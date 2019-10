Prije glume je asfaltirao ceste, a u krevetu je odveo mnoge holivudske ljepotice

Od slavnog holivudskog šarmera Lukea Perryja oprostili smo se u ožujku ove godine kada je iznenada preminuo od posljedica teškog moždanog udara, a danas bi slavio 53. rođendan.

Luke je prije prve uloge u reklami slao mnogobrojne prijave za glumačke poslove u New Yorku, njih čak 215. Kako bi si mogao platiti satove glume, konobario je i asfaltirao ceste, a kao uzora je često navodio očuha Stevea Benneta koji je bio građevinski radnik. Isticao je kako je od njega naučio važne životne stvari.

Foto: Reuters/Pixsell

- Očuh me naučio svim pravim vrijednostima u životu, pa i onoj najvažnijoj - kako biti pošten čovjek. O biološkome ocu ne volim govoriti i želim da to ostane moja osobna stvar. Ocem smatram Stevea koji me odgojio kao vlastito dijete. Bio mi je podrška u svim situacijama i rado mi je davao savjete o svemu što me zanimalo. Zauvijek ću mu biti zahvalan na tome - rekao je jednom prilikom Luke kojeg su profesori u školi znali opisivati kao sanjara.

- Na satovima smo morali gledati kako se krave tele, ali i voziti traktor. Bilo je to odlično razdoblje, iako moram priznati da nije bilo lako pohađati takvu vrstu ruralne škole - rekao je svojedobno dodavši kako mu je drago da je naučio sve vezano uz poljoprivredu, ali da ga je gluma zanimala odmalena pa se zato odlučio za put Hollywooda.

U ulozi Dylana McKaya u seriji "Beverly Hills 90210" doživio je potpunu afirmaciju - naslovnice tinejdžerskih magazina su se redale, zapala ga je titula zločestog dečka, a uske izlizane traperice i obična bijela majica postali su mu zaštitni znak. Osvojio je srca mnogobrojnih obožavateljica, ali je uspio šarmirati i mnoge dame Hollywooda; Kelly Preston, Renée Zellweger, Rebecca Gayheart, a među njima je i kolegica iz serije koja ga je proslavila Shannen Doherty.

Svoj poslijednji film "Once Upon a Time", Perry je snimio s Leonardom DiCaprijem koji je istaknuo da mu je bila čast s njim raditi.

- Luke Perry bio je nevjerojatno talentiran umjetnik. Bila mi je čast što sam mogao raditi s njim. Moje misli i molitve upućene su njemu i onima koje je volio - izjavio je DiCaprio na društvenim mrežama pri oproštaju od glumca.

Perry se skrasio s glumicom Rachel Sharp 1993. godine i s njom bio u braku deset godina. Dobili su dvoje djece; Jacka i Sophie. Njegova posljednja ljubav bila je Madison Bauer koja je bila uz njega tog dana kad je preminuo. Ona mu je bila prva ozbiljna veza nakon razvoda, a par je svoju vezu vješto skrivao od javnosti.

Foto: Reuters/Pixsell

Sahranjen je na svom imanju u američkoj državi Tennessee, a njegova sahrana obavijena je velom tajne. Naime, članovi njegove obitelji odlučili su ispoštovati posljednju želju glumca – da bude sahranjen na farmi u spomenutoj državi gdje je glumac provodio većinu svog vremena poslijednjih godina, piše Radar Online.

Bliski izvor obitelji tvrdi da je Perry bio veliki štovatelj i borac za prava životinja i prirodu općenito, tako da je sahranjen u biorazgradivom odijelu napravljenom od nekoliko vrsta gljiva. Htio je to kako bi se njegovo tijelo pri raspadu pretvorilo u kompost i time doprinjelo očuvanju životne sredine.