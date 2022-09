Princ Harry i Meghan Markle dosadili Amerikancima, tamošnji mediji obrušili su se na nju nakon posljednjeg intervjua

Amerika je princa Harryja i Meghan Markle 2020. godine dočekala raširenih ruku kada su odlučili napustiti kraljevske dužnosti i život u Velikog Britaniji. U intervjuima, naročito onom s Oprah, pričali su o rasizmu i odbacivanju što je naišlo na velike kritike britanskih tabloida i javnosti dok je to postupanje naišlo na suosjećanje i šok. U Americi nije trebalo dugo da postanu zvijezde i izgrade si imidž družeći se sa holivudskom elitom te istovremeno koristeći titule koje su odlučili odbaciti.

No dvije godine nakon, javljaju se prvi znakovi kako im i u Americi polako okreću leđa te im postaju dosadni, a nove detalje Meghan je ispričala za The Cut.

New York post objavio je naslovnicu nakon Meghaninog novog medijskom istupa s naslovom ''Malo dijete i tijara: razmažena princeza Meghan još uvijek kuka zbog kraljevske obitelji'', dok je Washington Post upozorio kako bi trebala ostaviti kraljevsku obitelj iza sebe kako bi uspjela u medijima, a mnogi smatraju kako i svojim podcastom ''Archetypes'' ponovno želi skrenuti pozornost na sebe jer govori o položaju žena u društvo te često spominje svoja iskustva i kako je izgledao njezin život u kraljevskoj obitelji.

This is just perfect. At some point the petulant princess needs to give up her title. What hypocrisy to criticize the family at every turn yet continue referring to herself as a Dichess. Breathtaking arrogance and hubris #MeghanMarkIeisaLiar pic.twitter.com/1eiSYbRRGx