Battifiaca ismijao Ferlina tijekom nastupa: 'Barbara draga, nek si se riješila tog vraga'

Voditelj Robert Ferlin (55) i pjevač Mario Lipovšek Battifiaca (51) nastavili su se šaliti tijekom svojih nastupa u showu 'Zvijezde pjevaju'. Tema koja je već neko vrijeme pod povećalom gledateljstva ovog showa je odnos Ferlina i njegove bivše partnerice, voditeljice Barbare Kolar (51), a ovog puta Robert i Mario odlučili su to uključiti u svoju izvedbu.

Naime, prvi muški par u ovom showu jučer je izvodio pjesmu 'Mila' Psihomodo Popa, a riječi pjesme su prilagodili. Tako je Mario iskoristio priliku da zeza Roberta. Pjesmu je zaključio stihom: 'Barbara draga, nek si se riješila tog vraga'. Ferlin ga je začuđeno gledao, a zatim upitao: 'Jesi li ti normalan, čovječe?'. Battifiaca je šalu na njihov račun nastavio i nakon nastupa te otkrio koliki mu je izazov pjevati s Ferlinom. Od žirija su njih dvojica za svoj nastup jedini dobili desetku.

Podsjetimo, odnos Barbare i Roberta pod posebnim je povećalom od početka emisije. U prvoj epizodi nakon nastupa Barbara mu je poručila da joj je stao preblizu.

- Ajde, ovo je pandemijska mjera, biži od mene ća - rekla mu je Barbara odmah nakon nastupa. - Nije ti ovo prvi put da si mi to rekla! - odgovorio joj je on. Na to se nadovezao i njegov mentor. - Oho, počeli smo - rekao je uz smijeh.

Foto: Screenshot HRT U prošloj emisije koja se emitirala prije dva tjedna, Ferlin i Battifiaca odabrali su neobične kombinacije. Radilo se o majicama s njihovim likom na kojima je pisalo 'Jaaa', a izveli su pjesmu 'Niko kao ja' Šarla Akrobate.Barbara je tada pohvalila Robertovu majicu, a on joj je odgovorio.

- Htio sam i tebi donijeti jednu, ali ti bi ju vjerojatno iskoristila za brisanje prašine. Voditeljicu i publiku u studiju je komentar dobro nasmijao pa mu je odgovorila. - Ne ne, nakon utakmice se izmjenjuju dresovi, čekam vas u hodniku.

Inače, Ferlin i Kolar bili su u vezi pet godina, a svoju su vezu držali daleko od očiju javnosti. Upoznali su se jednom prilikom kada ju je Ferlin ugostio u emisiji 'Tužibaba' na Radio Rijeci. Dugo su tajili svoj odnos jer nisu htjeli da javnost zna nešto o njihovom privatnom životu. Osim toga, Ferlin je htio sačuvati tu informaciju i zbog svoje djece, kćeri Martine i sina Nikole koji su tada bili maloljetni. Glasine o prekidu počele su 2006. godine, no oni tad nisu htjeli ništa komentirati.

Dodajmo da su jučer emisiju napustili redatelj Mario Kovač i pjevačica Lu Jakelić nakon što su izveli eurovizijski hit Daniela Popovića Džuli.

VIDEO Ivana Kindl progovorila o svojoj borbi s bolesti, sprema se za operaciju