Prijateljica sestre nestale BB Marijane iznijela detalje o odnosima u obitelj: Bilo je bijesa, plača, suza, vrištanja

Katarina, prijateljica Maje Kovačević, sestre nestale Marijane Seifert koja trenutačno sudjeluje u showu 'Zadruga 6' podijelila je neke privatne detalje o sestrama. Katarina je za srpske medije otkrila da je Seifert bila jako osjetljiva nakon cijele situacije s Nemešem, a Maja je to jako teško podnijela, bila je na antidepresivima i pila je alkohol.

- Marijana od tada nije baš stabilno. Bila je dosta osjetljiva nakon toga sa Nemešem, nikako se nije mogla izdići iz problema. Maja mi se povjerila, Marijana se htjela već par puta baciti sa zgrade. Ovo je tragedija teška, ima malo dijete... Maja je ovo jako teško podnijela - rekla je Katarina za srpske medije.

Otkrila je da je u jednom trenutku i sama Maja pomišljala na najgore. Odnos sestra bio je poljuljan od Big Brothera.

- Maja je pila antidepresive, pila je alkohol, teško joj je jako bilo... Izgubiti sestru, zamislite kakav je to osjećaj, ja to ne bih preživjela. Ja ne znam kako se ona sada može smijati, divim joj se kao osobi, zaista. Maja je također bila na rubu... Da ne pričam čega, razmišljala je i ona da digne ruku na sebe. Od tog realityja, odnos tih sestara je bio poljuljan, svaka je bila na nekoj drugoj strani. Maja je srčana, ne može sakriti emocije, bilo je bijesa, plača, suza, vrištanja i svega, dok se čovjek ne pomiri s tim. Rekla mi je da osjeća da joj sestra više nije živa. Maja nije ni sad dobro, što se toga tiče, ali skriva. Potisnula je nekako, smije se, ali vidi se ta tuga u njenim očima - zaključuje prijateljica.

Podsjetimo, nakon što je Maja ušla u show iznijela je svoje tvrdnje o nestanku sestre.

- Toga jutra je došla policija i rekla nam da je nešto pronađeno na mostu. Mene samo ovo lomi, ništa me neće ovdje slomiti. Samo ovo. Moram vam reći, kad je nestala, u prvi mah su svi govorili - 'ku*vetina je otišla ponovno imati spolne odnose - ispričala je Maja kroz suze. Sudionica Zadruge 6 kazala je kako njena majka svakodnevno plače.

- Ja sam odmah imala osjećaj... Cigaretu koju nije vadila iz ruke, nije ponijela sa sobom, po tome sam bila sigurna da nije otišla samo da ode. Znala sam. To je rijeka, kišna noć, ronioci su je tražili, ali nisu je našli. Potajno smo se nadali. Ali u jednom trenutku, pomišljali smo na svašta, da je ubijena, ma svašta. Kada ne znate ništa, onda mislite na sve. Moja mama svaki dan plače, svaki dan od 0 do 24, svaki dan. Ona ne spava. Ali, dobila sam svu podršku od njih, da dođem ovdje, da ispričam sve, da bar nekome bude lekcija - izjavila je i nastavila: - Ne želim blatiti policiju. Jedan dan tražiti, ili više... Nije tu bilo uloženo mnogo truda. Ne možeš tražiti u nekom kratkom vremenskom periodu... Moji su vjernici, njih ne zanimaju ni čarobnjaci ni vilenjaci... Ali kada dođete u takvu očajnu situaciju... Moj otac je otišao kod čovjeka, koji zaista mnogo zna, u nadi da može vidjeti, da nam pomogne... On je netko tko je govorio stvari samo koje smo mi samo kao obitelj znali. Rekao je da joj nitko ništa nije napravio, da se sama ubila, skočila je s mosta. Rekao je i lokaciju gdje se nalazila i da treba ići 20 kilometara nizvodno i da je tijelo za nešto zapelo. Rekao je da garantira i da će financirati cijelu potragu. To je najnovija informacija, deset dana prije nego što sam ušla sam to saznala. Zvuči nenormalno, ali mojima je na neki način malo lakše. Svjesni su bili da je imala problema i da je sama sebi nešto napravila. Mi je samo želimo naći i da je pokopamo kako treba. Voljela bih da ljudi nauče nešto i kakve god probleme da imaju, da nikada ništa ovako ne naprave.

Dodala je i da se ljudi možda ne sjećaju da je Seifert proživljavala linč, aludirajući pritom na njeno sudjelovanje u showu Big Brother iz kojeg je izašla kao pobjednica.

