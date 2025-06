Prije 30 godina premijerno je prikazana serija 'Anthology' koja ih je vratila u središte pažnje svjetskih medija i publike

Prije 30 godina premijerno je prikazana televizijska serija "Anthology" Beatlesa, a u to vrijeme dogodilo se i jedino okupljanje preostale trojice članova benda. Pjesme Johna Lennona "Free as a Bird" i "Real Love" iskorištene su za ponovno i naširoko reklamirano "okupljanje Beatlesa", jer su Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr na Lennonove klavirske demo snimke s kraja sedamdesetih nadosnimili svoje instrumentale dionice, a svijet dobio prve "nove" snimke Beatlesa nakon 25 godina, koliko je proteklo od zadnjeg albuma "Let It Be".

Prije nekoliko godina sličan postupak upotrijebljen je i za Lennonovu pjesmu "Now and Then", na kojoj su baš 1995. počeli raditi, a koju je pronicljivi McCartney reklamirao kao "posljednju" pjesmu Beatlesa. No, svima je jasno da priča o Beatlesima ne može stati, prije svega zbog toga što donosi ogromne novce. Stoga se i za ovu 30. godišnjicu od serije "Anthology" može očekivati nekoliko proizvoda, iako još nije potpuno jasno što bi sve moglo uslijediti.

Ono što je sigurno jest da povodom 25 godina objavljivanja dolazi reizdanje knjige "The Beatles Anthology" iz 2000. godine, svojevrsne autobiografije Beatlesa objavljene nakon što su televizijska serija, albumi i DVD-kutija "Anthology" 1995. vratile Beatlese u središte pažnje svjetskih medija i publike. No, svakako će biti zanimljivo vidjeti što ćemo od glazbe dobiti ove sezone, jer video i audio materijali "Anthology" (tri dvostruka CD-a) nude izuzetne mogućnosti za ponovno keširanje na Beatlesima, zaradu koja zapravo nikada nije ni prestala.

Dhani Harrison i Sean Ono Lennon, sinovi Georgea i Johna, potvrdili su da su pjesme "Free As A Bird" i "Real Love" ponovno remiksirane, pri čemu su Lennonovi vokali očišćeni na isti način kao i u spomenutoj pjesmi "Now And Then", jer tehnologija je u trideset godina značajno i čujno poboljšana.

Posljednja pjesma The Beatlesa plasirana je uz spot Petera Jacksona

Te dvije povratničke pjesme Beatlesa, dovršene 1995., sad su podvrgnute istom tretmanu koji je redatelj Peter Jackson nedavno koristio za višesatni dokumentarac "Get Back". Ujedno, poznato je i da je Peter Jackson nedavno ponovno pregledao video materijale za "Anthology" i snimke s tog ponovnog okupljanja 1995., pa postoji realna pretpostavka da će višesatni materijali doživjeti proširenje kao što je Jackson napravio s osam sati dokumentarca "Get Back". Jer, trideseta je obljetnica, a znamo da tvrtka Apple voli okrugle jubileje i okruglu zaradu koju im Beatlesi donose. Za mnoge mlađe generacije, televizijska serija "Anthology" bila je prvi kontakt s Beatlesima, koji su sredinom devedesetih ponovno bili vidljiva inspiracija imenima britpop scene, od Oasis nadalje.

Neosporno je da su osam epizoda televizijske serije "The Beatles Anthology", zajedno s pridružena tri dvostruka albuma i kasnije spomenutom knjigom, bile najopsežnija audiovizualna kronologija karijere liverpoolske četvorke. Sama serija, proširena s još neobjavljenih materijala, pojavila se i kao box-set kolekcija od pet DVD diskova koja je predstavljala ultimativan povijesni presjek putešestvija Beatlesa. Najkraće, ako ste željeli znati, a i vidjeti, "sve" o Beatlesima, bez da uronite u višetjedno bavljenje nekom od iscrpnih pisanih biografija, "Anthology" je bila izravan put u srce priče, sa zvukom i slikom istovremeno.

Od Liverpoola do New Yorka, gdje je 1980. ubijen John Lennon, što je, mada je priča završila deset godina ranije, bio simbolički trenutak kada su Beatlesi doista prestali postojati.

Utjecaj Beatlesa široko rasprostranjen u šezdesetima rastao je i u idućim dekadama, bez obzira na relativno kratko zajedničko druženje od osam godina. Pogotovo s najezdom novog vala britpopa u devedesetima reanimacija zvuka Beatlesa osjetila se na svakom koraku britanske rock scene. Baš zbog toga što su proširili rječnik pop-glazbe u mnogim smjerovima, današnji praktični utjecaj Beatlesa neusporediv je s bilo kojim drugim izvođačem. Spram njih čak i Elvis djeluje kao svršena priča iz davne prošlosti, dok se rukopis Johna, Paula, Georgea i Ringa, čini se, obnavlja i izvlači iz naftalina svakih par godina.

Kolekcija "Anthology" na jednom je mjestu sakupila bisere mnogobrojnih televizijskih nastupa, koncertnih snimaka i studijskih sessiona, pomiješane s arhivskim intervjuima i novim komentarima sudionika. Iscrpan pregled njihove karijere, dakako, bio je visokoprofitabilna operacija obnavljanja priče koja je uključivala tri dvostruka CD-a s raritetnim materijalima, tv-seriju i knjigu. Upravo je golem budžet s kojim se krenulo u projekt dao mogućnost da se na svim frontovima pokuša doći do "totalne" priče o Beatlesima, a završni produkt ispao je sretni suživot tehničkih mogućnosti i duha. Možda najvažnije, projekt "Anthology" nije retuširao poznatu sliku i povijesne istine nego ju je produbio, uključivši doprinose iskusnih autoriteta na području Beatlesa, od producenta Georgea Martina do biografa Marka Lewisohna, zaslužnog za istraživanje arhiva i priču koja je u seriji tekla kao podloga.

Materijali na pet DVD-diskova zorno su svjedočili o neponovljivoj alkemiji četvorice glazbenika. Suvišno je reći da je medijska prezentacija Beatlesa bitno izmijenila dotadašnje pojmove o mogućnostima i dometima pop-kulture, a njihovi filmski i televizijski proizvodi multimedijalno su nadopunjavali glazbeni dio priče. Stoga su na početku trećeg milenija bili još jasniji domašaji koje su Beatlesi postigli na terenu uozbiljavanja pop-kulture i njenoj pretvorbi iz tinejdžerske zabave u samosvojnu umjetničku granu. U njihovom slučaju slika je doista bila jednakopravna tonu, pa je DVD kolekcija "The Beatles Anthology", kao audiovizualna inačica njihove povijesti, bila i neizostavan vodič postanka suvremene rock kulture i definitivna digitalna enciklopedija postanka Beatlesa.

Dodatni peti disk, u osamdesetak minuta trajanja, bio je popunjen tada recentnim komentarima sudionika i materijalima iz sredine devedesetih i na jednom mjestu dao uvid u priču o postanku Antologije, uključujući snimke iz tonskih studija, sessione za dvije nove pjesme i priloge sa snimanja videospotova "Free As A Bird" i "Real Love". Dvije Lennonove snimke s vokalom i klavirskom pratnjom bile su najcjelovitiji, zadnji otisci Lennonova skladateljskog rada. Neiskorištene na njegovom posljednjem solo albumu "Double Fantasy", preostali Beatlesi nadosnimili su ih za potrebe kolekcije "Anthology". Kao udarna medijska igla projekta, pjesme su ponovno, mada virtualno, povezale svu četvoricu Beatlesa i projekt zatvorile u sadašnjosti.

Na prva četiri diska bilo je smješteno osam epizoda televizijske serije s diskretnim 5.1 zvukom koji je arhivskim materijalima dao friški glanc, ne gubeći izvornu uzbudljivost glazbe Beatlesa. DVD kolekcija "Anthology" bila je skoro savršen rockumentary, a iako nije bio prvi projekt te vrste, nesumnjivo je bio najambiciozniji. Budući da je arheologija o Beatlesima puna kojekakvih čuda, za potrebe definitivne selekcije iz arhiva su izvučeni najznačajniji dijelovi audiovizualne povijesti grupe koja je i mimo glazbenog značaja bogata mnogim sociološkim i fenomenološkim značenjima.

Uskoro će se navršiti 55 godina otkako je John Lennon 1969. najavio odlazak iz Beatlesa

Pokušaj ponavljanja priče o Beatlesima i neponovljivog koncertnog iskustva u kontroliranim kućnim uvjetima televizijskih ekrana uspio je prije svega zbog pametno vođene priče koja je jezgrovito i iscrpno razlagala njihovu knjigu postanka, te bila poduprta dojmljivom arhivskom slikom i zvukom. Kraće rečeno, naizmjenični zapisi "videospotova" Beatlesa, raritetnih snimaka, privatnih fotografija i trnci medijskoga blitz-kriega koji je neprekinuto trajao osam godina, montirani su kao priča u kojoj niti jedan važan detalj nije previđen ili zapostavljen.

Čak je izostanak Lennona u završnoj fazi produkcije projekta prebrođen uvrštavanjem njegovih intervjua nakon razlaza grupe, pa je postignut dojam da sva četvorica članova jednakopravno izlažu priču iz svog kuta gledanja. Ili, kao što je rekao Ringo u jednom trenutku, ponašali su se kao da je "Lennon otišao na kavu". "Anthology" je pokazao da je vitalizam Beatlesa bio prisutan i trideset pet godina nakon prestanka rada, članove grupe kao autore punog formata koji su, uz Boba Dylana i još neke, vlastitim radom prelomili i inicirali sve važnije mijene i sastojke rock-glazbe šezdesetih.

Imperij je DVD "Antologijom" još jednom uzvratio udarac, a bilo bi čudno da ne doživimo i ponovnu amortizaciju krajem godine, ne samo zbog uspjeha dokumentarca "Get Back", nego i mase materijala koja je ostala neobjavljena, a priča o Beatlesima previše je dohodovna da bi se prekinula.