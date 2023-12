Prijatelji Matthewa Perrya otkrili: Bio je ljutit i zao u posljednjim tjednima prije smrti

Prijatelji preminulog glumca Matthewa Perryja nakon objavljivanja obdukcijskog nalaza u kojem je otkriveno kako je u trenutku smrti koristio ketamin te opioidni lijek buprenorfin, kažu kako je glumac u tjednima prije smrti bio "ljut i zao" i uvjereni su kakvo su takvo ponašanje uzrokovale i injekcije testosterona koje je uzimao u tom periodu, piše Page Six. Perry je navodno uzimao tamoksifen kako bi smršavio te lijekove protiv dijabetesa. Njegovi prijatelji sada tvrde kako je laž da je Perry bio čist zadnjih mjeseci te da se nije riješio svojih ovisnosti.

- Lagao je svima da je čist. Nikad nije bio. To je jako tužno. Znate, najveća laž koju je rekao vjerojatno je bila za sebe - izjavio je njegov prijatelj. Prije smrti pokušavao je prestati pušiti, a njegov pomoćnik koji je provodio većinu vremena s njim rekao je da je pušio oko dvije kutije cigareta dnevno. Izvješće medicinskog istražitelja pokazalo je kako je glumca, kojeg je proslavila uloga Chandlera Bina u seriji "Prijatelji" koristio samo lijekove i vitamine koji su mu bili propisani od liječnika, ali i lijekove bez recepta.

- U spavaćoj sobi bilo je više otvorenih, praznih, napola napunjenih bočica s lijekovima propisanim preminulom, kao i lijekovi bez recepta, vitamini i tablete za probavu - stoji u izvješću. Zvijezda serije "Prijatelji" redovito je primao infuzije ketamina prije smrti i zadnju infuziju je imao tjedan i pol dana prije smrti, ali izvješće nakon obdukcije navodi da je ketamin pronađen u njegovom tijelu došao i iz drugih izvora osim redovite infuzije jer se ketamin u tijelu zadržava tri do četiri sata.

Perry je prethodno pisao o svojoj nesklonosti ketaminu u svojim memoarima "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir", rekavši da se često osjećao kao da "umire" tijekom tretmana koje je primao dok je boravio u švicarskoj rehabilitacijskoj ustanovi tijekom pandemija. - Uzeti K je kao da te udare u glavu ogromnom sretnom lopatom. Ali mamurluk je bio težak i prevagnuo je lopatu. Ketamin nije bio za mene - napisao je u memoarima objavljenima 2022. godine. Zapravo, Perry je trebao biti bez infuzija prije nego što je umro, jer je njegov anesteziolog dr. Ataoin rekao da mu više nisu potrebni tretmani jer je "njegova depresija bila u redu."

Perry, koji je 2022. otkrio da je potrošio oko 9 milijuna dolara pokušavajući ostati trijezan tijekom svog života, želio je da ga se pamti ne kao Chandlera Binga, njegovog legendarnog lika iz serije "Prijatelji", već kao nekoga tko je pomogao voditi ljude kroz njihove ovisnosti. - Najbolja stvar u vezi mene, bez obzira na to, je da ako mi netko dođe i kaže: 'Ne mogu prestati piti, možete li mi pomoći?' Mogu reći 'da', nastaviti i učiniti to - izjavio je to glumac prošle godine. Osnovao je Perry House 2013. godine kako bi pomogao ljudima da ostanu trijezni i planirao je pokrenuti zakladu prije svoje smrti. Zaklada Matthew Perry njegova je obitelj pokrenula njemu u čast nekoliko dana nakon njegove smrti.

