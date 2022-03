Brazilski maneken i hrvatski zet: 'Oduševilo me kako su me lijepo prihvatili u Hrvatskoj'

Hrabrosti da se upusti u plesnu avanturu u showu "Ples sa zvijezdama" na Novoj TV imao je i brazilski maneken i hrvatski zet Pedro Soltz, koji priznaje da, kada je ples u pitanju, ima dvije lijeve noge iako se gledatelji i žiri ne bi složili s njim jer je u prvoj emisiji plešući paso doble pokazao zavidnu vještinu.

Pohvale partnerice

– Imati ritma i uživati u plesu nema nikakve veze s profesionalnim plesanjem. Ja sam to naučio na teži način. Moja plesna partnerica Valentina Walme kaže kako imam ritma, ali daleko je to od onoga što je na kraju potrebno za ovaj show. Ja sam uvjeren da će moja plesna partnerica iz mene izvući ono najbolje, a ja ću se potruditi da joj u tome ne odmognem previše – kaže nam 35-godišnji maneken koji je u braku s manekenkom i voditeljicom Iris Cekuš te kaže da ga je Iris privukla na prvi pogled. Pedro se prisjetio i svog prvog plesa sa suprugom i ispričao nam je detalje.

– Iris je uzbuđena zbog showa skoro kao i ja. Zna da volim plesati, ali isto tako zna da je ovakvo profesionalno plesanje pred kamerama totalno izvan moje zone komfora. Naš prvi ples dogodio se tijekom izlaska u noćni klub u Milanu kada smo se slučajno sreli. Ja sam bio sa svojim prijateljima, a Iris s prijateljicama pa smo se tijekom večeri svi zajedno družili. Plesali smo na tadašnji hit "Parlo Americano" i svima je bilo smiješno jer sam ja pokušavao Iris poljubiti i dignuti na rame. Zbog toga je svima taj naš ples ostao u sjećanju. A kako je kod nas sve spontano i drugačije, takvo je bilo i naše vjenčanje pa nismo imali neki klasičan prvi ples na vjenčanju – prisjetio se Brazilac koji je zbog posla živio po čitavom svijetu, a Hrvatska mu je postala drugi dom.

– U Hrvatskoj sam upoznao divne ljude koji su me jako brzo prihvatili i to je nešto što me oduševilo. Moram priznati da sam se već naviknuo na činjenicu da u samo sat-dva od Zagreba mogu biti na moru, na planini i uživati u predivnim krajolicima i još boljoj hrani. Isto tako, što se sigurnosti tiče, Hrvatska je još uvijek jedna od sigurnijih država u kojima sam živio, a s obzirom na to da sada imam i kćer, to mi je jako bitno. Najviše mi ipak nedostaju prijatelji i obitelj jer dom je dom i, kada ste negdje gdje ne čujete svoj jezik svakodnevno, onda je baš to ono što vam najviše nedostaje – kaže nam Pedro, a na naše pitanje planira li se vratiti uskoro u Brazil s obitelji i tamo se trajno nastaniti odgovara: "Naravno da mi nedostaje dom, no to je odluka koju Iris i ja moramo donijeti zajedno."

Glumački angažman

– Započeli smo razne projekte, no kada dođe vrijeme da razgovaramo o nekoj promjeni, to je odluka koji ćemo donijeti zajedno kao obitelj – objašnjava. On i Iris imaju kćer Laru i, ako se Lara jednog dana poput roditelja odluči za manekensku karijeru, Pedro kaže da će je on i Iris podržati i dati joj savjete, ali ostavlja Lari da sama odluči što želi biti kada odraste jer najbitnije mu je da je uvijek sretna. Pedro je prije nekoliko godina proglašen najseksepilnijim modelom i često se nalazi na listama seksi muškaraca, a kazao nam je i koliko mu sve to laska.

– Naravno da mi laska, kako ne bi. Na kraju dana i moja karijera je nešto što se temelji na takvim listama tako da mi te stvari definitivno ne odmažu. No isto tako takav neki spotlight koji se stvara nije uvijek pozitivan jer često si ljudi uzimaju za pravo komentirati i kritizirati sve što radim iako me ne poznaju, a to nije uvijek najugodnije iskustvo – kaže Pedro kojeg su gledatelji Nove TV imali priliku gledati i u seriji "Kud puklo da puklo" i taj angažman mu je jedno od dražih iskustava.