Prevarila je dečka s oženjenim i zamalo uništila karijeru, a onda otkrila pravu istinu o sebi

Nakon što je svijet obišla vijest da će glavnu ulogu u filmu o životu princeze Diane odigrati američka glumica Kristen Stewart, malo je tko ostao ravnodušan. Obožavatelji Sumrak sage su oduševljeni, no mnogi fanovi kraljevske obitelji nisu baš zadovoljni odabirom hollywoodskih agenata. Iako je Kristen odlična glumica, ona jednostavno nema veze s princezom Dianom. Diana je bila elegantna i imala manire, a Kristen je sušta suprotnost, komentar je jednog ogorčenog korisnika društvenih mreža. No, Kristen zna da zbog svoje prošlosti mnogima nije prva na listi omiljenih glumica. Cijelu karijeru pratili su je skandali, a mnogi joj zamjeraju i to što je na fotografijama gotovo uvijek namrštena, a u intervjuima često rezignirana, kao da je odustala od života.

Ta 30-godišnjakinja glumiti je počela kad je imala samo osam godina. Došla je iz obitelji koja je već lagano pustila korijene u svijetu šoubiznisa. Otac John Stewart je producent, a majka Jules nadgleda scenarije. U početku je dobila nekoliko malih uloga, no ubrzo joj se sreća osmjehnula pa je u filmu Panic Room iz 2002. tumačila kćer Jodie Foster. Poslovne prilike su se nakon toga ubrzo počele nizati, no tek nakon što je dobila ulogu u filmu Sumrak uspjela je postići svjetsku slavu. Kritičari i fanovi bili su joj naklonjeni te su hvalili kako je odigrala hrabru i odlučnu Bellu Swan uz bok Robertu Pattinsonu, koji je glumio vampira vegetarijanca Edwarda Cullena.

Zbog kemije koju su uočili među njima na filmu, fanovi franšize bili su uvjereni da između Roberta i Kristen postoji nešto više od prijateljstva ili kolegijalnosti, a oni su to kasnije, doduše nevoljko, i potvrdili. Problem je stvaralo i to što su mnogi znali da je Kristen za vrijeme snimanja filma, od 14. godine bila u vezi s glumcem Michaelom Angaranom, kojeg je upoznala na setu filma Speak, no o njihovu se prekidu počelo šuškati odmah nakon što je završilo snimanje prvog filma s Pattinsonom. Kristen i Robert ubrzo su postali omiljeni tinejdžerski par uz bok Miley Cyrus i Liamu Hemsworthu. Njima se nije svidio golemi interes javnosti, pa se Kristen ubrzo počela povlačiti te tajiti informacije o privatnom životu. No, bilo je očito da se Pattinson i Stewart vole, od 2009. bili su potpuno nerazdvojni.

Zajedno su dolazili na premijere, konvencije, dijelili autograme i izmjenjivali nježnosti u javnosti. Idilu je prekinuo veliki skandal. Naime, na snimanju filma Snjeguljica i lovac glumica je upoznala 19 godina starijeg, oženjenog redatelja Ruperta Sandersa. Veza je kratko trajala, no dovoljno dugo da mnogima ostavi gorak okus. Prevarila je Roberta. Iako se zbog toga mjesecima ispričavala, ni on ni javnost nisu bili spremni to prihvatiti. “Tim postupkom ugrozila sam ono najvažnije u svom životu. Prevarila sam osobu koju najviše volim i poštujem, Roberta. Volim ga i žao mi je”, napisala je Stewart u javnoj isprici. Ispriku nije prihvatio ni Donald Trump, tada poduzetnik i reality zvijezda showa The Apprentice, a sada 45. američki predsjednik. Trumpu je godinama najveća zabava bila blatiti Stewart na Twitteru. Jedan od najpoznatijih tweetova bio je onaj u kojem je upozorio Pattinsona da mora ostaviti Stewart.

Kristen mu je odgovorila u jednoj epizodi showa Saturday Night Live, u kojoj je bila domaćin. Osvrnula se na njegovih 11 tweetova. U istom dahu otkrila je i da voli žene.

Potvrdila je to ubrzo. Prva žena s kojom je viđena u javnosti bila je glazbenica Lynn Gunn. Romansa je kratko trajala, Stewart je s njom bila za vrijeme kratkog prekida s Alicijom Cargile. Kristen ju je voljela, no nisu bile stvorene jedna za drugu pa su nakon brojnih svađa brzo i prekinule. Nekoliko mjeseci trajala je veza s francuskom glazbenicom SoKo, koja je bila iskreno zaljubljena u glumicu, no ona ju je ostavila zbog manekenke Stelle Maxwell. Situacija kakva je bila s Pattinsonom, ponovila se s Maxwell. Pojavljivale su se zajedno na crvenom tepihu, ruku pod ruku. Stella ju je čak posjećivala na poslu, a neki su pisali i da žive zajedno. Bez obzira na sve, prekinule su, a Kristen je rane pokušala zaliječiti vezom sa stilisticom Sarom Dinkin. Samo četiri mjeseca kasnije su prekinule.

Glumici je za oko zapela scenaristica Dylan Meyer i trenutačno su još u vezi. Iako je Kristenin privatni život javnosti uvijek bio zanimljiviji od njezinih uloga, pogotovo zato što je posljednji film iz franšize u kojoj je glumila, Charliejevi anđeli, bio žestoki promašaj, neosporno je da je Stewart odlična glumica koja se potpuno predaje ulozi i nema sumnje da će dostojno tumačiti princezu Dianu, koja je bila i ikona LGBTQIA zajednice.