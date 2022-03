Matej Lončarić: Ružu pratim od tinejdžerskih dana i oduvijek je smatram pojmom medijske nagrade s autoritetom te kredibilitetom

Teini dnevnici su tinejdžerska serija o školskim i ljubavnim izazovima, a lani je osvojila regiju. Tome svjedoče milijunski pregledi na YouTube kanalu JoomBoos, koji je trenutno najbrže rastući medij za Generaciju Z u regiji. Osim na YouTubeu mladi su isječke iz serije pratili i na ostalim društvenim mrežama poput TikToka, Facebooka i Instagrama te na webu.

Upravo zbog toga serija je nominirana za digitalnu ružu godine, a uspjeh serije komentirali smo s Matejem Lončarićem, direktorom i osnivačem JoomBoosa, 24sata video produkcije i Miss7.

Ove godine se prvi put dodjeljuje Večernjakova ruža u kategoriji digitalna ruža godine. Što mislite o ovoj kategoriji?

Nova kategorija, nova ruža za digital zapravo je nagrada svim kreatorima sadržaja koji kreativnost iskazuju na on line platformama. Kreatori na digitalu obraćaju se sve širem targetu, a ne kako većina misli samo Generaciji Z ili Alfa. Drago mi je što Večernji i nakon 60 godina postojanja prepoznaje važnost inovativnih alata i platformi te na ovaj način postavlja trendove u industriji. Nagrada kreatorima koji stvaraju na digitalnim kanalima čini pozitivne pomake u društvu i time utječe na publiku. Istovremeno, na ovaj način smo upravo mi iz medija oni koji utječu na prevladavanje generacijskog jaza i stvaranja društva koje se bolje razumije.

Kako ste reagirali kada ste saznali za nominaciju?

Već godinama i digitalna zajednica prati Ružu - i s mnogima na tržištu, pa i vašim glavnim urednikom Draženom Klarićem, sam komentirao važnost agilnosti u medijima te da slijedimo globalne trendove što se digitala tiče. Ovo će sigurno potaknuti pozitivnu konkurenciju na tržištu i to je on što mi je posebno važno u ovoj nominaciji. 24sata oriđiđi produkcija i JoomBoos su uvijek poticali kreatore te smo bili predvodnici u poticanju kreatora na slobodu i novi content, samim time ova nominacija ima veliko značenje za moj team.



Kako ste došli na ideju za snimanje serije isključivo za YouTube?

Od publike/gledatelja/onih koji su nama najbitniji. Počeli smo s manjim formatima koji su bili popularni na početku YouTubea, ali naši gledatelji uvijek su nam davali najbolji strateški smjer. Upravo je to bio ključan korak u uspjehu JoomBoosa - imali smo feedback u realnom vremenu od onih na koje smo najviše utjecali i to nam je davalo snagu da kreiramo što bolji sadržaj - onaj koji su naši korisnici željeli. Platforme se mijenjaju - od Fb, YT, IG, reelsa, storija do TikToka.

Teini dnevnici naša su treća originalna serija na Joomboosu - led smo probijali sa serijama Isti san i Savršen spoj, a čini mi se - prema gledanosti - da smo s najnovijom produkcijom uspjeli postići još bliskiju zajednicu na našim kanalima. Teini dnevnici nisu samo YT serija, nego smo tu postigli i potpunu integraciju na svim platformama - od weba do TikToka. naša publika tu provodi vrijeme na zabavu, ali i na edukativan sadržaj.

Prva sezona 'Teinih dnevnika' na YouTubeu je imala više od 7,2 milijuna pregleda, a velike brojke imala je i druga sezona. Možemo li nakon takvog uspjeha očekivati i treću?

Nakon Teinih dnevnika idemo na idući korak u razvoju contenta. Teini dnevnici bili su najgledaniji kod publike od 13 do 24 godine, u usporedbi sa sadržajem na domaćim, ali i regionalnim televizijama poput Prve TV i RTS-a, što nam je omogućilo da nastavimo s našom strategijom globalnog širenja. Uspjeh mjerimo u reakcijama publike, ali i reakcijama profesionalaca koji su nas potaknuli da se okrenemo i ka streaming servisima. Trenutno je u postprodukciji serija The Outsiders, prva bilingvalna serija o novoj generaciji digitalnih nomada i third culture kids, koja je kombinacija hrvatskog i engleskog jezika. Serija na dva jezika namijenjena nišnoj zajednici GenZ-ovaca i njihovih obitelji.

Tko zapravo gleda 'Teine dnevnike', a tko bi ih trebao pogledati što prije?

Teini dnevnici su serija koju smo radili primarno za publiku od 18 do 24 godine, ali konačni izvještaji su pokazali kako smo proširili target prema starije. Kako je to i sam redatelj serije, Igor Barberić, objasnio - ovo je serija o tinejdžerima za tinejdžere, ali i za sve ljude koji se samo pokušavaju snaći u životu, uklopiti i prilagoditi.



Uz seriju snimljen je i spin-off i gomila popratnog sadržaja i skečeva...Jeste li razmišljali ponuditi projekt nekom streaming servisu ili će zauvijek ostati na YouTubeu dostupno svima - besplatno?

Tako je, Teini dnevnici dobili su i spin-off, ali i brojne popratne sadržaje na naša dva TikTok kanala, koji su u vrlo kratkom vremenu stigli do brojke od 450 tisuća pratitelja i na kojima skupljamo milijune lakova i pregleda svakodnevno. Kod streaming servisa postoji veliki interes za ovom serijom i našim sadržajem, jer im upravo sadržaja za mlade najviše nedostaje. Trenutno tražimo model kako licencirati sadržaj koji bi oni mogli prikazivati, kao što smo to napravili i s našim JoomBoos Videostar showom, a Teine dnevnike trenutno možete pogledati i u našoj 24sata Oriđiđi Videoteci, koju razvijamo upravo u smjeru da postane streaming servis.

U seriji uloge tumače YouTuberi, glumci koji se tek trebaju afirmirati, a ima i onih koji su se već ranije dokazali kao što je Petra Kurtela, ali i Mila Elegović. Kakva atmosfera je inače vladala na setu?



Cijela ekipa koja je radila na seriji u svakom je trenutku bila maksimalno posvećena tome da svaka scena bude savršena, ali naravno da to dolazi iz kvalitetnog scenarija, ali i kreativnosti na terenu. Spojili smo profesionalne glumce koji su odrasli u kazalištu s mladim kreatorima kojima je glavna komunikacijska platforma digital. I uspjeli smo stvoriti sadržaj s kojim se mladi naprosto mogu poistovjetiti. Mindset nam je takav da smo baš mi ti koji možemo mijenjati svijet i način na koji se producira sadržaj, pa je sigurno i to jednim dijelom zaslužno za uspjeh serije.

Mnogi često misle kako YouTuber nisu talentirani i da samo vrište pred kamerama, te kada pokušaju unaprijediti svoju karijeru i npr. početi pjevati ili glumiti da im je propast zagarantirana. Je li to istina?

I za mnogo veće zvijezde dizala se prašina oko toga smije li biti glumac. Youtuberi koji su okupili svoj community imaju faktor X. Tko god od youtubera i influencera taj faktor poželi razvijati u smjeru glazbe, glume ili nečeg trećeg, pokrenuti vlastiti biznis, postati investitor i razviti vlastiti posao, sa strane JoomBoosa ima podršku. Tako naše društvo postaje kreativnije i bogatije.

YouTube se puno promijenio od 2006. godine kada je tamo uploadan prvi video. Ranije su se gledali videi koji su trajali samo par minuta, pa je jedno vrijeme bilo bitno napraviti video koji traje 10 minuta bez obzira na to što bi nekada par minuta bio samo crni ekran, a sada su sve češći videi koji traju i po više od sat vremena. Razmišljate li možda o snimanju nekog filma za tu društvenu mrežu?



O filmu na YouTubeu jesmo razmišljali, ali danas evo razvijamo serijale na TikToku. YouTube i Facebook nisu uvijek partneri u koje želimo uložiti baš sav svoj novac, zato i razgovaramo sa streaming servisima, zato i širimo poslovanje na taj način.

Puno se u medijima pisalo o tome kako roditelji ne mogu popratiti sav sadržaj koji klinci gledaju na YouTubeu. Često uz upaljenu 'autoplay' funkciju mogu naći i sadržaj koji možda nije primjeren za njih pogotovo ako gledaju na računu koji je registriran za nekoga tko je stariji od 18 godina. Ima li realne šanse da vide nešto baš užasno?

Da, postoji realna šansa da vaša djeca vide neprimjeren sadržaj i zato je bitno da roditelji s njima počnu otvoreno razgovarati o sadržaju koji djeca prate. Samo tako ćete ih moći razumjeti, a zatim i utjecati na to kakav će im sadržaj biti privlačan i što će željeti gledati. Svi moraju biti svjesni da algoritam određuje što gledamo, a kada to osvijestimo, trudit ćemo se na internetu tražiti sadržaj koji želimo da naša djeca vide i kojega se nećemo plašiti. Bitna je edukacija i roditelja i djece.

Kao najjači medijski brend za mlade koji ima ogroman doseg i ogroman utjecaj na mladu publiku koja nas prati, JoomBoos se uvijek trudi kontrolirati ono što naši kreatori i mi sami objavljujemo na našim platformama. Uvijek se aktivno uključujemo i pokrećemo edukativne projekte i antibullying kampanje kojima je cilj promovirati ispravne i zdrave vrijednosti, govorimo o problemima koji muče mlade i pokušavamo pronaći rješenja istih. Naša zadnja antibullying kampanja 'Mogu reći neću' koju smo pokrenuli u suradnji s organizacijom CESI govori o problemu nasilja u mladenačkim vezama, a trenutno je aktivan i cjelogodišnji projekt na JoomBoosu #EUnited, koji smo pokrenuli u suradnji s Europskim parlamentom u Hrvatskoj. Svjesni smo da mi kao pojedinci ne možemo utjecati na to kakav će sadržaj djeca gledati online - kod drugih, ali možemo utjecati na to kakav će sadržaj gledati kod nas. I zato uvijek biramo biti pametniji, mudriji i bolji kad taj sadržaj stvaramo i plasiramo.

Sve više se u zadnje vrijeme priča i o TikToku, tamo nisu više samo pripadnici generacije Z već i mnogo stariji ljudi - je li TikTok s obzirom na to da je videoplatforma stvarna konkurencija za YouTube?



JoomBoos trenutno na YouTubeu ide prema brojci od milijun followera, a na TikToku smo se u jako kratkom vremenu profilirao kao ozbiljan leader u zabavnom sadržaju koji stvaramo s našim digitalnim kreatorima, a sad već na dva profila, JoomBoosYT i JoomBoos Clips, brojimo više od 450 tisuća pretplatnika te milijune pregleda i lajkova svaki dan. Također, JoomBoos je najveći medijski brend u Hrvatskoj na TikToku i jedini verificirani te jedini u službenom partnerstvu s TikTokom. Dio našeg tima je i Mimiermakeup, najpopularnija domaća tiktokerica koja je odavno prešla granice Hrvatske i koju danas u cijelom svijetu prati više od 13 milijuna ljudi. Smatram da je konkurencija među platformama zdrava i omogućuje kreatorima da se razvijaju u različitim formatima. Ovo nije pitanje YT vs TikTok nego pitanje za biznise - u što trebamo ulagati, kamo usmjeriti marketing i trebamo li sva jaja staviti u istu košaru. Na tržištu će pobijediti oni koji su se spremni prilagoditi komunikacijskim platformama kakve god one bile.



Ima li JoomBoos neki novi projekt u planu, čemu se možemo veseliti u budućnosti?

Trenutno nam je veliki fokus na prvoj bilingvalnoj seriji Outsideri kojom targetiramo 250 milijuna ljudi. Serija će biti na engleskom i hrvatskom jeziku, na snimanje smo doveli glumce iz Londona, obraćamo se generaciji 'third culture kids' i ovim projektom razvijamo medijsku scenu te svoje granice širimo puno dalje od Hrvatske. Ali više ćemo vam o svemu ispričati uskoro...

U slučaju da Ruža dođe u vaše ruke, imate li već mjesto gdje ćete ju čuvati?

Ovu dodjelu pratim od tinejdžerskih dana, odrastao sam u tv sustavu, i oduvijek je smatram pojmom medijske nagrade s autoritetom te kredibilitetom, pa mi je već priznanje i to da je naš projekt dio Ruže. Ako osvojimo, ide uz sve globalne nagrade na koje smo ponosni i koje su nam poticaj da radimo dalje.

Ako nam epidemiološke mjere dozvole, hoćete li doći na dodjelu Večernjakove ruže 18. ožujka i koga ćete povesti sa sobom?

Sigurno dolazim i to sa cijelom ekipom Teinih dnevnika. Napravit ćemo vam pravi JoomBoos na dodjeli!

