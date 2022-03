Princ Charles zaplakao tijekom susreta s ukrajinskim izbjeglicama, situaciju u zemlji opisao kao ludost

Princ Charles (73) posjetio je izbjeglice i tražitelje azila u Londonu, a radilo se o grupi preživjelih osoba iz Jemena, Afganistana, Irana i Iraka, a među njima je bila i djevojka koja je uhvatila posljednji let iz Kijeva, Veronikom Kopilaš i njezin otac Andrij. Istaknuo je da se moli za one koji su prošli 'užasne uvjete, patnju i agoniju' na putu do sigurnih zemalja među kojima je i Ujedinjeno Kraljevstvo. Dodao je i da se nada da će dobiti svu potrebnu pomoć.

Princ od Walesa komentirao je i stanje u Ukrajini te kazao da bi izbjeglice mogle pomoći u rješavanju ogromnog nedostatka radne snage u Britaniji. Istaknuo je da bi ih trebalo pozdraviti.

- Znam da mnogi od vas već imaju kvalifikacije, da ste se obučili u svojim zemljama. Imamo ogroman nedostatak radne snage u ovoj zemlji, gdje bi vaše vještine mogle biti od ogromne koristi. Jako smo sretni što imamo vas i vaše vještine s kojima možete pridonijeti ovoj zemlji – prenio je prinčeve riječi britanski Telegraph. Dodao je da postoje ljudi koji im mogu pomoći u znanju jezika i snalaženju u njihovoj zemlji te zaključio da se nada da će se osjećati dobrodošlo.

Ukrajinac Andrij otkrio je da je princ tijekom razgovora bio vrlo emotivan.

- Bila mi je iznimna čast upoznati ga. Bio je vrlo otvoren i u očima su mu se vidjele suze. Rekao je da je počeo planirati što bi još mogao učiniti za pomoć ukrajinskim izbjeglicama. Rekao je da je situacija užasna i opisao ju je kao potpunu ludost – kazao je.

Podsjetimo, princ je nedavno prebolio koronavirus i to po drugi put, prvi pozitivan test dobio je 2020. godine. Zbog bolesti morao je promijeniti svoj raspored, a sada se vratio svojim obavezama.

