'Probudio sam se na Havajima i ostalo mi je samo 10 minuta života'

Glumac Jim Carrey bio je među tisućama ljudi s Havaja koji su primili dramatičnu poruku u kojoj stoji kako prema otoku lete balističke rakete te im je preporučeno da brzo pronađu sklonište.

Kao što je poznato, radi se o lažnom alarmu jer je poruka zabunom poslala na mobitele. Poruka je poslana oko 8 sati ujutro prilikom vježbe kada je jedan zaposlenik 'pritisnuo krivi gumb'. Poruka da je sve u redu i da se radi o greški poslana je tek nakon 38 minuta.

I woke up this morning in Hawaii with ten minutes to live. It was a false alarm, but a real psychic warning. If we allow this one-man Gomorrah and his corrupt Republican congress to continue alienating the world we are headed for suffering beyond all imagination. ;^\ pic.twitter.com/Kwca91IIy2