mrežama.

Iranska vojska izjavila je da je brod putovao iz Kine. "Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske", rekao je vojni glasnogovornik, prema državnim medijima.

Upad Amerikanaca na iranski brod

Ključne riječi
napad na Iran Brod Iran

Komentara 7

Pogledaj Sve
MA
majeltomoguce
08:16 20.04.2026.

Amerikanci zapljenili Iranski brod (trgovački) koji je plovio u Iransku luku? To nije piratstvo? I ta Amerika je naš saveznik? Onda smo i mi pirati! Pa to rade i kod nas, ako netko nije primjetio! Janaf mora dobiti obobrenje Amerike da šalje naftu nekome. Pirati! Sve ucjenjuju i EU da ima imalo hrabrosti bi odmah odmah prekinula sve odnose sa Amerikom pod cijenom gladovanja!

TA
Tarantula
08:23 20.04.2026.

Da li sam ja to dobro shvatio da sada ne samo da Iran blokria tjesnac sada to čine i SAD? SAD čine štetu cijeloj planeti, mi nismo imali problema sa Iranom a sada imamo.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
08:42 20.04.2026.

Klasično gusarenje!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!