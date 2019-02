Priča o boli i pobjedi: 'Šest milimetara' Josipe Pavičić odsad i na kazališnim daskama

Nakon autobiografskog romana 'Šest milimetara' u kojem je opisala svoju borbu protiv karcinoma dojke, ispovijest Josipe Pavičić Berardini osvanula je i na kazališnim daskama.

Multimedijalni kazališno-filmski projekt spoj je knjige, predstave i filma u kojem glavnu ulogu igra Daria Lorenci Flatz, prvakinja drame zagrebačkog HNK. - Mislim da je ona jednostavno stvorena za tu ulogu. Izvrsno je prenijela emociju publici. Njezina interpretacija ostavlja jedan okus pobjede, a moja je priča upravo o tome. O boli, ali i pobjedi - kaže Josipa. Predstava je premijerno izvedena u ZKM-u, a već je u planu i turneja diljem Hrvatske.

- Dogovoreno je već 20-ak gradova. Sve je to jedan veliki plus kod podizanja svijesti o karcinomu dojke i divna je činjenica što je u prošloj godini stopa mortaliteta pala za 15 posto - ističe bivša TV voditeljica. Osim podizanja svijesti, cilj predstave je i prikupiti sredstva za kupnju aparata za intraoperativno zračenje u Hrvatskoj. Josipa ističe da je ona svoju mentalnu i duševnu terapiju pronašla upravo promovirajući svoju monodramu. - Bila sam na 120 mjesta u Hrvatskoj i svaki puta sam ispočetka pričala svoju priču. To jako dira, ali i pomaže.Kad vidite da ste dali nekome podršku to vam daje dodatan vjetar u leđa - govori Josipa koja ne krije da bi voljela biti primjer i vodilja onima kojima se suočavaju sa sličnim dijagnozama.

- Svatko ima drugačiji put. Najvažnije od svega je da se svaka uvjeri da to može i da krene korak po korak. Bolest je poziv na promjenu, treba vidjeti što mi to poručuje moj karcinom. Kad vam netko kaže da imate neku neizliječivu bolest sigurna sam da lijek možete pronaći tamo gdje je bolest i nastala, a to je u vama samima - zaključuje Pavičić Berardini.

