Prince slavi nakon borbe za imunitet, Jani je razočaran, a Silvio ga ne štedi: 'Nema pojma što je farma'

Jedan od noviteta nove sezone Farme jest i izbor farmera koji će osvojiti imunitet te će tako biti zaštićen od ulaska u dvoboj. Novo pravilo nalaže da gazda, odnosno gazdarica, izabere po dva farmera koji će se u igrama boriti za svoj imunitet. Za prvu borbu imuniteta gazdarica je odabrala Stjepana i Princea, a imunitet za ovaj tjedan izborio je Prince.

No, prije nego li je borba započela, voditelj Frano im je naložio da izaberu po jednog farmera, osobu od povjerenja, koja će im pomoći u igri u kojoj su natjecatelji trebali nositi košare na glavama oko stupova, i pritom ih ne dodirivati rukama. Stjepan je za osobu od povjerenja odabrao Tomislava, a Prince Juku te su upravo njih dvojica činili tim koji je osigurao Princeu pobjedu. ''Život je borba, moraš se boriti za svoju egzistenciju!'' ponosan je bio Prince na svoju pobjedu, ali i na svog pomagača Juku. ''Juka zna sve. Ja se bojim kad vidim nekoga tko ima tetovaže i još nema kosu da je možda netko tko će te tući, ali Juka je suprotno od toga'' dodao je Prince i zaključio: ''Nema opuštanja, ja sam došao raditi. Borba ide dalje!''

Nešto prije večere, Zdenka i Marina su odlučile podijeliti s gazdaricom svoje nezadovoljstvo vezano za higijenu i disciplinu na farmi. ''To ti je odgoj iz kuće. Ja sam im rekla dečki moji, nisam ja došla ovdje nečije gaće prati. Ti si gazdarica i ti trebaš reći, ne može to tako'' kazala joj je Marina koju je ponašanje pojedinih farmera izbacilo iz takta. Gazdarica Sanja otvorila je temu higijene na sastanku te su se svi složili kako će svatko spremati za sobom. ''Gazdarica je potegla tu temu na sastanku, ali to je trebala napraviti odmah na početku. Treba odmah reagirati!'' odlučna je Zdenka.

Foto: Nova TV

Dok su farmeri nakon večere ostali sjediti za stolom, Jani se opet povukao. ''Ta neizvjesnost me bacila u down. Jučer sam bio dobro, radio sam, danas sam razočaran i sam u sebe. Imam dosta znanja i vještina, ali nisu se poklopili trenuci da to primijenim u praksi'' kazao je razočarano, a Silvio je zaključio: ''On nema pojma ni što je farma niti ima neku radničku etiku. Sve ono što govori, on suprotno radi.''

Što donosi novi dan na farmi, ne propustite doznati u novoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.