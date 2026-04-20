VIDEO Pokušali su probiti blokadu, a onda su Amerikanci 'upali' na brod. Pogledajte ove scene

Sjedinjene Američke Države priopćile su u nedjelju da su zaplijenile iranski teretni brod koji je pokušao probiti njihovu blokadu, a Iran je rekao da će uzvratiti, što povećava mogućnost da primirje između dviju zemalja možda neće trajati puna dva dogovorena tjedna. Sada je objavljena i snimka upada na brod.

Američka vojska u nedjelju je izjavila da je otvorila vatru na teretni brod pod iranskom zastavom dok je plovio prema iranskoj luci Bandar Abas. "Imamo potpuni nadzor nad njihovim brodom i provjeravamo što je na njemu!" napisao je predsjednik Trump na društvenim mrežama.

Iranska vojska izjavila je da je brod putovao iz Kine. "Upozoravamo da će oružane snage Islamske Republike Iran uskoro odgovoriti i uzvratiti na ovo oružano piratstvo američke vojske", rekao je vojni glasnogovornik, prema državnim medijima.