Preminuo legendarni televizijski novinar i urednik Obrad Kosovac

Legendarni televizijski novinar i urednik Obrad Kosovac preminuo je u 83. godini života, javlja HRT. Na Televiziji Zagreb počeo je raditi 1966. godine. Cijeli radni vijek proveo je na HRT-u kao dugogodišnji urednik Dnevnika, Dokumentarnog i Informativnog programa, a poslije i kao glavni urednik HTV-a .

Njegovo životno djelo bila je emisija TV kalendar koju je osmislio 1976. - i koja je i danas na malim ekranima. Dobitnik je Zlatnoga pera Društva novinara Hrvatske i HRT-ove nagrade Ivan Šibl.

Inače, Obrad Anton Martin Kosovac rođen je u Zaprešiću 1941. godine. Na Televiziji Zagreb (današnji HRT) radio je od 1. siječnja 1966. godine. Radio je 44 godine, sve do 31. prosinca 2010. godine.

"U 44 godine profesionalnog staža rastao sam i razvijao se usporedo s televizijom", rekao je jednom prilikom. Na HRT-u je radio na raznim poslovima. Radio je u uredništvima informativnog i dokumentarnog programa. Kosovac je veliki zaljubljenik u zavičajnu, europsku i svjetsku povijest. To je utjecalo na to da je 1976. godine nastao plan o pokretanju već spomenute danas legendarne i najdugotrajnije hrvatske televizijske emisije TV kalendara. Kosovac je tu zamisao predložio ondašnjem glavnom uredniku Zdravku Božiću. Emisiju su sve do odlaska u mirovinu uređivali Kosovac i Vladimir Fučijaš. Do 1997. godine Kosovac je bio članom Upravnog vijeća Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda. 2000-ih bio je glavnim urednikom HRT-a.

Kada je otišao u mirovinu, planirao je nastaviti rad u medijskom prostoru, a 2011. godine objavio je namjeru o osnivanju udruge građana koja će nadzirati elektroničke medije, s obzirom na nezadovoljstvo s radom Agencije za elektroničke medije. Druga zamisao Obrada Kosovca bila je utemeljiti novo hrvatsko novinarsko društvo, jer smatrao je da ondašnji HND nije djelovao neutralno kako bi trebao. Kosovac je poslije umirovljenja nastavio raditi kao vanjski suradnik HRT-a.

