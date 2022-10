Prlja iz Let 3 novi je mentor: 'Mama mi je najveća navijačica, a ja ću se potruditi napraviti show'

Večeras na HRT-u počinje nova sezona showa "Zvijezde pjevaju", a u pjevačkim dvobojima nastupit će sportska novinarka Mila Horvat i Lara Antić Prskalo, glumica Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić, kineziolog i glumac Mario Valentić i Antonia Matković Šerić, književnica i prevoditeljica Ivana Šojat i Goran Bošković, novinarka Matea Šeparović (ex Dominiković) i Bojan Jambrošić, glumac Goran Grgić i Ivana Kindl te glumac Domagoj Janković i Alen Đuras. Mnogima je bilo iznenađenje kada su među mentorima vidjeli Zorana Prodanovića Prlju, pjevača riječke grupe Let 3. Kako nam je kazao Prlja, i sam je na početku dvojio hoće li prihvatiti ponudu.

– U svakom slučaju dvojio sam, a onda sam odvagao i pristao. Pozornica je moj poziv i zapitao sam se zašto se ne bih okušao u nečemu takvom. Gledateljima će sigurno biti zanimljivo jer je nekompatibilno s mojim prijašnjim radom te likom i djelom. S druge strane, to je show, a ja ću se potruditi da show bude bolji nego što je – kaže Prlja, koji je i dosad gledao "Zvijezde pjevaju".

– Ne mogu reći da sam baš pratio svaku emisiju, ali znam o čemu se radi. Bilo je odličnih izdanja, produkcija je odlična, pjesme se izvode uživo uz orkestar, i to treba podržati. Lijepo je da su me se sjetili – ističe Prlja. Njegova partnerica je Jelena Miholjević, glumica koja je još prije 30 godina snimila pjesmu "Krumpira" s Pips, Chips & Videoclipsom.

– Jelena je moja stara prijateljica, znamo se još iz nekakvih kazališnih suradnji. Kad sam doznao da mi je ona dodijeljena kao zvijezda, bio sam oduševljen kao i ona. Dobri smo frendovi, komunikacija nam je odlična. Jelena je žena od pozornice i s te strane nemamo straha. Sad ćemo dati sve od sebe da prvenstveno zabavimo sebe, a ako nam to pođe za rukom i glasom, siguran sam da ćemo zadovoljiti publiku, ali i žiri – kaže Prlja, od kojeg smo navikli na show na pozornici. Na koncertima grupe Let 3 najčešće nastupa s umjetnim brčinama i u posebnim kostimima pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li to ponoviti i na pozornici showa "Zvijezde pjevaju".

– O nekim stvarima još ne mogu govoriti, no sigurno je da ću biti Prlja iz Leta 3, tako da možete sve očekivati. To nam ne treba biti opterećenje, pjesmu koju dobijemo otpjevat ćemo najbolje što znamo. Za te nastupe ima puno pripreme, nije to samo te dvije minute. Treba organizirati probe, u mom slučaju i put iz Rijeke, sve ono što ide uz nastup – kaže Prlja i dodaje kako ima podršku cijele obitelji, supruge Marije i kćeri Vere i Mare.

– Mama mi je ipak najveća navijačica. Ona je obećala da će gledati svaku emisiju i obvezno glasati za nas – smije se Prlja i dodaje kako se ne zamara konkurencijom. Zanimljivo je i da će ove godine u žiriju biti dva njegova Riječanina. Uz Danijelu Martinović tu su i Marko Tolja i Mario Lipovšek – Battifiaca. Hoće li zbog toga Prlja imati više kredita?

– To nam i nije neka prednost, haha. Nećemo ciljati na tu kartu, kao i u HNL-u, bolje da sude strani suci nego domaći – kaže ljubitelj nogometa i veliki navijač Rijeke, kluba koji je iznenađujuće na začelju tablice HNL-a.

– Vir je jedna zeznuta stvar. Kad te uhvati, vuče te prema dolje. Da izađete iz vira, treba i vještine i snage, znanja i iskustva. Imam osjećaj da smo mentalno malo dolje, ali ja sam po prirodi optimist i mislim da će se to posložiti. Ne bih se zanosio velikim ciljevima, ali nadam se da ćemo brzo prebroditi krizu. Krize su uobičajene, kako u životu tako i u sportu – mišljenja je Prodanović.

Let 3 je ovog ljeta imao puno nastupa, a do kraja godine najavljuju i album dueta, kojeg su najavili suradnjama s Vucom, Terezom Kesovijom i Alkom Vuicom.

– Imali smo jaku koncertnu sezonu, radimo na novim materijalima. Kad smo kod toga, moram zahvaliti bendu na podršci što sam ušao u ovaj projekt. Emisije su uživo i samim time su mi sve subote zauzete. Uspjeli smo se dogovoriti kao što se uvijek dogovorimo. Takav smo bend, izlazimo jedan drugome u susret, zato toliko dugo i trajemo i uspješni smo. Naravno da imamo još puno ideja, kazao je frontmen Prlja. Inače, gitarist grupe Let 3 Dražen Baljak ljetos je postao novi predsjednik Hrvatske glazbene unije. Prodanović kaže da se ne nada nekoj protekciji grupe zbog toga.

– Čestitam Baljaku na izboru, ne sumnjam da će biti odličan predsjednik, ali nas svejedno mogu izbaciti iz udruge ako ne plaćamo članarinu – smije se Prlja. Svestrani glazbenik prijašnjih je godina sudjelovao i u nekim TV i filmskim projektima. U Matanićevim "Novinama" glumio je fotoreportera, a Mrle i on imali su i male zapažene uloge u filmu "Po tamburi". – To su bili samo izleti, naravno da se uvijek rado odazovem ako me netko zove u kazalište ili na televiziju – kazao je Prlja.

