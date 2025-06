Naš glazbenik iskreno o problemu s alkoholom: 'Pogledao sam se u ogledalo, više nisam htio biti ta osoba'

Nakon što su svojim autentičnim spojem grungea, sevdaha i iskrene životne energije osvojili publiku diljem regije, Mahkey su spremni za novi veliki korak – promociju svog drugog albuma "Palo Santo". Ova zagrebačka četvorka, predvođena frontmenom Mahirom Kapetanovićem, 26. lipnja će u Tvornici kulture predstaviti pjesme koje su nastajale iz sirove emocije, unutarnjih borbi i zajedničkog stvaralačkog zanosa. Uoči koncerta koji obećava pravu glazbenu terapiju i eksploziju energije, razgovarali smo s Mahirom o albumu, bendu, tome što za njega znači grunge danas, ali i o osobnim prekretnicama koje su oblikovale njegov glazbeni i životni put.

Što publika može očekivati od nastupa u Tvornici i kakvu energiju planirate donijeti na pozornicu? Svi smo se u bendu dogovorili da izgorimo do kraja. Dugo se to skupljalo u nama, a ovo je tek početak. Pozvali smo ljude da dođu i budu ono što jesu. Grunge, po meni, nije samo tuga i depresija; ima tu puno ironije, sarkazma i montypythonovske životne progresije. Nudimo terapiju – neka se ljudi isplešu, neka se sjete da su živi i zdravi.

Na drugom albumu više niste solo izvođač, nego član benda. Kako je tekao proces stvaranja i što je bilo drukčije u odnosu na prvi album? Kroz prvi album, promociju i koncerte, polako smo se formirali kao bend. Regi i ja smo tako ušli u novu eru odnosa, a pridružili su nam se Rijad i Zoran. Uglavnom, ja donesem ideju, bacim je na stol i krenemo svirati. Otvoren sam za sve opcije koje su bolje od mojih jer suština i esencija uvijek ostanu. Bendovski sam odrastao. Dugo sam bio bez benda i sada u ovome uživam. Svaki problem i konflikt mi je svjež i drukčiji jer ih više ne rješavam sam, već su tu i dečki.

Možete li predstaviti članove benda i reći nešto više o vašoj zajedničkoj kemiji? Rejhan Okanović Regi moj je dugogodišnji prijatelj, producent i suputnik kroz razvoj i dvadesete. Već deset godina surađujemo – on je naš četvrti i peti član. Zorana znam godinama; krenuli smo razgovarati još od spota za pjesmu "Nedodirljiva". Svidjelo mu se to što radimo i rekao mi je da ga slobodno zovem na koncerte – što sam i učinio. Rijad nam dolazi iz Mostara, gorostas s Neretve. El Estepario mu je jednom prišao i rekao: "Jebote, kakav udarac imaš, kuća nam se trese!" Četiri čovjeka, četiri generacije, četiri različita glazbena smjera, a sve to povezano zajedničkim dogovorom da je pjesma iznad svega. Svatko je negdje slabiji, negdje jači, pa se pokrivamo. Moram priznati da se godine ne osjete u radu – svi smo isti, svi želimo isto: raditi što bolju glazbu, snimati, svirati koncerte. Za to živimo, to nam je zajedničko.

Kako spajate tradicionalni sevdah s modernim grunge zvukom i što vam je najvažnije u tom spoju? Najvažnije u svakom spoju je ne opterećivati se previše. Iskreno, najviše sevdaha ima u namjeri i "pod duplom kožom" u tekstu – tu i tamo u nekoj melodiji ili skali, ali tako ja to doživljavam. Zajahali smo taj val i sada jedrimo na njemu. Mislim da to nikad nije bio "tradicionalni" sevdah, barem ne do sada. Više je to neka namjera i nagon duše. Ljudi mi se javljaju i kažu da im je čudno, ali dobro je čuti grunge na hrvatskom jeziku.

Koliko vam je iskustvo na The Voiceu pomoglo u profesionalnom razvoju i što ste naučili iz tog perioda? Iz tog perioda najviše sam naučio kako se ne ponašati i kamo te loši odabiri mogu odvesti u životu – govorim o privatnom životu. Što se tiče glazbe, naučio sam kako funkcionira velika produkcija, kako se kretati u njoj i sve što uz to ide. To je možda najveća vrijednost koju sam mogao ponijeti kad se sve sleglo. Showovi su opasni za hipersenzibilne alternativce. Ne možeš čak ni savjet dati nekome, kako reći: "Nemoj osjećati sve što osjećaš", pogotovo mladima. S druge strane, bez tih iskustava nikad ne znaš kako bi se razvijao dalje. Ne treba previše razbijati glavu – sadašnjost je najbitnija, što radim danas, što radim sada.

Otvoreno ste govorili o svojim problemima s alkoholom. Što je bio prijelomni trenutak za promjenu i kako danas gledate na to razdoblje? Katkad se uhvatim kako ne mogu vjerovati da više nisam onaj lik od prije nekoliko godina. Onda me pukne na drugu stranu i ne mogu vjerovati da sam ikad bio taj lik, koliko mi je sada ovo normalno i dobro postalo. Mislim da za inatljive osobe "zabrane" ne djeluju. Proveo sam godine u tom smjeru i samo sam se dublje zakopavao. Onaj trenutak kad sam se pogledao u ogledalu i prihvatio kakav jesam, više nisam htio biti ta osoba. Bio sam spreman prihvatiti se sa svim navikama, količinama alkohola i svime što taj život nosi, ali odjednom to više nisam htio.

Kako ste uspjeli smršavjeti i koliko je promjena životnog stila utjecala na vašu glazbu i kreativnost? Već sam spomenuo da sam inatljive prirode, a privlače me teški i "nemogući" zadaci. Uvijek sam oscilirao s kilažom, s godinama sve više. Najgori je period prva 2-3 tjedna dok se ne stvori navika, a onda ti se počne sviđati to što radiš – ako, naravno, postaviš dobre temelje. Teško je to objasniti, ali svatko od nas ima unutarnje "ja" koje treba saslušati, ali katkada treba ići protiv sebe – u svoju korist. Ako si se naviknuo jesti u 2 ujutro, kad bi se pitao što trebaš raditi, osjećaj bi ti rekao: "Pa idi jesti." Tada sam si postavio pitanje: "Jesi li stvarno gladan?" I nisam baš bio. Onda sam pomislio – možeš popiti još vode, cikoriju, chillati i otići spavati, pa pojesti fino za doručak. Ne bih to nazvao "kontrola", više suradnja sa sobom. Nakon takvih promjena treba vremena da se čovjek vrati sebi, pa je i glazba u jednom periodu bila čudna, ali se čovjek uvijek vrati na svoje.

Što biste poručili mladima koji se bore sa sličnim izazovima? Mladima bih poručio da ne slušaju starije – tuđe iskustvo ti s 20 godina ne treba. Svirajte, radite greške, ne budite lijeni i tražite više od života. Oduvijek je bilo, i vjerojatno će zauvijek ostati kod nas, da od glazbe "nema kruha". Možda su ljudi većinom i u pravu, ali šansa da ćeš više kruha pojesti negdje drugdje i nije toliko veća. Ako su ti šanse ionako male, još je važniji faktor ljubavi – ako voliš to što radiš. Budite bahati, glupi, radoznali, tvrdoglavi. Svijet mijenjaju samo oni koji misle da ga stvarno mogu promijeniti.

Koji su vam planovi za ovo ljeto? Hoćete li stići i odmoriti? Krećemo na putovanje s novim albumom – pripremamo novi materijal, turneju za jesen, a bit će i nešto odmora, čini mi se. Više sam osoba od jeseni i zime.